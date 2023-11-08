رولزرويس سبيكتر بلاك بادج قادمة بقوة 650 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - رولزرويس سبيكتر بلاك بادج قادمة.. فما القصة؟ وفقًا لوثائق اعتماد الحكومة الأسترالية التي اطلعت عليها مجلة Drive المحلية، ستمنح رولزرويس أول سيارة كهربائية إنتاجية لها إصدار بلاك بادج عالي الأداء، وعلاوة على ذلك، يقول المنشور أن سيارة سبيكتر هذه ستوفر ما يصل إلى 650 حصانًا، وهي زيادة ملحوظة عن 577 حصانًا للنموذج الحالي.

ما الذي نعرفه عن رولزرويس سبيكتر بلاك بادج القادمة؟

مثل موديلات بلاك بادج الأخرى، يمكننا أن نتوقع لمسات داكنة، ونظام تعليق مشدود، ومكابح أقوى، يدعي المنشور أيضًا أنه يعرف أن الطراز عالي الأداء سيستخدم نفس حزمة البطارية التي تبلغ 102 كيلووات في الساعة من السيارة القياسية وأن نطاق القيادة المزعوم لن يتأثر إلا بشكل طفيف ببضعة أميال، كمرجع، النموذج الحالي يقطع مسافة 419 كلم في دورة وكالة حماية البيئة (EPA).

مرة أخرى في شهر يوليو، علمنا أن سيارة سبيكتر بلاك بادج لم تكن أولوية بالنسبة لشركة صناعة السيارات، حيث أشار متحدث باسم الشركة إلى أنه ليست هناك حاجة للاستعجال في طرح طراز جديد عندما يكون الطلب على الطراز الحالي مرتفعًا بالفعل، ومع ذلك، تشكل طرازات بلاك بادج ما يقرب من 25% من المبيعات العالمية للعلامة التجارية، لذا سيكون حرمان العملاء من خط الطراز عندما يكون الطراز العادي خارج الخدمة لأكثر من عام بمثابة خطأ.

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ونتوقع أن يتم الإعلان عن سبيكتر بلاك بادج رسميًا في وقت ما في النصف الأول من عام 2024، إن لم يكن في الربع الأول، بعد ذلك، سيكون سبيكتر بالتأكيد في صف الإصدارات الخاصة والعمولات المخصصة على نفس المنوال مثل دروبتيل المكونة من أربع وحدات.

للتذكير، فإن سبيكتر الحالية قادرة على تحقيق 0-96 كلم في الساعة خلال 4.4 ثانية، بينما تقتصر السرعة القصوى على 250 كلم في الساعة، من المرجح أن تتحسن بلاك بادج على هذه الأرقام، ولكن ليس كثيرًا – فلا تزال سيارة رولزرويس بحاجة إلى تمكين احتساء الشمبانيا بدون انسكاب بغض النظر عن مدى شدة القيادة.

وفي الختام، أما بالنسبة للتسعير، فيمكننا أن نتوقع علاوة كبيرة أعلى من 413,000 دولارًا أمريكيًا (1.549 مليون ريال) لمشروع تجديد نظم الإدارة للنموذج العادي، ومن المحتمل أن تتخطى علامة النصف مليون، ولكن من أجل التعبير النهائي عن أداء رولزرويس الكهربائي، نشك في أن الكثير من العملاء سوف يفوتون هذه الفرصة.

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