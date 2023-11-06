بمناسبة اليوبيل الذهبي تملك ميتسوبيشي اتراج بقسط 777 ريال من العيسائي للسيارات

دبي - كتب محمد فتوح - احتفالا باليوبيل الذهبي أطلقت شركة العيسائي للسيارات، عرض تمويلي لسيارة ميتسوبيشي اتراج، ضمن عروض وكيل سيارات ميتسوبيشي بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع مصرف الراجحي، وبعنوان خمسون عامًا .. عِشرة من ذهب.

عرض ميتسوبيشي اتراج

بقسط شهري ابتداءً من 777 ريال سعودي

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3 سنة صيانة دورية مجانية أو 50 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات ضمان أو 160 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات خدمة المساعدة علي الطريق

تفاصيل عرض ميتسوبيشي اتراج

القسط المذكور لفئة اتراج GLX LL، للعملاء المحولة رواتبهم يشمل التأمين بدون رسوم التسجيل

ومحسوب على برنامج تمويل لمدة 5 سنوات بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى ودفعة أخيرة 40% على أساس نسبة سنوية 7.73%

صورة السيارة إرشادية لغرض الإعلان، وقد تختلف المواصفات والأسعار حسب الفئات

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية

قد تختلف نسب التأمين والتمويل حسب حالة كل عميل

عرض الصيانة الدورية مجانًا لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولًا حسب جدول الصيانة الدورية المعتمدة من ميتسوبيشي موتورز

خدمة المساعدة على الطريق مقدمة لمبيعات العملاء الأفراد من معارض شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

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موعد انتهاء عرض ميتسوبيشي اتراج

كما أعلنت شركة العيسائي للسيارات، سريان العرض حتى 31 ديسمبر 2023.

ميتسوبيشي اتراج

تتميز ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر ذو استهلاك منخفض للوقود، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير مستمر CVT، وتوفر هذه المنظومة قوة حصانية تبلغ 57 حصانًا عند 6000 دورة/دقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر عند 4000 دورة/دقيقة.

تبلغ أبعاد ميتسوبيشي اتراج 4,305 مم بالطول كلي، وعرض 1,670 مم، وارتفاع كلي يصل إلى 1,515 مم وخلوص أرضي حوالي 17 سم. أما عن نظام التعليق الأمامي في اتراج فيأتي من نوع ماكفيرسون أما الخلفي فيكون تورسن بيم.

تتمتع ميتسوبيشي اتراج بالعديد من وسائل الأمان التي تجعلها متفوقةً على منافسيها في هذه الفئة وتشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق، (ABS) نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) ، نظام الفرملة المساعدة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، ونظام التحكم النشط بثبات السيارة (ASC)، وبالإضافة إلى نظام التحكم المساعد للصعود على المرتفعات (HSA) .، ووسائد هوائية SRS للسائق والركاب.

تتوفر ميتسوبيشي اتراج بسبعة ألوان مختلفة هي أبيض، أسود، فضي، رمادي، ازرق وبنفسجي وأحمر، ويتوفر نظام الإضاءة في السيارة سواء الأمامية او الخلفية بمصابيح هالوجين، إلى جانب مصابيح ضباب أمامية وخلفية، أما إضاءة التحذير الخاصة بالفرامل فتكون LED.

تأتي الشبكة الأمامية مطعمة بالكروم، مع لمسات باللون الأحمر اختيارية، وتأتي مقابض الأبواب بنفس لون السيارة، والمرايا الجانبية قابلة للضبط كهربائيًا، ومزودة بإشارات جانبية.

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