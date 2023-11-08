تم تطوير تصميم تويوتا كراون في أقل من نصف متوسط الوقت اللازم لذلك

دبي - كتب محمد فتوح - عندما ظهرت سيارة تويوتا كراون سبورت لأول مرة في الشهر الماضي، حقق التصميم نجاحًا كبيرًا على الفور، كما لو أن تويوتا طورت لغة التصميم الخاصة بها بشكل كبير، ولكن على الرغم من القفزة الهائلة في التصميم، كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية أن عملية التصميم استغرقت 21 شهرًا فقط، وهو أسرع من المتوسط ​​الذي يبلغ حوالي أربع سنوات.

تفاصيل عملية تطوير تصميم تويوتا كراون والوقت اللازم لذلك

في حديثه مع مجلة تويوتا تايمز التابعة لشركة صناعة السيارات، قال يوجي هونما، رئيس تطوير سبورت، إن الفريق يعتزم إنشاء “سيارة مبهجة تبهر العملاء عندما يرونها أو يقودونها أو يركبونها”، وهذا يعني التركيز على جعل كل عنصر من عناصر التاج فريدًا بطريقة ما، والنتائج تتحدث عن نفسها.

وستساعد الرفارف الخلفية في نقل القوة خلف الإطارات مقاس 21 بوصة، وفقًا لما ذكره يوكيهيرو كويدي، قائد التصميم الخارجي لسيارة كراون سبورت، اختار الفريق تصميمًا أكثر تعقيدًا بدلاً من الحاجز المباشر، مع تصميم الملف الشخصي ليكون “على عكس أي شيء موجود في سيارات تويوتا السابقة”.

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وتم تحدي كوسوكي فوكودا، أحد مهندسي الإنتاج في مشروع كراون، لتصميم القوالب، وانضم إليه أتسوشي سوبا، وهو متخصص في العفن، استخدم الفريق نظام CAD ثلاثي الأبعاد وأجرى عمليات محاكاة، وبعد 700 محاولة فاشلة خلال أربعة أشهر، نجح فوكودا أخيرًا في تحقيق النجاح من خلال تحريك القالب قليلًا أثناء عملية الختم، لتكوين الشكل المثالي.

وفي الداخل، كان الهدف هو إنشاء تصميم داخلي غير متماثل، اختار Airi Kobayashi، وهو جزء من قسم تصميم الألوان والحساسية بمركز تطوير المركبات، اللون الأحمر الحسي للديكورات الداخلية، كما تم دمج اللمسات السوداء لمساعدة السائقين على التركيز على الطريق، وفي الوقت نفسه، واجهت أياكا ياماموتو، المسؤولة عن التصميم الداخلي، صعوبة في تحقيق التنجيد المثالي، تضمنت بعض أساليبها تخفيف الأمواج وتغيير سمك الخيط لمنع التجاعيد.

وفي الختام، من الواضح أنه لم يكن هناك أي جانب من جوانب تصميم التاج غير مهم للغاية بحيث لا يمكن تحليله عن كثب، ولكن بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا غير راضين عن هذا التصميم الرائد، فقد كشفت شركة موالف تويوتا الداخلية، Modellista، عن تحسينات بصرية جديدة تعطي مظهرًا أكثر عدوانية، ولسوء الحظ، لم يتم تأكيد وصول كراون سبورت إلى الولايات المتحدة، ولكن هناك طراز آخر يقوم بالرحلة.

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