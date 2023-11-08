عروض بترومين ستلانتس على فيات والفاروميو وأبارث

دبي - كتب محمد فتوح - شاهد هذا الفيديو الذي نستعرض فيه العروض اللي أطلقتها شركة بترومين ستلانتس، وكلاء سيارات الفاروميو وفيات وأبارث في المملكة بالتعاون مع بنك البلاد، إش رأيك بهذه العروض ؟ واش رأيك بالمزايا اللي مقدمتها شركة بترومين ستلانتس؟ شاركنا برأيك بعد مشاهدة هذا الفيديو.

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