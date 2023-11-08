دبي - كتب محمد فتوح - شاهد هذا التقرير الذي نستعرض فيه أبرز السيارات المستقبلية التي كشفت عنها الشركات اليابانية خلال فعاليات معرض التنقل الياباني 2023، والذي كان يعرف سابقا بمعرض طوكيو للسيارات، ويقام هذا المعرض كل عامين، وهذه الطرازات الاختبارية الفريدة تدشن مستقبل السيارات اليابانية، اش رأيك بهذه الطرازات ؟ وماهي الطرازات اللي ما تتوقع إنتاجها بهذا الشكل؟ تابع معنا هذا التقرير للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. إعلان

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