تويوتا تنتج السيارة رقم 300 مليون خلال 88 عاما

دبي - كتب محمد فتوح - في أغسطس 1935 أنتجت تويوتا أول مركبة لها، وهي شاحنة بيك أب G1، والتي تم تجميعها تقنيًا بواسطة قسم إنتاج السيارات في Toyoda Automatic Loom Works. . واليوم تحتفل تويوتا بإنتاج السيارة رقم 300 مليون . تأسست هذه الشركة الأصلية في عام 1926 وصنعت الأنوال الأوتوماتيكية قبل أن يتم فصل قسم مستقل للسيارات عن قسم إنتاج السيارات في عام 1937 باسم شركة TOYOTA موتور التي نعرفها اليوم.

300 مليون سيارة من تويوتا

ومن الحقائق الممتعة أن شركة تويودا Industries تصنع الأنوال الأوتوماتيكية حتى اللحظة 2023. وبالتقدم سريعًا إلى الوقت الحاضر، تحتفل شركة صناعة السيارات اليابانية بلحظة مهمة في تاريخ الشركة. بعد مرور حوالي 88 عامًا على تصنيع أول شاحنة، تفتخر TOYOTA بالقول إنها أنتجت 300 مليون سيارة. وعلى الرغم من الإعلان عنه اليوم، إلا أنه تم الوصول إلى هذا الإنجاز الرائع في نهاية شهر سبتمبر.

53 مليون تويوتا كورولا

في العقود التسعة الماضية تقريبًا، قامت TOYOTA بتجميع ما يزيد قليلاً عن 180 مليون سيارة في مصانعها المحلية بينما تم تصنيع ما يقرب من 120 مليون سيارة خارج اليابان. وكما هو متوقع، فإن هي الطراز الأكثر شعبية، حيث تم تجميع 53.39 مليون سياره كورولا كانت لوحة الاسم موجودة منذ عام 1966 واتخذت العديد من الأشكال، من سيارات السيدان والهاتشباك إلى سيارات الواغن والكوبيه، بالإضافة إلى سيارات الميني فان في بعض الأحيان.

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تويوتا تنوع أسطول سياراتها

وفي عام 2022، عندما شحنت 10.5 مليون سيارة، كانت TOYOTA شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعًا في العالم للعام الثالث على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، كانت RAV4 هي السيارة الأكثر شعبية، وفقًا لشركة JATO Dynamics. وتنمو تشكيلتها مع ازدهار التاج إلى تشكيلة من أربعة طرازات وهناك أيضًا سيارة SUV من طراز Century الآن.

يمكن أن يكون هناك المزيد من الطرازات في الطريق إذا تم الكشف عن سيارات البيك أب الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية التي تم الكشف عنها الشهر الماضي في معرض التنقل الياباني، وسيتم إنتاجها في وقت لاحق من هذا العقد.

انتاج تويوتا المتعاظم

حافظت TOYOTA على ثبات المبيعات العالمية وزادت الإنتاج الإجمالي في عام 2022، مما منحها ريادة كأكبر صانع للسيارات في العالم.

وأعلنت الشركة عن مبيعات عالمية بلغت 10,483,024 العام الماضي، بانخفاض 0.1 في المائة – تشمل 9,566,961 مبيعات من TOYOTA ، و766,091 من دايهاتسو، و149,972 من شاحنات هينو.

وفي الوقت نفسه، أنهى الإنتاج العالمي عام 2022 عند 10,610,604 مركبة عبر ماركات TOYOTA (9,026,713)، ودايهاتسو (1,408,795) وهينو (175,096) – بزيادة قدرها 5.3 في المائة على الرغم من استمرار الطلب في تجاوز العرض.

15 بالمئة زيادة في انتاج تويوتا

وتجاوز الإنتاج خارج اليابان (6,957,592 وحدة، بزيادة 12.5 في المائة) الإنتاج داخل اليابان (3,653,012 وحدة، بانخفاض 6.2 في المائة) – مع تضرر السوق المحلية بشدة بسبب الرياح المعاكسة.وتحدثت TOYOTA بالفعل عن السعي لزيادة أخرى في الإنتاج تصل إلى 15 في المائة هذا العام، لتتصدر قوائم الانتظار.

تويوتا تتصدر عالميا

على الرغم من تأثير نقص إمدادات قطع الغيار الناجم عن انتشار كوفيد-19، وزيادة الطلب على أشباه الموصلات، وعوامل أخرى، ارتفع الإنتاج العالمي على أساس سنوي نتيجة لزيادة القدرة وتحسين الإنتاج في أمريكا الشمالية وآسيا. وقالت TMC في بيان: “الانتعاش من نقص إمدادات قطع الغيار المرتبط بانتشار كوفيد-19 في العام السابق، وعوامل أخرى”.

ووسعت مجموعة TOYOTA تقدمها على أقرب منافسيها مجموعة فولكس فاجن، التي أعلنت عن انخفاض بنسبة 7.0 في المائة في مبيعات عام 2022 عبر علاماتها التجارية التي لا تعد ولا تحصى إلى 8,262,800 وحدة.

أكيو تويودا الأب الروحي لتويوتا

وقال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة TOYOTA : أعتقد أن عدد السيارات يحكي قصص عملائنا، والعملاء الذين اختاروا سيارات TOYOTA لتكون شركاء لهم من خلال قصصهم الخاصة هم ما يسمح لنا بمواصلة صنع السيارات حتى يومنا هذا. أنا ممتن من أعماق قلبي. أنا أحب السيارات أيضًا، وسوف نستمر في صنع السيارات، واحدة تلو الأخرى وبعناية، جنبًا إلى جنب مع جميع زملائنا محبي السيارات.

مع استمرار الطلب القوي على سياراتها العادية، التزمت TOYOTA بالمزيد من الأشياء المثيرة بالنسبة لنا نحن المتحمسين. يشير مفهوم FT-Se الذي تم الكشف عنه مؤخرًا إلى قدوم سيارة MR2 كهربائية جديدة، في حين تم رصد Supra GRMN قيد الاختبار مؤخرًا بمحرك M3 وعلبة تروس يدوية .