دبي - كتب محمد فتوح - شاهد هذا التقرير الذي نستعرض فيه السيارتين أودي إي ترون GT وأودي Q8 إي ترون، حيث نتعرف من خلال هذا التقرير على الكثير من المزايا والتقنيات المتقدمة إضافة إلى القدرات الكبيرة على الطرقات، مع فخامة داخلية ملحوظة ؟ إش رأيك في السيارتين ؟ وإش ملاحظاتك عليها، تابع معنا هذا التقرير للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. إعلان

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