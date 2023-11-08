تملك كولراي 2024 بعروض نهاية العام من جيلي الوعلان

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دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة الوعلان للتجارة، عرض تملك كولراي 2024، بأحدث عروض الوكيل الرسمي لسيارات جيلي بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة نهاية العام. هذا العرض بالتعاون مع مصرف الراجحي، وبعنوان اختمها صح!.
عرض تملك كولراي 2024 لنهاية العام يشمل
قسط شهري 1,088 ريال سعودي
0 % دفعة أولى
0.95 % هامش الربح
مزايا إضافية لعرض قسط كولراي 2024
يشمل هذا العرض جميع فئات السيارة
5 سنوات خدمة المساعدة علي الطريق
5 سنوات ضمان أو 150,000 كلم
2 سنوات صيانة مجانية أو 40,000 كلم
هذا العرض لفترة محدودة
يشمل هذا العرض عملاء التمويل
تطبق الشروط والأحكام
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جيلي كولراي
جدير بالذكر أن جيلي كولراي الرياضية متعددة الاستخدامات، تأتي بمحرك 1.5TD توربو سعة 1477 سم مكعب، ينتج 177 حصان وأقصي عزم دوران يبلغ 255 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 7DCT من سبع سرعات.
تتوفر جيلي كولراي أيضًا بأربع فئات هما ستاندرد GS، لكشري GL، فول أوبشن GF، وGF بلس. كما تأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصينية بأربعة ألوان للهيكل الخارجي. تبلغ السرعة القصوي لـ جيلي كولراي 195 كلم / ساعة وتعمل بالدفع الأمامي.
تتوفر جيلي كولراي بالعديد من التجهيزات الداخلية من أهمها شاشة الترفيه والمعلومات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة العدادات مقاس 3.5 أو 7 بوصات تختلف حسب الطراز، وعجلة القيادة متعددة الوظائف تعمل كهربائيا، مع ذراع للتنقيل، ونظام رؤية محيطية 360 درجة، وإضاءة محيطية داخلية، المقاعد رياضية داعمة للجسم، فتحة سقف بانورامية، نظام التكييف أوتوماتيكي.
أما تجهيزات الأمان والسلامة في جيلي كولراي فتتمثل في ست وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام مساعدة ركن السيارة الآلي، وبحث تلقائي عن موقف للسيارة، ومكابح آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية، ونظام الكشف عن النقاط العمياء، ونظام الرؤية المحيطية 360 درجة، ونظام ABS المانع لانغلاق المكابح، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا، ونظام الثبات الإلكتروني.
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