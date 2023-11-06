تمتع بعرض اليوبيل الذهبي وميتسوبيشي ASX ابتداءً من 1,244 ريال شهريًا

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة العيسائي للسيارات أحدث عروض التمويل لسيارة ميتسوبيشي ASX، بمناسبة اليوبيل الذهبي، ضمن عروض وكيل سيارات ميتسوبيشي بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع مصرف الراجحي، وبعنوان خمسون عامًا .. عِشرة من ذهب.

عرض ميتسوبيشي ASX احتفالا باليوبيل الذهبي

قسط شهري ابتداءً من 1,244 ريال سعودي

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3 سنة صيانة دورية مجانية أو 50 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات ضمان أو 160 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات خدمة المساعدة علي الطريق

تفاصيل عرض ميتسوبيشي ASX احتفالا باليوبيل الذهبي

القسط المذكور لفئة ML ASX، للعملاء المحولة رواتبهم يشمل التأمين بدون رسوم التسجيل

ومحسوب على برنامج تمويل لمدة 5 سنوات بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى ودفعة أخيرة 40% على أساس نسبة سنوية 7.73%

صورة السيارة إرشادية لغرض الإعلان، وقد تختلف المواصفات والأسعار حسب الفئات

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية

قد تختلف نسب التأمين والتمويل حسب حالة كل عميل

عرض الصيانة الدورية مجانًا لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولًا حسب جدول الصيانة الدورية المعتمدة من ميتسوبيشي موتورز

خدمة المساعدة على الطريق مقدمة لمبيعات العملاء الأفراد من معارض شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

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موعد انتهاء عرض ميتسوبيشي ASX احتفالا باليوبيل الذهبي

كما أعلنت شركة العيسائي للسيارات، سريان العرض حتى 31 ديسمبر 2023.

ميتسوبيشي ASX

تتوفر ميتسوبيشي ASX في أسواقنا بمحرك سعة 2,0 لتر، يعمل بتقنية MIVEC التي تتيح للمحرك أن يجمع بين الخرج الأقصى، وكفاءة استهلك الوقود، والأداء الصديق للبيئة، ومقترن بناقل الحركة CVT III-I.

يوفر نظام تعليق مكفرسون الأمامي ذو القوائم الانضغاطية والخلفي متعدد الوصلات قيادة سلسلة ومريحة على الطرق الوعرة. وقد تم ضبط ممتصات الصدمات والمثبتات بشكل دقيق لتأمين تحكم فائق الاستجابة وأداء رياضي مريح.

تأتي السيارة أيضًا بتحكم إلكتروني بالدفع الرباعي مع مفتاح اختيار وضع الدفع، والذي يتيح الاختيار من 3 أوضاع قيادة على الطريق بما يتلاءم مع أسلوب القيادة المفضل للسائق وأحوال الطريق، من أجل كفاءة في استهلاك الوقود وأداء متميز للدفع الرباعي.

كذلك تتميز بالعديد من أنظمة السلامة والأمان مثل نظام التحكم النشط في التوازن، ونظام التحكم في السحب، تحذير البقعة العمياء، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وجهاز رصد الرؤية الخلفية، ونظام صعود المرتفعات، ونظام إشارة التوقف الطارئ، ونظام الوسائد الهوائية السبع. كما تأتي بأذرع تبديل السرعة خلف عجلة القيادة.

وعن وسائل الترفيه بالسيارة فتتمثل في شاشة عرض مقاس 8 بوصة تسمح باستخدام نظام الملاحة وكاميرا الرؤية الخلفية، مع إمكانية اتصال الهاتف الذكي بنظامي اندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.

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