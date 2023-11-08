قسط جيلي امجراند 2024 بعروض نهاية العام الوعلان للتجارة

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة الوعلان للتجارة، عرض تمويل جيلي امجراند 2024 بعنوان اختمها صح!، بأحدث عروض الوكيل الرسمي لسيارات جيلي بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة نهاية العام، وبالتعاون مع مصرف الراجحي.

عرض قسط جيلي امجراند 2024 من الوعلان يشمل

قسط شهري 1,102 ريال سعودي

0 % دفعة أولى

0.95 % هامش الربح

مزايا إضافية لعرض قسط امجراند 2024 من الوعلان

يشمل هذا العرض جميع فئات السيارة

5 سنوات خدمة المساعدة علي الطريق

5 سنوات ضمان أو 150,000 كلم

2 سنوات صيانة مجانية أو 42,500 كلم

هذا العرض لفترة محدودة

يشمل هذا العرض عملاء التمويل

تطبق الشروط والأحكام

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جيلي امجراند

تتميز جيلي امجراند بمحرك سعة 1,5 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي CVT ذو ثمان سرعات، بقوة تصل إلى 101 حصان، وعزم دوران عالي يبلغ 142 نيوتن متر. يقدم ناقل الحركة CVT كفاءة نقل التروس تصل إلى 92٪، مما يزيد من كفاءة عزم الدوارن بنسبة 20٪ وكفاءة النقل بنسبة 2٪. يعمل هذا المزيج المحسن من ناقل الحركة والهيكل على زيادة التسارع بـ 14% مما يجعل تسارع امجراند من 0 إلى 100 كم فى 11.96 ثانية.

تعد المصابيح الخلفية لجيلي امجراند الإيقاعية الأطول في فئتها؛ بحيث تحتوي على 190 ضوء LED. كما توفر امجراند النسبة الذهبية 0.618 والمصابيح الخلفية والكونسول الوسطي. ومع أسلوب هيلافلاش المطور بعرض 2 بوصة وانخفاض 2 بوصة مما يتيح مساحة داخلية أكبر.

تم تجهيز امجراند الجديدة كلياً بأحدث التقنيات مثل نظام الكاميرا الخلفية برؤية مستقبلية، مع لوحة عدادات رقمية عالية الدقة قياس 12.3 بوصة تتمكن من عرض 27 نوع من المعلومات، بالإضافة إلى نظام تكييف ذكي مع تقنية التبديل التلقائي المتكيِّف بين الدورات الداخلية والخارجية.

تتمع جيلي امجراند الجديدة كلياً بأحدث التقنيات، فهي توفر ستة وسائد هوائية مع نظام ذكي لمراقبة ضغط الإطارات، إضافةً إلى حساسات خلفية ذات موجات فوق صوتية تساعد على القيادة الآمنة. تماشياً مع المعايير الصحية العالمية، تم استخدام مواد لاصقة قابلة للذوبان بالماء من النسيج والبلاستيك في السيارة بدلاً من المواد اللاصقة المذيبة، وتم معالجة الجلد الموجود في المقصورة عن طريق المياه لضمان صحة الركاب، بجانب ذلك تأتي السيارة بفلتر CN95 لتنقية الهواء من الميكروبات والروائح الخارجية بشكل سريع وفعال لضمان بقاء الهواء داخل السيارة نظيفًا.

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