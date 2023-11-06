تملك ميتسوبيشي اكليبس كروس بعروض اليوبيل الذهبي من العيسائي للسيارات و1,599 ريال

دبي - كتب محمد فتوح - تملك ميتسوبيشي اكليبس كروس وتمتع بعروض اليوبيل الذهبي لشركة العيسائي للسيارات، وكيل سيارات ميتسوبيشي بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع مصرف الراجحي، وبعنوان خمسون عامًا .. عِشرة من ذهب.

عرض ميتسوبيشي اكليبس كروس لليوبيل الذهبي

بقسط شهري 1,599 ريال سعودي

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3 سنة صيانة دورية مجانية أو 50 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات ضمان أو 160 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات خدمة المساعدة علي الطريق

تفاصيل عرض ميتسوبيشي اكليبس كروس لليوبيل الذهبي

القسط المذكور لفئة اكليبس كروس 4×2 GLS HL، للعملاء المحولة رواتبهم يشمل التأمين بدون رسوم التسجيل

ومحسوب على برنامج تمويل لمدة 5 سنوات بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى ودفعة أخيرة 40% على أساس نسبة سنوية 7.73%

صورة السيارة إرشادية لغرض الإعلان، وقد تختلف المواصفات والأسعار حسب الفئات

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية

قد تختلف نسب التأمين والتمويل حسب حالة كل عميل

عرض الصيانة الدورية مجانًا لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولًا حسب جدول الصيانة الدورية المعتمدة من ميتسوبيشي موتورز

خدمة المساعدة على الطريق مقدمة لمبيعات العملاء الأفراد من معارض شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

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موعد انتهاء عرض ميتسوبيشي اكليبس كروس لليوبيل الذهبي

كما أعلنت شركة العيسائي للسيارات، سريان العرض حتى 31 ديسمبر 2023.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تم تصميم الجيل الجديد من اكليبس كروس لتجربة قيادة مثالية. يوفر المحرك التيربو ذو الحقن المباشر والغير مباشر تحكمًا وأداءً قويًا يجعل القيادة أكثر متعة، في حين يحقق نظام الدفع الرباعي المستمر مستوى أفضل عند الثبات والانعطاف.

يعمل هذا النظام المتكامل بالجمع بين نظام التحكم النشط في التوجيه، والتحكم النشط في الثبات ونظام منع انغلاق المكابح (ABS). مما يؤدي إلى المزيد من التركيز على قوة الدفع وتحسين الانعطاف وتحقيق ثبات أفضل للسيارة في أي ظروف قيادة. يعمل نظام الدفع الرباعي المستمر المتطور على التحكم في قوة القيادة والكبح لكل عجلة.

كما تستمد ميتسوبيشي اكليبس كروس قوتها من محرك تيربو بتقنية الحقن المباشر والغير مباشر والذي يوفر استجابة عالية وكفاءة اقتصادية، كما أنه يتمتع بكفاءة أكبر في توفير الوقود. رغم صغر حجمه، إلا أنه يتمتع بقدرة أكبر على الاستجابة مع وجود تسارع قوي وبعزم لا يختلف عن ذلك الموجود في محرك سعة 2.4 لتر. يتمتع محرك البنزين ذو الشاحن التوربيني سعة 1.5 لتر المطور حديثًا بتقنية الحقن المباشر للوقود.

يمثل الجيل الجديد من اكليبس كروس أحدث مرحلة من تطورات التصميم. يمنح شكل السقف ثنائي الطبقات مساحة إضافية للركاب الجالسين بالخلف.

توفر المصابيح الموجودة خلف السيارة في الأعلى ومصباح التوقف رؤية أفضل للسيارات المحيطة. يعمل الضوء الأبيض الكثيف بتلك المصابيح على إنارة أجزاء كثيرة من الطريق. في الأمام، تم وضع المزيد من مصابيح LED أمامية عالية الكفاءة ومصابيح LED نهارية ومصابيح ضبابية على الهيكل بالخارج.

تساعد التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك المستشعرات الذكية التي تتبع محيط السيارة وتحذر قائدها من الخطر، الجيل الجديد من اكليبس كروس على توفير جميع مستويات الأمان العالية، وتشمل الكثير من معدات السلامة مثل كاميرا خلفية، و(UMS) نظام تخفيف سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية، و 7 وسائد هوائية، وهيكل السيارة بتقنية RISE، ومساعد صعود المرتفعات (HSA).

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