احتفالا باليوبيل الذهبي تملك ميتسوبيشي اكسباندر بقسط 1,155 ريال شهريًا

دبي - كتب محمد فتوح - احتفالا باليوبيل الذهبي أطلقت شركة العيسائي للسيارات، عرض تمويلي لسيارة ميتسوبيشي اكسباندر HL، ضمن عروض وكيل سيارات ميتسوبيشي بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع مصرف الراجحي، وبعنوان خمسون عامًا .. عِشرة من ذهب.

عرض ميتسوبيشي اكسباندر احتفالا باليوبيل الذهبي

قسط شهري ابتداءً من 1,155 ريال سعودي

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3 سنة صيانة دورية مجانية أو 50 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات ضمان أو 160 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات خدمة المساعدة علي الطريق

تفاصيل عرض ميتسوبيشي اكسباندر احتفالا باليوبيل الذهبي

القسط المذكور لفئة اكسباندر HL، للعملاء المحولة راوتبهم يشمل التأمين بدون رسوم التسجيل

ومحسوب على برنامج تمويل لمدة 5 سنوات بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى ودفعة أخيرة 40% على أساس نسبة سنوية 7.73%

صورة السيارة إرشادية لغرض الإعلان، وقد تختلف المواصفات والأسعار حسب الفئات

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية

قد تختلف نسب التأمين والتمويل حسب حالة كل عميل

عرض الصيانة الدورية مجانًا لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولًا حسب جدول الصيانة الدورية المعتمدة من ميتسوبيشي موتورز

خدمة المساعدة على الطريق مقدمة لمبيعات العملاء الأفراد من معارض شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

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موعد انتهاء عرض ميتسوبيشي اكسباندر

كما أعلنت شركة العيسائي للسيارات، سريان العرض حتى 31 ديسمبر 2023.

ميتسوبيشي اكسباندر

تعد ميتسوبيشي اكسباندر الرياضية متعددة الاستخدامات بتقديم مستويات فائقة من الراحة والأداء العالي والمزايا العملية.

يضمن التصميم الداخلي الواسع لجميع الركاب راحة لا مثيل لها. وتسهم المقاعد الداعمة التي تتسع لـ 7 أشخاص بالغين، وأحدث وسائل الراحة، والمواد عالية الجودة، في توفير متعة القيادة.

يحافظ مكيف الهواء على أجواء منعشة للجميع. توجد 8 مستويات لتعديل مروحة المكيف في الأمام و4 في الخلف، إضافة إلى 4 فتحات سقف خلفية توزع الهواء البارد بالتساوي. يمكن تغيير تصميم المقاعد بما يلبي الاحتياجات المتغيرة.

يمكن طي المقعدين الثاني والثالث بشكل مسطح بالكامل لسهولة التحميل، وطي مسند الذراع الثاني باتجاه الأسفل لتوفير مساحة كافية للأحمال الطويلة.

يوجد في السيارة ثلاثة مقابس كهرباء 12 فولت، مقبس في كل صف مقاعد، يمكن لكل راكب شحن هاتف ذكي أو جهاز آخر. لمزيد من الراحة، يحتوي كل مقبس على مساحة مجاورة للتخزين.

تستمد اكسباندر قوتها من محرك بنزين سعة 1.5 لتر ذو كامات علوية مزدوجة (DOHC) مع 16 صماماً والمزود بنظام MIVEC (نظام التحكم الإلكتروني المبتكر في توقيت الصمام من ميتسوبيشي). تم الحد من الاهتزازات والضوضاء الصادرة عن المحرك إلى حد كبير بفضل تركيبة المحرك عالية الجودة التي تضمن تجربة قيادة هادئة.

تأتي السيارة بجنوط 16 بوصة. وتوفر تحكم دقيق بالسيارة والثبات على الطريق، وراحة ركوب من الدرجة الأولى من خلال نظام التعليق المدعوم جيداً مع ماصات صدمات عالية الأداء ذات تصميم مثالي.

توفر إكبساندر حماية فائقة للركاب. تؤمن مزايا السلامة المتقدمة والبنية الصلبة لهيكل السيارة الحماية اللازمة في حالة وقوع حادث. تم تعزيز أداء أنظمة السلامة أثناء التصادم بشكل كبير من خلال هيكل متطور مُعزز للأمان أثناء التصادم (RISE) من ميتسوبيشي موتورز، والمزيد من معدات السلامة مثل وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS للسائق والراكب الأمامي، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام إشارة التوقف الطارئ (ESS)، ونظام التحكم النشط بالثبات (ASC)، ونظام التحكم المساعد للإقلاع على المرتفعات (HSA).

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