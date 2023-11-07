تعرف على سيارة كيا التي فازت بجائزة أفضل اختراعات 2023

ياسر رشاد - القاهرة - فازت سيارة كيا EV6 GT بتصنيف مجلة "تايم" TIMEلأفضل الاختراعات لعام 2023 ضمن فئة النقل، ويأتي هذا التصنيف من خلال إعداد قائمة يتم تجميعها على مدى أكثر من عقدين من الزمن، تتضمن 200 ابتكار استثنائي، بما في ذلك منتجات وأفكار جديدة، تم تحديدها من قبل محرري مجلة تايم TIME نظراً إلى إسهامها في إحداث "تحول إيجابي في حياتنا".

وقال ستيفن سنتر، الرئيس التنفيذي وكبير نائب الرئيس لشركة كيا أمريكا: "تمكنت سيارة كيا EV6 GT من تحدّي كافة التوقعات عبر دمج فلسفة التصميم لدى كيا "اتحاد الأضداد"،مع التركيز على أهمية التنقل المستدام إلى جانب القوة والأداء الاستثنائي للسيارات الرياضية الخارقة. بناءاً على الزخم الذي حققته كيا أمريكا، انطلاقاً من كونها الشركة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تم تصنيفها ضمن قائمة TIME100 لأكثر الشركات تأثيراً خلال عام 2023، نحن ممتنون لهذا التكريم لأقوى سيارة أنتجتها العلامة التجارية على الإطلاق".

ويتم اختيار المرشحين الذين يتم إدراجهم على القائمة، من خلال الترشيحات التي يجمعها المحررون في مجلة TIME ومراسليها حول العالم، من خلال عملية تقديم الطلبات عبر الإنترنت، مع إيلاء الاهتمام الخاص بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة الخضراء والإستدامة. ثم يقوم المحررون بتقييم كل مرشح بناءاً على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك الأصالة، الفعالية، الطموح والتأثير.

200 اختراع مبتكر

وقال أحد المحررين في مجلة TIME: "النتيجة هي قائمة تضم 200 اختراع مبتكر (و50 اختراعاً يستحقون إشادة خاصة)، بما في ذلك أقوى كمبيوتر في العالم، مكان ترفيهي يساهم في تغيير قواعد اللعبة، وتقديم شكل جديد بشرط أن يكون لديهم القدرة على إحداث تغيير في كيفية العيش، العمل، اللعب والتفكير فيما هو ممكن".

حصلت سيارة كيا EV6 GT، في وقت سابق من هذا العام على جائزة أفضل أداء عالمي لمركبة مرموقة لعام 2023. بفضل قوتها الاستثنائية التي تناهز 576 حصان ووقت تسارع 0-60 ميل في الساعة خلال 3.4 ثانية،وسرعة قصوى تصل إلى 161 ميل في الساعة، تعتبر إمكانية القيادة لمسافات طويلة والمقصورة الواسعة والتصميم الراقي لسيارة كياEV6 GT الكهربائية بالكامل،هي ما جعلها تحصد النجاح خلال منافسة شرسة مع السيارات الرياضية التقليدية التي تعمل من خلال البنزين.