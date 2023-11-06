كيفية تصنيع نيسان GT-R في اليابان سنتعرف عليها في هذا الفيديو خلف الكواليس

دبي - كتب محمد فتوح - يمكن القول إن نيسان GT-R هي واحدة من أشهر السيارات في اليابان، ولكن قبل إطلاق سيارة GT-R، يضمن مصنع نيسان في توتشيغي أن تكون كل سيارة في أفضل حالاتها للاستخدام على الطريق أو على حلبات السباق.

تفاصيل مثيرة عن كيفية تصنيع نيسان GT-R في اليابان

ينتج المصنع جودزيلا، بما في ذلك النسخة المحدثة لطراز 2024، تم منح أحدث طراز من طراز GT-R هيكلًا مُعاد تصميمه لإعطاء الأولوية للكفاءة الديناميكية الهوائية، أثناء تركيب المكونات الخارجية والداخلية، يستخدم العمال أغطية الرفارف لحماية سطح الجسم.

وفي قسم المحرك، يتم تصنيع الكتلة من الألومنيوم المصبوب مع عمود مرفقي من الفولاذ المطروق ومكابس من الألومنيوم، يتم استخدام مفتاح عزم الدوران الهيدروليكي لضمان ربط المسامير إلى مستوى عزم دوران محدد، بينما يتم استخدام مقاييس الاستشعار لفحص الفجوات بين المكونات.

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ويتم بعد ذلك إجراء اختبار ديناميكي لقياس خرج الطاقة وعزم الدوران بسرعات مختلفة، عند الحديث عن ذلك، فإن سيارة نيسان GT-R ذات المواصفات الأمريكية مدعومة بمحرك V6 سعة 3.8 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج بقوة 565 حصانًا، وفي الوقت نفسه، تحصل GT-R Nismo على محرك مُطور ينتج قوة 600 حصان.

وبمجرد تركيب معظم المكونات، تخضع وحدات الإنتاج لاختبار محاذاة العجلات، ويساعد ذلك على منع تآكل مكونات معينة مثل نظام التعليق بمرور الوقت، وبصرف النظر عن نيسان GT-R 2024، ينتج المصنع أيضًا GT-R50 بالتعاون مع ItalDesign، تم إنشاء الطراز المحدود للاحتفال بمرور 50 عامًا على GT-R في عام 2019 وشركة التصميم الإيطالية في عام 2018.

ويفخر الإنتاج بتصنيع GT-R50 يدويًا باستخدام الأزاميل والمطارق، تمت إزالة الألواح الموجودة في سيارة GT-R Nismo بما في ذلك منطقة العمود C، والتي تم استبدالها بألواح جديدة تقلل من الاضطراب وتنظم تدفق الهواء، ويتم استخدام أجهزة مثل CMMs والماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد وأجهزة التتبع بالليزر لضمان الدقة في بناء GT-R50، يتم أيضًا استخدام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) والإسقاط بالليزر “لضمان المحاذاة الدقيقة والدقة الهندسية”، تتم عملية البناء اليدوي بمساعدة آلة Eckold لتشكيل ألواح الجسم والطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج الأجزاء بشكل أسرع.

وفي الختام، حتى محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.8 لتر الموجود أسفل غطاء المحرك مصنوع يدويًا، وينتج قوة 720 حصانًا، وتنتج نيسان 50 نموذجًا فقط من GT-R 50 بسعر يقدر بحوالي 1.1 مليون دولار (4.1 مليون ريال)، أما بالنسبة لسيارة GT-R القياسية، فيبدأ السعر من 120,990 دولارًا (453,700 ريال) في الولايات المتحدة.

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