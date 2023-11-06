ميتسوبيشي سبيس ستار بقسط 777 ريال شهريًا احتفالا باليوبيل الذهبي

دبي - كتب محمد فتوح - تمتع بعرض التمويل لميتسوبيشي سبيس ستار، بمناسبة اليوبيل الذهبي لشركة العيسائي للسيارات، وضمن عروض وكيل سيارات ميتسوبيشي بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع مصرف الراجحي، بعنوان خمسون عامًا .. عِشرة من ذهب.

عرض ميتسوبيشي سبيس ستار بمناسبة اليوبيل الذهبي

بقسط شهري ابتداءً من 777 ريال سعودي

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3 سنة صيانة دورية مجانية أو 50 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات ضمان أو 160 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات خدمة المساعدة علي الطريق

تفاصيل عرض ميتسوبيشي سبيس ستار بمناسبة اليوبيل الذهبي

القسط المذكور لفئة سبيس ستار GLX HL، للعملاء المحولة رواتبهم يشمل التأمين بدون رسوم التسجيل

ومحسوب على برنامج تمويل لمدة 5 سنوات بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى ودفعة أخيرة 40% على أساس نسبة سنوية 7.73%

صورة السيارة إرشادية لغرض الإعلان، وقد تختلف المواصفات والأسعار حسب الفئات

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية

قد تختلف نسب التأمين والتمويل حسب حالة كل عميل

عرض الصيانة الدورية مجانًا لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولًا حسب جدول الصيانة الدورية المعتمدة من ميتسوبيشي موتورز

خدمة المساعدة على الطريق مقدمة لمبيعات العملاء الأفراد من معارض شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

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موعد انتهاء عرض ميتسوبيشي سبيس ستار

كما أعلنت شركة العيسائي للسيارات، سريان العرض حتى 31 ديسمبر 2023.

ميتسوبيشي سبيس ستار

تجمع ميتسوبيشي سبيس ستار بين الإطلالة الجذابة والمظهر الديناميكي المتقدم، مزايا السالمة الموثوقة، والتكنولوجيا الذكية، إضافة إلى كفاءة ممتازة في توفير الوقود.

وتأتي بمقصورة ﻣﺘﻄﻮرة، وﻣﺰاﻳﺎ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، وﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ. أما اﻟﻘﻤﺎش اﻷﻧﻴﻖ واﻟﻤﻮاد ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻠﻴّﻨﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ، ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻌﺪادات ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

تحظي ميتسوبيشي سبيس ستار ﺑﺘﺤﻜﻢ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، وﺗﺴﺎرع ًﻓﺎﺋﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻨﺎورة ﺳﺮﻳﻌﺔ رﺷﻴﻘﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ رﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرة واﻻﻧﻌﻄﺎف اﻟﺤﺎد أﻣﺮا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ.

ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺤﺮك MIVEC ﻋﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻌﺔ 1.2 ﻟﺘﺮ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ 3 اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻗﻮة ﻗﺼﻮى واﻓﺮة ﺗﺒﻠﻎ 78 ﺣﺼﺎﻧ ﻋﻨﺪ 6,000 دورة ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻋﺰم أﻗﺼﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺒﻠﻎ 100 ﻧﻴﻮﺗﻦ/ ﻣﺘﺮ ﻋﻨﺪ 4,000 دورة ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.

ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ذو اﻟﺘﻌﺸﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ CVT اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق، وﺑﻌﺪد دورات ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أداء ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﺗﺮوس ﻣﺨﺘﺎرة ﺑﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻇﺮوف اﻟﻘﻴﺎدة. ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻤﻀﺎء ﻗﺮاءة ﺳﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻤﺢ اﻟﺒﺼﺮ وﻳﺄﺗﻲ ﻣﻘﺒﺾ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻜﺴﻮا ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ.

تتمتع ميتسوبيشي سبيس ستار كذلك بالكثير من معدات السلامة مثل [AS&G] ﺗﻮﻗﻒ واﻧﻄﻼق أﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ، و ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻤﻂ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎديECO، وﻫﻴﻜﻞ ﻣﺘﻄﻮر ﻣُ ﻌﺰز ﻟﻸﻣﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﺎدم (RISE)، ووﺳﺎﺋﺪ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠي SRS ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ واﻟﺮاﻛﺐ اﻷﻣﺎﻣﻲ، ونظام اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت (ASC)، ونظام اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻺﻗﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎت (HSA)، ونظام ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻹﻃﺎرات (TPMS).

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