اختمها صح، واحصل على توجيلا 2024 بالعروض الأفضل مع نهاية العام من الوعلان جيلي

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة الوعلان للتجارة، عرض نهاية العام لـ جيلي توجيلا 2024، ضمن عروض الوكيل الرسمي لسيارات جيلي بالمملكة العربية السعودية، بعنوان اختمها صح!، وبالتعاون مع مصرف الراجحي.

عرض جيلي توجيلا 2024 من الوعلان يشمل

قسط شهري 1,524 ريال سعودي

0 % دفعة أولى

0.95 % هامش الربح

مزايا إضافية لعرض جيلي توجيلا 2024

يشمل هذا العرض جميع فئات السيارة

5 سنوات خدمة المساعدة علي الطريق

5 سنوات ضمان أو 150,000 كلم

2 سنوات صيانة مجانية أو 40,000 كلم

هذا العرض لفترة محدودة

يشمل هذا العرض عملاء التمويل

تطبق الشروط والأحكام

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جيلي توجيلا

جدير بالذكر أن جيلي توجيلا الرياضية متعددة الاستخدامات الفاست باك، تأتي بمحرك 2.0TD سعة 1969 سم مكعب، ينتج 235 حصان وأقصي عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 8AT من ثماني سرعات.

تتوفر جيلي توجيلا أيضًا بفئتين هما لكشري GL 4WD وفول أوبشن GF 4WD والتي تعمل كلتاهما بالدفع الرباعي. تأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصينية بأربعة ألوان للهيكل الخارجي هما الأحمر والرمادي والأزرق والأسود.

منحت جيلي مقصورة سيارتها الكروس اوفر كوبيه توجيلا الكثير من التجهيزات المتطورة التي تصب لصالح الراحة والترفية ومتعة القيادة . المقاعد جلدية ( جلد نابا في الطراز الفل ومقاعد جلد PVC في الطراز Luxury ) رياضية ومريحة ومساحات حركة الأقدام جيده وكذلك البراح الخاص بحركة الرأس . عجلة القيادة كهربائية متعددة الوظائف . شاشة لوحة العدادات قياس 12.3 بوصة LCD، وشاشة المعلومات والترفيه أيضا بنفس القياس 12.3 بوصة . نظام التكييف متعدد الوظائف من خلال ربطة بتطبيقات رقمية وظيفية حيث يمكن ضبط الحرارة من خلال الشاشة المركزية في الطراز الفل، ومكيف الهواء أوتوماتيكي مزدوج، مع توفر فتحة تهوية لركاب المقاعد الخلفية .

من أهم وابرز الأنظمة والتقنيات المرتبطة بتجهيزات السلامة في توجيلا ست وسائد هوائية أمامية وجانبيه وستائرية علاوة على نظام المساعدة للوقوف على التلال، ونظام التحكم في النزول من المنحدرات، ونظام التحذير من مغادرة خط المسار، ونظام الحفاظ على خط المسار ، ونظام مساعد الفرامل الآلي حساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وبلوتوث، ومنافذ Aux وUSB، ودخول ذكي بدون مفتاح، وتشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام قياس ضغط الهواء في الإطارات، ومكابح كهربائية ، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطواريء .

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