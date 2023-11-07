فولكس فاجن جولف GTI معدلة بقطع مصنوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد في SEMA

دبي - كتب محمد فتوح - في عرض ToyoTread Pass الأخير في معرض SEMA 2023، تم إلقاء نظرة قريبة على سيارة فولكس فاجن جولف GTI المعدلة بدقة مع مجموعة هيكل عريض مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

مواصفات ومميزات فولكس فاجن جولف GTI المعدلة المعروضة في SEMA

حصل المالك ستيفن ناداسكاي على سيارة جولف GTI عندما كان عمره 17 عامًا فقط، وعلى مدى ثماني سنوات، قام بتعديلها لتصبح هذه التحفة المذهلة ذات الجسم العريض، أدى العمل الشاق الذي قام به ستيفن إلى مشاركة السيارة في معرض SEMA 2019، حيث حصلت على جائزة Golden Ticket Young Gun المرموقة، إيذانا بدخول ستيفن في صناعة السيارات.

أحد الجوانب الأكثر تميزًا في هذا المشروع هو حزمة الجسم التي صممها ستيفن، وباستخدام مزيج من الرغوة وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، صمم مجموعة فريدة من نوعها للجسم، والتي سيتم إتاحتها قريبًا من خلال شركته Alkoto Concepts.

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تحت غطاء المحرك، تتميز السيارة بمحرك سعة 2.5 لتر بخمس أسطوانات، تم شراؤه مقابل 150 دولارًا فقط (560 ريال) من ساحة الخردة، يحمل هذا الاختيار الصديق للميزانية إمكانية إجراء تحسينات كبيرة في الطاقة من خلال الحث القسري، لكننا رأينا مدى صعوبة هذا النوع من التحويل، حتى في سيارة جولف R ذات الدفع الرباعي.

تتميز السيارة بمشعب عادم مأخوذ من محرك V10 سعة 5.0 لتر من طراز لامبورجيني جالاردو المبكر، والذي يحتوي على مجموعتين من خمس أسطوانات يزيح كل منهما 2.5 لتر، إنه مناسب تمامًا نظرًا لأن المحرك يمثل تقريبًا نصف محرك غالاردو سعة 5.0 لتر ويستخدم تصميمًا مشابهًا جدًا للرأس.

تم تعزيز المحرك سعة 2.5 لترًا بإعداد شاحن توربيني جانبي وينتج ما بين 350 و 400 حصانًا على الأجزاء الداخلية للمخزون، تعاون ستيفن مع Vibrant Performance في العديد من مكونات السباكة، بما في ذلك أنابيب العادم والمبرد الداخلي، المعروفة بجودتها ومتانتها، وتتم إدارة التعامل مع السيارة من خلال إعداد تعليق تم اختياره بعناية باستخدام كويلوفرات سلسلة BC Racing BR، مما يعزز الأداء على الطريق والمضمار.

بعد العرض، يخطط ستيفن لضبط نظام التعليق بشكل صحيح، عجلات Rotiform KPS المعدلة، مقاس 18×12 مع إزاحة أمامية وخلفية 255، مقترنة بإطارات 315 R8 Toyo، على الرغم من تصميم الجسم العريض للمركبة، إلا أنها يمكن أن تحقق قفلًا كاملاً على التوجيه، وهو أمر غير شائع في السيارات شديدة الاتساع.

يشكل قفص الأمان الواسع جزءًا من البناء، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات ووكالة ناسا، حيث يخطط ستيفن لأخذ السيارة إلى المسار قريبًا، ويعتزم ستيفن أيضًا جعل السيارة متوافقة مع لوائح السباق الكاملة من خلال بناء جدار حماية خلفي لفصل المقصورة عن خلية الوقود، وبعد ذلك سيخضع المحرك لعملية إعادة بناء كاملة لزيادة الطاقة بشكل كبير.

وفي الختام، لقد اعتدنا على رؤية تصميمات SEMA غير مكتملة في أحسن الأحوال، لذا فإن حقيقة أن ستيفن يبني شيئًا يعمل بكامل طاقته تدفئ قلوبنا.

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