شاهد عيان على سايبرترك 2024 يعتبرها شاحنة مرشحة للفشل

دبي - كتب محمد فتوح - تتزايد مشاهدات النموذج الأولي للشاحنة تسلا سايبرترك لـ Tesla Cybertruck بسرعة مع اقترابنا من وعد إيلون ماسك بالبدء في تسليم الشاحنة للعملاء في 30 نوفمبر ، حيث يُزعم أن العملاء الفعليين سيتسلمون سايبرترك التي طال انتظارها.

قيادة مفاجئة لسايبرترك

خلال عطلة نهاية الأسبوع، شوهد فرانز فون هولزهاوزن، كبير مصممي شركة تسلا، وهو يقود سيارة سايبرترك Cybertruck ذات اللون الأسود غير اللامع في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا ، وهو شيء لم نره من قبل، ويجب أن نلقي نظرة مطولة عن قرب عليها . لقد مررت بمئات من النماذج الأولية للسيارات في مسيرتي المهنية، بدءًا من نماذج الاختبار المبكرة إلى النماذج الأولية القريبة من الإنتاج، ولم أر قط صانع سيارات يقدم بفخر شيئًا بهذه الجودة

إنه أمر محير تمامًا أن يقوم المصمم الرئيسي لشركة Tesla بالاستعراض حول مركبة في هذه الحالة قبل أسابيع فقط من بدء تسليم سيارات الإنتاج،. تتطابق تفاصيلها وتشطيباتها مع ما رأيناه من شاحنات سايبرترك Cybertrucks الأخرى “المرشحة للإصدار” والتي كانت تسلا تستعرضها خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا يوجد شيء واحد فيها لا يبدو أنه يهدف إلى الإنتاج

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مواصفات تسلا سايبرترك

بدأ مصنع تسلا تكساس جيجا فاكتوري Tesla’s Texas Gigafactory الإنتاج التجريبي لسايبرترك في وقت سابق من هذا العام، وتبدو المكونات مثل الأضواء وزجاج النوافذ والكاميرات وبطانات الرفارف والزخارف السفلية لهذا النموذج الأولي كلها نهائية. يمكن أن يكون للنماذج الأولية في المراحل الأخيرة اختلافات صفرية تقريبًا عن سيارات الإنتاج الكامل التي يشتريها المستهلكون؛ في بعض الأحيان يكونون هم الأوائل الذين يبدأون خط الإنتاج ويضبطون العملية، حيث يتم توجيههم من قبل المهندسين والموظفين الآخرين لحل أي مكامن للخلل

الشكل النهائي لسايبرترك

العديد من السيارات التي يُعطى للصحفيين لمراجعتها هي أيضًا نماذج “ما قبل الإنتاج”. هل سيكون إنتاج Cybertrucks أفضل في الملاءمة والتشطيب من هذا؟ ربما في وقت لاحق ولكن مع سجل الجودة الذي تتمتع به شركة Tesla، لدينا شعور بأن معظم سيارات Cybertrucks المبكرة ستبدو بهذا الشكل تمامًا.

سايبرترك داخل غلاف اسود

ما تراه هنا ليس طلاءًا، بل غلاف فينيل أسود غير لامع أعلى ألواح هيكل Cybertruck المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. أعلنت Tesla مؤخرًا عن مجموعة من الأغطية المتاحة كملحق مصنع للطراز 3 والطراز Y، لذلك هناك احتمال أن يصبح هذا خيارًا لـ Cybertruck، على الرغم من أن Tesla لم تقل أي شيء حتى الآن.

الطلاء المؤقت لسايبرترك

يقول كبير مصممي تسلا فون هولزهاوزن إنه صمم السيارة مع وضع اللون الأسود غير اللامع في الاعتبار، لذلك قام بوضع الغلاف للتو. نأمل ألا تكون مهمة التغليف هذه مؤشرًا على الجودة التي ستكون بالنسبة للمستهلكين، حيث تم تطبيقها بشكل رديء باستخدام فقاعات الهواء وقطع الفينيل التي يتم رفعها وتقشيرها بشكل واضح.

في حين أنه يعمل على إصلاح مشاكل انعكاس وبصمات الأصابع في الفولاذ المقاوم للصدأ، فإن الغلاف الأسود غير اللامع يجعل مشاكل جودة البناء أكثر وضوحًا. كانت بعض الفجوات بين الألواح كبيرة بما يكفي لتمرير إصبع من خلالها، مع عدم وجود أختام مرئية أو قطع مزخرفة حتى بالنسبة لواجهة الشاحنة . كانت الأجزاء السفلية من الأبواب الأمامية سيئة بشكل خاص، مع وجود فجوات كبيرة من حيث العرض والعمق.

مشاكل تشطيبات سايبرترك

ربما كان الباب الخلفي هو الأسوأ على الإطلاق في سايبرترك وكان غير متساوٍ ، وهو ما يبدو أكثر وضوحًا عندما تضاء المصابيح الخلفية. ضع في اعتبارك أن ” ماسك ” أخبر الموظفين أن جميع أجزاء Cybertruck يجب تصنيعها “بدقة أقل من 10 ميكرون” في رسالة بريد إلكتروني تم تسريبها في وقت سابق من هذا العام . يبدو أن Cybertruck هذه بالتأكيد لا تلتزم بهذا المعيار.

الآن، ولا تعد الفجوات في لوحات Tesla أمرًا جديدًا – حتى الآن من الواضح أن إنتاج سيارات Tesla ذات ملاءمة أسوأ من بعض لوحات Cybertruck . تبدو العديد من الحواف حادة بشكل خطير، أو على الأقل قد يكون من المؤلم أن تصطدم بها. الأجزاء البلاستيكية مثل مشاعل الحاجز والمصدات لا تبدو متينة للغاية أيضًا، وهي ليست رائعة بالنسبة لسيارة يتم وضعها جزئيًا كشاحنة عمل ذات قدرة على الطرق الوعرة

مشاكل الزجاج الأمامي

هناك ممسحة الزجاج الأمامي السخيفة، والتي تغطي طنًا من مساحة السطح ولكنها توضع عموديًا على العمود A بدون أي نوع من الغطاء الواقي أو القلنسوة. ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مدى سماكة العمود A المستقيم من الداخل. بدا العنوان الرئيسي لهذا النموذج الأولي أكثر تنظيمًا وأقل حجمًا قليلاً من Cybertrucks الأخرى التي رأيت صورًا لها، لكنه لا يزال يحتوي على أسوأ نقطة عمياء أمامية على الإطلاق في سيارة جديدة.

من المؤكد أن تلك النافذة المثلثة الموجودة أمام دعامة الركيزة الأساسية تساعد قليلاً، لكنها تبدو خطيرة بشكل مشروع. تتميز Cybertruck بمقدمة قصيرة وجزء أمامي متدلي، ولكن هناك مساحة كبيرة أمام السائق يشغلها قلنسوة طويلة ومسطحة بحيث لا يكون من السهل الرؤية منها، خاصة عند التعامل مع الزجاج الأمامي الممتد بحدة و الانعكاسات التي يخلقها.

الرؤية الخلفية في سايبرترك

تبدو الرؤية الخلفية سيئة أيضًا، بسبب سماكة السرير الطويلة والنوافذ الجانبية القصيرة. من غير الواضح ما إذا كانت Cybertruck تحتوي على كاميرا للرؤية الخلفية يمكن استخدامها عند إغلاق غطاء الصندوق الخلفي، لأنها تمنع الرؤية من النافذة الخلفية الصغيرة. الكاميرا الوحيدة التي لاحظتها في الخلف كانت في الجزء العلوي من الباب الخلفي، ولم نتمكن من معرفة ما إذا كانت مرآة الرؤية الخلفية من النوع الرقمي. تحتوي Cybertruck على كاميرات للنقاط العمياء مثبتة في الرفارف الأمامية، مثل ما تحصل عليه في سيارات Tesla الأخرى وسيارات مثل Hyundai Ioniq 5 و Lucid Air .

إطارات سايبرترك

أعتقد أنه من الرائع أن يكون خيار إطار جميع التضاريس عبارة عن إطار Goodyear مخصص مع شقوق في الجدار الجانبي لاستيعاب الأغطية الهوائية البلاستيكية، والتي تبدو مثل المفهوم ولها قضبان تمتد على أجزاء من الإطار نفسه، ولكن إذا كان الغطاء حتى لو كان منحرفًا قليلاً فلن يبدو صحيحًا. ظهرت الصور الأولى لخيار جميع المواسم الأقل حجمًا مؤخرًا ، وعلى الرغم من أن تصميم الإطار أكثر عملية، إلا أن التصميم يبدو أكثر بلاهة

ميزات سايبرترك

إحدى ميزات Tesla الجديدة في Cybertruck ، والذي رأيته أثناء دخول Cybertruck والخروج منها هو نظام توجيه المحور الخلفي من مكان ركنها. يبدو أن العجلات الخلفية ستدور بزاوية تصل إلى 5 درجات، أو في مكان ما تقريبًا. إن التوجيه بالعجلات الخلفية هو الميزة المفضلة بالفعل تمامًا في السيارات الجديدة، لذلك من الرائع رؤية تسلا تقفز على تلك العربة، على الرغم من أنه لا يبدو أن Cybertruck سوف تتطابق مع زاوية 10 درجات للمركبات مثل جي ام سي همرEV ومرسيدس بنز إي كيو إس .

بغض النظر عن مشكلات جودة البناء، فأنا لا أحب تصميم Cybertruck. في الواقع، مع مرور السنوات ورأيت المزيد منهم شخصيًا، أصبح إعجابي بها أقل إنني أقدر الإلهام في التصميم المنخفض على طراز Cyberpunk، لكن بالنسبة لي فهو بسيط للغاية ويتم تنفيذه بشكل سيء، ناهيك عن القلق من منظور السلامة لكل من المشاة والسائقين الآخرين.

من المؤكد أن Cybertruck تتمتع بقدر كبير من التأثير البصري في الحياة الواقعية ولا تبدو مثل أي شيء آخر على الطريق، ولكن من المحتمل أن يكون نموذج الإنتاج قد تقلص في الحجم وفقد الأبعاد الدرامية للمفهوم منذ عام 2019، كما أن التفاصيل مثل الناشر الخلفي أكثر تعقيدًا بكثير

حجم الإنتاج من سايبرترك

بعد مرور ثلاثة أسابيع على حدث التسليم، ما زلنا لا نعرف أي مواصفات أو تفاصيل محددة حول Cybertruck. لم يتم الإعلان عن السعر النهائي أيضًا، لكننا نعلم أن السعر الأساسي الأصلي البالغ 40 ألف دولار لم يعد موجودًا. لم يتم عرض Cybertruck بشكل بارز على موقع Tesla على الويب، ولا تزال جميع الصور تظهر المفهوم من عام 2019. في تقرير أرباح Tesla للربع الثالث، تقدر الشركة أن إنتاج Cybertruck السنوي يبلغ 125000 وحدة، حيث يقول Musk أن الإنتاج سيكون بطيئًا حتى عام 2025 ولكن يمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 250.000 سنويًا في مرحلة ما .

غموض حول مستقبل سايبرترك

حذر ماسك أيضًا من أن Cybertruck ستكون “صعبة للغاية” في إنتاجها وتحقيق الربح منها . لا تجعلني أبدأ في الحديث عن ادعاءات ألواح الجسم المضادة للرصاص، والتي تكون أكثر سخافة عندما تدرك أن الشاحنة لا تحتوي على زجاج مضاد للرصاص. نعم، لا يزال هذا مجرد نموذج أولي في نهاية المطاف. لكن في هذه المرحلة من التطوير، مع اقتراب موعد تسليم العملاء، لم يسعني إلا أن أشعر بشيء يشبه الإحراج غير المباشر عند النظر إليه.

إذا كانت Tesla تشعر بالارتياح عند عرض سيارة Cybertruck هذه، فلا أعتقد أن ذلك يبشر بالخير للعملاء الأوائل. لقد صنعت شركة Tesla سيارات رائعة وجذابة في الماضي – أنا من أشد المعجبين بالطراز S المبكر، بل وأدافع عن تصميم الطراز X – لكن Cybertruck تتشكل لتصبح كابوسًا. لحسن الحظ، هناك الكثير من شركات صناعة السيارات الأخرى التي تنتج سيارات كهربائية رائعة تبدو وكأنها المستقبل، وهو شعور ترسخ في ذهني بعد رؤية سيارتين من طراز Hummer EVs وعشرات من سيارات Rivians في حركة المرور في وقت لاحق .

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