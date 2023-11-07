عودة تويوتا FJ كروزر والتسريبات بمعرض طوكيو 2023

دبي - كتب محمد فتوح - عشاق تويوتا ، وخاصة سيارات الدفع الرباعي يبدو أنهم على موعد قريب مع عودة حميدة لسيارة تويوتا FJ كروزر ، وقد تكون كهربائية بالكامل . يبدو أن تويوتا تعمل على تحويل سيارة لاند كروزر إلى عائلة مكونة من عدة موديلات منها FJ .

لقد أتى معرض التنقل الياباني لعام 2023 وذهب، وبينما كشفت تويوتا النقاب عن سيارة Land Hopper فقد تأخذ هذه السيارة مفهوم التنقل الكهربائي ، وبالمضي قدمًا إلى اليوم، قد يكون لدينا الآن فكرة عن كيفية تسمية السيارة الصغيرة المخصصة للطرق الوعرة في نهاية المطاف، وذلك بفضل تسجيل علامة تجارية جديدة في اليابان.

تويوتا تشوق ل FJ كروزر

عندما يتخذ صانع السيارات إجراءات قانونية لتأمين حقوق الاسم، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيستخدمه فعليًا لنموذج إنتاجي. ومع ذلك، يبدو أن تويوتا قامت بالتشويق لسيارة لاند كروزراف جيه بالفعل . في أوائل أغسطس عندما تم الكشف عن سيارة لاند كروزر 250 2024 المتجهة إلى الولايات المتحدة (المعروفة أيضًا باسم لاند كروزر برادو في الأسواق الأخرى)، انتهى الحدث بملامح غامضة لسيارتين من سيارات الدفع الرباعي في الخلفية.

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إعادة تشغيل FJ Cruiser

وتبين أن السيارة الموجودة على اليمين هي سيارة لاند كروزر الكهربائية الاختبارية التي رأيناها في معرض التنقل الياباني الأسبوع الماضي، في حين لم يتم تقديم السيارة الموجودة على اليسار مع الإطار الاحتياطي المثبت على الباب الخلفي. ربما تكون تويوتا قد قدمت لمحة أولى عن سيارة الطرق الوعرة الأصغر حجمًا في أواخر عام 2021 عندما عرضت مفهوم Compact Cruiser في الصورة أدناه.

تشير كل هذه العلامات إلى إعادة تشغيل اف جيه Cruiser، بعد وقت قصير من الإقرار برحيلها . خرج النموذج من الولايات المتحدة بعد طراز عام 2014، لكنه ظل في الإنتاج حتى قبل بضعة أشهر عندما تم تجميع النموذج الأخير من الإصدار النهائي للشرق الأوسط. نعم، لقد كانت اف جيه Cruiser قيد الإنتاج لمدة 17 عامًا.

توقعات بمحركات جديدة ل FJ كروزر

يبدو بالتأكيد كما لو أن تويوتا تريد تحويل لاند كروزر إلى عائلة من الطرازات، تمامًا مثل التاج الذي يضم الآن أربعة أعضاء بينما سينشري لديه اثنان. يخبرنا المنطق أن طرازي Land Cruiser 250 و300 المتوفرين بالفعل من المحتمل أن ينضم إليهما هذا البديل الكهربائي البحت وهذا المشتق الأصغر. ويقال إن الأخير سيحصل على محركات تعمل بالبنزين والهجين بينما يكون لها نفس حجم كورولا كروس تقريبًا ولكن مع بنية الجسم على الإطار.

لا يوجد شيء رسمي في هذه المرحلة، لكن مجلة Best Car اليابانية كتبت منذ فترة أن إعادة إحياء اف جيه Cruiser ستستخدم بنية GA-F مختصرة. وفي وقت لاحق من دورة الحياة، قد يكون هناك متغير كهربائي بالكامل، ولكن خذ هذه التفاصيل مع قليل من التروي .

لن تكون تويوتا أول شركة تصنيع سيارات تستخدم اسمًا مبدعًا مخصصًا للطرق الوعرة على سيارة صغيرة الحجم، حيث تمتلك فورد سيارة برونكو سبورت بينما تخطط مرسيدس لسيارة ليتل جي”.

نعم تويوتا FJ عائدة

• ربما تلمح تويوتا إلى إحياء سيارة اف جيه Cruiser من خلال المفاهيم السابقة والصورة الظلية الغامضة التي تم الكشف عنها في الحدث الأول لسيارة Land Cruiser 250.

• سيحتوي إحياء اف جيه Cruiser المحتمل على مجموعة نقل حركة حديثة تعمل بالكهرباء بالكامل، مما يجذب الجماهير الحضرية ويحتمل أن يكون مؤهلاً للحصول على إعفاءات ضريبية.

• أكدت شركة تويوتا على قدرات إعادة إحياء سيارة اف جيه Cruiser على الطرق الوعرة، مؤكدة أنها ستكون ذات دفع رباعي للحفاظ على أصالتها.

لقد كان عامًا كبيرًا بالنسبة لتويوتا ، حيث لم يتم فقط تجديد سيارة لاند كروزر الشهيرة، والإعلان عن سيارة تاكوما الجديدة القوية للعام المقبل، ولكن ربما يكونون قد أسقطوا للتو أكبر تلميح إلى أن FJ Cruiser قد عادت إلى مسرح الحياة لإنتاج آخر يجري العمل عليه

جديد تويوتا FJ كروزر

تويوتا FJ كهربائية بالكامل

ربما نقرأ ما بين السطور هنا قليلًا، ولكن من خلال ربط النقاط من المفاهيم السابقة، ودراسة الصورة الظلية الغامضة، التي تم الكشف عنها في الحدث الأول لسيارة Land Cruiser 250 ، يبدو بالتأكيد أن سيارة كهربائية جديدة مثيرة يمكن أن تنطلق من خلال التطوير مراحل في تويوتا. تابع القراءة لتكتشف بالضبط سبب كل هذه الضجة. استفادت السيارة النموذجية غير التقليدية من الوقفة المربعة التي تشبه الصندوق ، والتي تم تضخيمها بواسطة أقواس سوداء ضخمة من الساتان في كل زاوية من الزوايا الأربع.

في حين أن سوقها الأساسي سيكون “المحترفين الشباب من الخلفيات الحضرية”، إلا أن التفاصيل مثل السلم المثبت على الجانب ولوحة الانزلاق الأمامية الضخمة تثبت أن القدرة على الطرق الوعرة هي سمة يجب أن تتمتع بها أي سيارة تويوتا كروزر. في حين أن التصميم جعل الجميع يتحدثون بالتأكيد، إلا أن معظم عشاق تويوتا لم لم يتخلصوا من القلق بسبب مجموعة الحركة. كان هذا خيارًا معقولًا لتويوتا لجذب نفس الجمهور الحضري المحدد، فقد أوضحوا أنه في حالة وصول سيارة مفهوم Compact Cruiser إلى مرحلة الإنتاج، فإنها ستكون سيارة كهربائية بالكامل

ليس فقط أن التجول في البلدات والمدن أرخص، بالإضافة إلى لطف الهواء في البيئات المبنية، ولكنه يطرح أيضًا هذا السؤال – هل ستكون سيارة Fj Cruiser الجديدة كليًا والكهربائية بالكامل مؤهلة للحصول على خطة الإعفاء الضريبي البالغة 7500 دولار؟ لا توجد شائعات عن تكاليف مثل هذه السيارة، لكن خصمًا كهذا لا يمكن الاستهانة به، خاصة مع اتجاهات التسعير الحالية.

FJ سيارة طرق وعره

مرة أخرى، بالعودة إلى قدرات القيادة على الطرق الوعرة لمثل هذا الطراز، أكدت تويوتا أيضًا أن مثل هذا الإصدار سيكون بالتأكيد ذو دفع رباعي أيضًا. من الرائع أن نسمع ذلك، حيث أن إحياء سيارة FJ Cruiser ذات الدفع الثنائي قد يبدو أكثر من مجرد وسيلة للتحايل التسويقي، وليس إصدارًا قويًا فقط خاصة مع بعض السمات الخارجية الجريئة التي تنبيء عن اصدار قد يكون مدهشا بحق .

لا يوجد حتى الآن أي تأكيد حول ما إذا كانت تويوتا ستعيد سيارة FJ Cruiser مرة أخرى، ولكن من خلال ربط النقاط من هذا المفهوم الرائع، والصورة الظلية الموضحة في حدث 2023 المذكور سابقًا، فإننا نراهن على أن شيئًا بهذا التأثير يكاد يكون بالتأكيد في طور الإعداد!

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