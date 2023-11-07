رام 1500 2025 فيس ليفت تنطلق بدون محرك V8 وترقيات عديدة أخرى

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت ستيلانتيس عن بيك اب رام 1500 2025 فيس ليفت، والتي تتخلص من محرك هيمي V8 لصالح قوة Hurricane المضمنة بستة أسطوانات، ولكنها توفر أيضًا للشاحنة الصغيرة المزيد من الرفاهية والتكنولوجيا أكثر مما رأيناه في هذا القطاع، ولأن الهيمي قد اختفى، فقد اختفى رام TRX أيضًا.

مواصفات ومميزات رام 1500 2025 فيس ليفت والتحديثات الجديدة

في عام 2025، سيتم تقديم البيك أب الشهيرة بثلاثة خيارات للمحرك، سيتم تقديم محرك بنتاستار V6 eTorque سعة 3.6 لتر جنبًا إلى جنب مع محركات Hurricane، المتوفرة في حالتين من الضبط، ينتج محرك الإعصار العادي قوة 420 حصانًا، هذا مثير للإعجاب، لكن خيار الإنتاج العالي يوفر قوة لا تصدق تبلغ 540 حصانًا، أي أكثر من محرك هيمي V8 سعة 5.7 لترًا، هذا هو المحرك الذي سيجد طريقه إلى طراز رام 1500 RHO الجديد، والذي يحل محل TRX كمنافس لفورد F-150 رابتور.

وما لم تختار إصدارات 1500 REV الكهربائية أو رام تشارجر، فإن كل 1500 تأتي الآن بقوة ست أسطوانات، وتتصل جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، واعتماداً على التكوين المختار، يتم توجيه القوة إلى العجلات الخلفية أو الزوايا الأربع.

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ومع ذلك، فإن هذه التغييرات لم تؤثر على قدرات رام 1500، وفقًا لشركة صناعة السيارات، تتمتع البيك أب بقدرة سحب قصوى تبلغ 5,211 كجم، وحمولة قصوى تبلغ 1,035 كجم، ويمكنها الخوض في الماء بعمق 60 سنتيمتر بأقل قدر من الضجة، تحافظ رام 1500 على سمعتها كبيك أب مريحة، مع نظام تعليق أمامي مزدوج ومحور خلفي صلب بخمس وصلات، يتوفر أيضًا نظام تعليق هوائي قابل للتعديل، والذي كان دائمًا الورقة الرابحة لرام 1500 ضد المنافسين.

ولم تتم مشاركة الكثير من التفاصيل حول طراز RHO الذي ذكرناه سابقًا، ولكن في خلفية إعلامية قبل الكشف، أخبرنا تيم كونيسكيس، الرئيس التنفيذي لشركة رام، أنها في الأساس TRX بمحرك أصغر، مما يعني كل حيل التعليق نفسها، فقط مع القليل أقل، قوة، ومع ذلك، فقد قال إن اسم TRX قد تم وضعه على الرف، مما يعني أنه قد يعود.

وتحتفظ رام 1500 2025 بتصميمها المألوف لعام 2025، لكن العديد من التحديثات تضفي على البيك أب مظهرًا أكثر شبابًا، في المقدمة، تم إعادة تصميم المصابيح الأمامية بمجموعات أقل حجماً وتتميز الآن بإضاءة LED مع مصابيح أمامية ثنائية الوظيفة، هذا قياسي فقط في مستويات القطع المحدودة وما فوق.

وفي مكان آخر، تم إعادة تصميم شبكة المبرد بتصميم مائل للأمام، ويقول رام إن الشبكة أصبحت أكبر من ذي قبل “تشير إلى الحضور البطولي مع الارتقاء بالجرأة إلى مستوى آخر”، وأخيرًا، تم رفع شارة “رام” لزيادة الحضور، وفي الخلف، ستجد مصابيح خلفية مُعاد تصميمها بلمسة نهائية تشبه الجوهرة، وقد تم تطبيق ذلك عبر التشكيلة، ولكن نماذج محددة فقط هي التي تتلقى عناصر إضاءة LED، علاوة على ذلك، تم إعادة تصميم السرير والكابينة بمهارة لتحسين التدفق الديناميكي الهوائي.

وسيتم تقديم رام 1500 2025 بعشرة ألوان خارجية: الرمادي البلطيقي، والفضي الخام، والأبيض الساطع، والأحمر دلمونيكو، والأسود الماسي، والأحمر اللهب، والأزرق المائي، والأبيض العاجي ثلاثي الطبقات، وريفر روك، وتشمل الترقيات الخارجية الأخرى بابًا خلفيًا جديدًا يعمل بالطاقة مع خاصية اكتشاف العوائق، تحتوي المركبات المزودة بهذه الميزة الآن على زر مخصص على قاعدة المفتاح لتشغيل الباب الخلفي، لا يزال رام بوكس متاحًا بمنفذ 115 فولت، يوفر نظام الشحن هذا للمالكين منطقة تخزين مقاومة للعوامل الجوية وقابلة للقفل مدمجة في قضبان السرير.

وفي الداخل، يستفيد المالكون من المواد والتركيبات المتميزة الجديدة، واعتمادًا على الطراز، يتضمن ذلك لمسات معدنية راقية، وجلدًا راقيًا، وحتى ألياف الكربون لمنح العملاء فخامة لا توجد في المنافسين، تتلقى طرازات Bighorn وLone Star طلاء Gridiron مع زخرفة زخرفية محفورة بالليزر على لوحة القيادة ووحدة التحكم والأبواب، توجد أيضًا حشوات مقاعد Gear Embossed باللون الرمادي الديزل أو الأسود.

وتمت ترقية المقصورة الداخلية لـ ريبل بإدخالات شبكية باللون الأحمر / الأسود المتدرج في المقاعد القماشية، داخل Laرامie، يستفيد العملاء من عناصر تقليم فيلم شيفرون ويمكنهم الاختيار من بين الجلد الاختياري ذو اللونين Bison Brown/Sea Salt Gray.

وفي الإصدارات العليا من التشكيلة، تستفيد شركة Longhorn المحدودة من قشرة Barn Wood 45 الرديئة المفتوحة، هذا الطراز متوفر فقط بجلد Bison Brown ووظيفة التدليك للمقاعد الأمامية، أخيرًا، حصلت الشركة المحدودة على تطعيمات جديدة من خشب الأبنوس الأسود المفتوح بقشرة خشبية رديئة، إذا لم تكن مهتمًا بالمقصورة الداخلية السوداء أحادية اللون، فإن هذا التصميم متوفر أيضًا مع حزمة اختيارية باللون الأسود/الأبنوس الأحمر.

وفي العام 2025، ستقدم رام أيضًا إصداراً جديدًا من التنغستن يوفر مجموعة من الميزات المتميزة والرفاهية، تم تزيين المقصورة الداخلية بتنجيد جلد Indigo/Sea Salt Natura، وتشتمل على لمسات معدنية مزخرفة بالألماس وبطانة سقف من جلد الغزال، لكن هذا الطراز يحصل أيضًا على عناصر تصميم خارجية فريدة من نوعها، بما في ذلك واجهة أمامية مصبوبة من قطعة واحدة بدلاً من المصدات الفولاذية، إن التنغستن، في نهاية المطاف، هي بيك أب نمط الحياة، إن معالجة الشبكة المخصصة والتفاصيل الفريدة للرأس والمصابيح الخلفية ستزيد من فصل هذا الطراز عن الآخرين، كما هو الحال مع عجلات قياس 22 بوصة مقطوعة بالألماس ومطلية بالتنغستن.

وبطبيعة الحال، يمكن تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا (24 وضعًا) في رام 1500 2025 وتتضمن إعدادات الذاكرة ووظيفة التدليك ودعم أسفل الظهر، يعد نظام الصوت Klipsch Reference Premiere المكون من 23 مكبر صوت بقوة 1228 واط وشواحن لاسلكية مزدوجة جزءًا من الحزمة أيضًا.

وتشمل اللمسات الأنيقة الأخرى شارة التنغستن على الكونسول الوسطي، تتكون هذه اللوحة الفريدة من رقم VIN وهي مزينة بعناصر زخرفية تسلط الضوء على مدى خصوصية هذا الطراز، وبغض النظر عن الطراز، تستفيد جميع سيارات رام 1500 من مقبض توجيه المقطورة الذي يعمل بالضغط وبنك مفاتيح الملحقات.

وعلى الصعيد التقني، تحصل رام 1500 2025 على نظام ترفيهي محسّن من يوكونيكت، تعتبر الشاشة مقاس 12 بوصة قياسية، ولكن هناك أيضًا شاشة تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة، تتميز الشاشة الأكبر حجمًا بقدرة شاشة تعمل باللمس لاستخدام التطبيق المزدوج، وتتوفر لأول مرة في فئتها شاشة ركاب مقاس 10.25 بوصة توفر للراكب الأمامي ثلاث وظائف، بما في ذلك الترفيه والملاحة والقدرة على عرض الكاميرات الخارجية.

وفي الختام، تتميز رام 1500 2025 بالعديد من ميزات السلامة القياسية، بما في ذلك مساعد القيادة النشط، الذي يمنح العملاء قدرات القيادة الذاتية من المستوى الثاني، كما تنضم المساعدة الآلية لوصل المقطورة إلى القائمة، ولم يتم الإعلان عن الأسعار بعد، لكن رام 1500 2025 ستصل إلى الوكلاء في الربع الأول من عام 2024، ونحن نتطلع إلى رؤية كيف ستتنافس مع سيارة فورد F-150 فيس ليفت، سيصل RHO في الربع الثالث من عام 2024، في نفس الوقت تقريبًا الذي يدخل فيه رام تشارجر وREV مرحلة الإنتاج.

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