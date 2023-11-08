عروض بترومين ستلانتس على فيات والفاروميو وأبارث

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دبي - كتب محمد فتوح - شاهد هذا الفيديو الذي نستعرض فيه العروض اللي أطلقتها شركة بترومين ستلانتس، وكلاء سيارات الفاروميو وفيات وأبارث في المملكة بالتعاون مع بنك البلاد، إش رأيك بهذه العروض ؟ واش رأيك بالمزايا اللي مقدمتها شركة بترومين ستلانتس؟ شاركنا برأيك بعد مشاهدة هذا الفيديو.
للاستفادة من هذه العروض قم بتعبئة بياناتك عبر الضغط على هذا الرابط
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https://bit.ly/AlfaRomeoTonaleOffers2023 ألفا روميو تونالي
https://bit.ly/AlfaRomeoStelvioOffers2023 ألفا روميو ستيلفيو
https://bit.ly/AlfaRomeoGiuliaOffers2023 ألفا روميو جوليا
https://bit.ly/Fiat500DolcevitaOffers2023 فيات 500 دولتشي فيتا
https://bit.ly/Abarth695CompetizioneOffers2023 أبارث 695 كومتيزيون
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.