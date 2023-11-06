احصل على ميتسوبيشي مونتيرو سبورت بقسط 2,030 ريال بعروض اليوبيل الذهبي للعيسائي للسيارات

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة العيسائي للسيارات، عرض تمويلي لـ ميتسوبيشي مونتيرو سبورت GLS DIESEL HL، احتفالًا باليوبيل الذهبي لوكيل سيارات ميتسوبيشي بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع مصرف الراجحي، وبعنوان خمسون عامًا .. عِشرة من ذهب.

عرض ميتسوبيشي مونتيرو سبورت

قسط شهري ابتداءً من 2,030 ريال سعودي

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3 سنة صيانة دورية مجانية أو 50 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات ضمان أو 160 ألف كيلومتر (أيهما يسبق)

5 سنوات خدمة المساعدة علي الطريق

تفاصيل عرض ميتسوبيشي مونتيرو سبورت

القسط المذكور لسيارة مونتيرو سبورت فئة GLS DIESEL HL، للعملاء المحولة رواتبهم يشمل التأمين بدون رسوم التسجيل

ومحسوب على برنامج تمويل لمدة 5 سنوات بدون رسوم إدارية وبدون دفعة أولى ودفعة أخيرة 40% على أساس نسبة سنوية 7.73%

صورة السيارة إرشادية لغرض الإعلان، وقد تختلف المواصفات والأسعار حسب الفئات

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية

قد تختلف نسب التأمين والتمويل حسب حالة كل عميل

عرض الصيانة الدورية مجانًا لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولًا حسب جدول الصيانة الدورية المعتمدة من ميتسوبيشي موتورز

خدمة المساعدة على الطريق مقدمة لمبيعات العملاء الأفراد من معارض شركة مؤسسة العيسائي للتجارة

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موعد انتهاء عرض ميتسوبيشي مونتيرو سبورت

كما أعلنت شركة العيسائي للسيارات، سريان العرض حتى 31 ديسمبر 2023.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت

تتوفر ميتسوبيشي مونتيرو سبورت في أسواقنا بمحرك بنزين سعة 3.0 لتر 6 سلندر في فئات LL، وML، وبريميوم، أو محرك ديزل 2.4 لتر 4 سلندر توربو في فئات GLS، HL، وبريميوم.

باستخدام طارة اختيار وضع القيادة يمكن التنقل بين وضع الدفع الثنائي ( 2 H ) ووضع الدفع الرباعي ( 4HLc ، 4H) عند سرعة تصل إلى 100 كم/ساعة. عندما تزداد صعوبة السير، يمكن غلق القفل التفاضلي المركزي عن طريق اختيار وضع الضبط 4 HLc الخاص بالأراضي الوعرة أو وضع الضبط 4 LLc الخاص بالمنحدرات والوحل والرمل والثلوج.

وتتوفر كذلك مونتيرو سبورت بأنظمة مساعدة السائق مثل التحكم في هبوط المنحدرات، ومساعد صعود المرتفعات، ونظام التحكم النشط في التوازن والسحب، ونصف قطر استدارة 5.6 م.

وتتمثل وسائل السلامة والأمان في نظام مثبت السرعة التكيّفي، ونظام تحذير البقعة العمياء، ونظام تخفيف أثر التصادم الأمامي، وشاشة متعددة المناظر للمشاهد المستمدة من الكاميرات المركبة على مقدمة السيارة وخلفيتها وجانبيها، ونظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية.

كما تأتي ميتسوبيشي مونتيرو سبورت بجسم صلب خفيف الوزن، وهيكل السيارة بتقنية RISE، وشدادات أحزمة الأمان الاستباقية، و7 وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي.

أما وسائل المعلومات والترفية المتوفرة بالسيارة فتتمثل في أجهزة قياس شديدة التباين وشاشة عرض المعلومات المتعددة، منفذ USB (مخصص للشحن) وجيب في ظهر المقعد، مكبح الانتظار الكهربائي، ومفاتيح عجلة القيادة، والدخول والخروج والتشغيل بدون مفتاح، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة.

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