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عروض بترومين ستلانتس على فيات والفاروميو وأبارث

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دبي - كتب محمد فتوح - شاهد هذا الفيديو الذي نستعرض فيه العروض اللي أطلقتها شركة بترومين ستلانتس، وكلاء سيارات الفاروميو وفيات وأبارث في المملكة بالتعاون مع بنك البلاد، إش رأيك بهذه العروض ؟ واش رأيك بالمزايا اللي مقدمتها شركة بترومين ستلانتس؟ شاركنا برأيك بعد مشاهدة هذا الفيديو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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