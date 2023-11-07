سيارات فيراري الكهربائية القادمة ستحصل على محرك كهربائي لكل عجلة

دبي - كتب محمد فتوح - اكتشف تسجيل براءة اختراع جديد في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة بخصوص سيارات فيراري الكهربائية القادمة، ويظهر أن فيراري تفكر في استخدام المحركات المحورية داخل العجلات عندما تنتج أخيرًا أول سيارة كهربائية لها، وهذا خروج عن براءات الاختراع السابقة التي وجدناها، قبل ثلاث سنوات، وجدنا تصميمات لتصميم بديل لسيارة فيراري كهربائية حيث توجد المحركات الكهربائية داخل كل محور.

ما الذي نعرفه عن محركات سيارات فيراري الكهربائية القادمة

وهذا مشابه للتخطيط الذي تستخدمه سيارة SF90 سترادال الهجينة، ولكن في السيارة الخارقة الكهربائية بالكامل، يستطيع مارانيلو، بل ويجب عليه، تخطيط الأمور بشكل مختلف، تبدو المحركات المحورية داخل العجلة هي أفضل طريقة لاستيعاب كل من وحدات القيادة وحزم البطاريات بطريقة تحاكي إحساس المحرك الأوسط، وهو الأمر الذي وعدت فيراري بأنه سيميز سياراتها الكهربائية في نهاية المطاف.

بينما يخشى معظمنا نهاية السيارات الخارقة التي تعمل بالاحتراق، تعتقد فيراري أن السيارات الكهربائية الخارقة تفتح عالمًا من الإمكانيات الجديدة للمشاركة والإثارة، تعد شركة صناعة السيارات الإيطالية بأن سياراتها الكهربائية النهائية ستحصل على نبضات تتسارع من خلال استخدامها “للميكانيكا الدقيقة وديناميكيات السوائل وبرامج الأداء”.

إعلان

بفضل المحركات الفردية لكل عجلة، ستتمكن فيراري من إدارة توجيه عزم الدوران وإعدادات توصيل الطاقة بدقة بطريقة لا تستطيع سيارات الاحتراق أن تفعلها، وهذا ما سيجعل قيادة السيارات الكهربائية الفائقة في الغد مثيرة، ولكن هذا جزء صغير فقط من حزمة أكبر بكثير.

تقدمت فيراري أيضًا بطلب لحماية التصاميم الخاصة بنظام ردود الفعل اللمسية الجديد المبتكر للمركبات الكهربائية، بهدف مساعدة السائقين على التواصل بشكل أفضل مع السيارة التي توفر القليل من الضوضاء والاهتزازات، وهناك خطط لنظام تدريب مدمج يمكن أن يساعد سائق فيراري المستقبلي في السيطرة على سيارته الخارقة دون أن يرشده شخص حقيقي على المسار الصحيح.

كان من الممكن أن تطلق فيراري بسهولة سيارة كهربائية من نوع ما الآن، ولكن من الواضح أن مارانيلو يريد التأكد من أنها لن تسير على قدم وساق، سوف يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن نرى سيارة فزاع كهربائية بالكامل، ولكن عندما تصل، ستكون مليئة بالتقنيات المصممة لجعل القيادة مثيرة تمامًا مثل السيارات الفائقة التي تعمل بالاحتراق اليوم.

شاهد أيضاً:

فيراري تشالنج 296 بالمواصفات الجديدة لتحدي فيراري