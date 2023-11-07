زيادة الطلب على فيراري وأقرب موعد تسليم في 2026

دبي - كتب محمد فتوح - عشاق فيراري يقفون في طابور طويل انتظارا لشراء سيارة جديدة لامعة تحمل حصان فيراري الأسطوري. وفي حديثه مع الصحفيين بعد صدور النتائج المالية للربع الثالث من 2023 ، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيراري بينديتا فيجنا إن دفاتر الطلبيات “على أعلى المستويات ، وأضاف أن الطلب قوي جدًا لدرجة أن العلامة التجارية الإيطالية لديها طلبات كافية لتغطية عام 2025 بأكمله. وهذا يعني فعليًا أن الطلبات المقدمة حديثًا لن يتم الوفاء بها حتى عام 2026 على أقرب تقدير.

فيراري تسلم 10418 سيارة

كان عام 2023 عامًا رائعًا حتى الآن بالنسبة ل FERRARI، حيث ارتفعت عمليات التسليم خلال شهر سبتمبر بمقدار 524 سيارة إلى 10418 سيارة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. إنه إنجاز مثير للإعجاب مع الأخذ في الاعتبار أن فيراري بوروسانجوي Purosangue كان لا يزال في مرحلة الإنتاج، لذا لم يصل إنتاج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى الإنتاج الكامل مع الأخذ في الاعتبار أن إنتاج سيارة FERRARI عالية الركوب لن يتجاوز 20 بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي.

فيراري الهجينية تتجاوز ice

ولتجديد المعلومات، تجاوزت مبيعات السيارات الهجينة مبيعات سيارات ICE النقية لأول مرة على الإطلاق في تاريخ FERRARI في الربع الثالث من عام 2023. بين يوليو وسبتمبر، كانت 51.3 بالمائة من 3459 مركبة تم تسليمها مزودة بمحرك كهربائي. هذا على الرغم من وجود ما لا يقل عن سبعة طرازات ICE وأربعة طرازات هجينة فقط في التشكيلة.

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أول كهربائية من فيراري 2025

وبالحديث عن الكهرباء، أكد فيجنا أن أول سيارة FERRARI EV تسير على الطريق الصحيح لإصدارها في الربع الرابع من عام 2025. ومن المثير للاهتمام أن الرئيس قال إن فريق التطوير متقدم على الجدول الزمني “في بعض العمليات”. وفي الوقت نفسه، سيتم تشغيل مصنع جديد تم إنشاؤه خصيصًا للسيارات الهجينة والنماذج الكهربائية البحتة في مارانيلو في يونيو 2024.

40 من سيارات فيراري كهربائية بحلول 2023

وبحلول عام 2030، تتوقع FERRARI أن تكون 40% من مبيعاتها السنوية عبارة عن سيارات هجينة، و40% سيارات كهربائية، و20% المتبقية سيارات ICE. وعلى الرغم من أنه يبدو أن السيارات التي تعمل بالبنزين تواجه توقفًا تدريجيًا، إلا أن فيجنا قال: “لا يزال أمام شركة ICE الكثير للقيام به”، مضيفًا أن الوقود الاصطناعي يمكن أن يطيل عمره.

فيراري تتحول

تستعد شركة FERRARI ، الشركة الإيطالية الشهيرة لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، لتحقيق تحول كبير مع الإطلاق الوشيك لأول سيارة كهربائية بالكامل. المؤكد أن سيارة FERRARI كهربائية بالكامل تلوح في الأفق ، ولكن سيتعين على المتحمسين الانتظار حتى ما بعد عام 2025 لرؤيتها تصل إلى الطرق.

سيارات هجينة بنسبة 60 بالمائة

في حين أن الانتقال إلى نموذج كهربائي بالكامل لا يزال على بعد بضع سنوات، فإن FERRARI ملتزمة باتخاذ خطوات واسعة نحو السيارات الكهربائية. وتهدف الشركة إلى أن تتكون مجموعتها من سيارات هجينة بنسبة 60 بالمائة، وذلك مع الكشف عن أول سيارة دفع رباعي لها على الإطلاق. تركز الشركة على جهود التهجين الخاصة بها، بما في ذلك الإصدار الأخير من السيارة الهجينة الرائعة SF90 Stradale بقوة 986 حصانًا.

البنية التحتية لإنتاج فيراري الكهربائية

ولجعل رؤية الكهربة هذه حقيقة واقعة، تقوم FERRARI بإنشاء مبناها الإلكتروني في مارانيلو بإيطاليا، المصمم لتصنيع المحركات الكهربائية والمحولات والبطاريات وتجميع السيارات الكهربائية والهجينة. ومن المتوقع أن تكون المنشأة الجديدة جاهزة بحلول يونيو 2024. ويبدو نهج FERRARI في التحول إلى السيارات الكهربائية استراتيجيًا، حيث أكد الرئيس التنفيذي، بينيديتو فيجنا، أن التحول لن يؤثر على الهوامش التشغيلية للعلامة التجارية.

ومع هامش ربح تشغيلي تحققة FERRARI تستطيع الشركة الحفاظ على مكانتها في الصناعة مع تبني تقنيات أنظف وأكثر استدامة. مع تطور عالم السيارات، تلتزم FERRARI بمواجهة المستقبل بتشكيلة توازن بين التقاليد والابتكار. وكانت الشركة تخطط لتقديم خمسة عشر طرازًا جديدًا في الفترة من 2022 إلى 2026، وسيكون الكثير منها كهربائيًا كليًا أو جزئيًا، لذا فإن الرؤية جارية على قدم وساق. مع كون علامة FERRARI التجارية مبدعة كما هي، فإن العلامة التجارية الإيطالية للسيارات الرياضية لم تطلق بعد سيارة كهربائية .

الهجينية تتصدر اهتمامات FERRARI

وبطبيعة الحال، شهدت العلامة التجارية تغييرات كبيرة في كيفية تصنيع السيارات، حيث أصبحت السيارات الهجينة هي الوضع الراهن. ومن المثير للاهتمام أن FERRARI ذكرت أن هناك سيارات كهربائية جديدة تلوح في الأفق، والتي ستستخدم منصات GT وستظل تتمتع بالسرعة والجودة المذهلة التي تشتهر بها الشركة. إحدى المشكلات في هذا السوق هي أن معظم الناس يرغبون في سماع أصوات سياراتهم، وحرق الوقود، وخلق تجربة “السباق” الكلاسيكية.

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