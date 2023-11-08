GWM TANK 500.. قوة استثنائية وأناقة لا تضاهى

دبي - كتب محمد فتوح - TANK 500 هي سيارة دفع رباعي فاخرة كبيرة يتم تقديمها من قبل صناعة السيارات الصينية GWM مع مزايا عملية ومستوى عالٍ من الاعتمادية. تتمتع هذه السيارة بتصميم جميل وتفصيل دقيق في التصنيع، إلى جانب أداء قوي واعتماد على التقنيات الحديثة. في هذا المقال، سنستعرض أبرز المواصفات لسيارة GWM TANK 500.

التصميم الخارجي

استلهامًا من فنون العمارة الصينية الكلاسيكية، يجسد التصميم الخارجي لهذه السيارة مزيجًا رائعًا من الفخامة والأناقة والقوة، وتأتي المرايا الجانبية بلون متجانس مع هيكل السيارة، مزودة بوظائف متعددة تشمل الضبط الكهربائي والطي مع وظيفة الذاكرة، فضلاً عن إمكانية التسخين وتجهيزها بكاميرا جانبية لضمان رؤية سهلة. تتيح الأبواب ميزة فتح السيارة تلقائيًا عند الاقتراب وإغلاقها تلقائيًا عند الابتعاد. وترتكزعلى عجلات من الألومنيوم بمقاس 19 بمظهر قوي متعدد المحاور.

في الجزء الخلفي، يتميز بتصميم زعانف القرش مع جناح خلفي بارز يعزز من أداء السيارة. تعتمد مصابيح الضباب على تقنية LED بالإضافة إلى كاميرا خلفية ومجموعة من الحساسات الخلفية وعواكس الضوء لزيادة الرؤية وتعزيز السلامة.

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أبعاد GWM TANK 500 موديل 2023

تأتي السيارة بأبعاد استثنائية. حيث يبلغ ارتفاعها 22.4 سم عن سطح الأرض، مما يمنحها مساحة كبيرة للتنقل بسهولة على الطرق الوعرة. تتميز GWM TANK 500 بزاوية اقتراب تبلغ 29.5 درجة، مما يمنحها القدرة على التغلب على التضاريس الصعبة بسهولة. كما تأتي بزاوية مغادرة تبلغ 24 درجة، مما يسهل عليها الخروج بسلاسة من المنحدرات الشديدة. بفضل هذه الأبعاد الاستثنائية، تعد سيارة GWM TANK 500 خيارًا قويًا يتميز بقدراتها على التحمل والتكيف في الطرق الوعرة.

التصميم الداخلي

تتمتع المقاعد المريحة في GWM TANK 500 بتفصيل جلدي نابا فاخر، وتتميز بنظام كهربائي يسهل ضبطه بسهولة لتلبية احتياجات المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تأتي مزودة بوظيفة التدفئة والتهوية لضمان الراحة القصوى. وفيما يتعلق بالمقاعد الخلفية، يمكن طيها لتوفير مساحة إضافية للتخزين.

تتميز GWM TANK 500 بنظام صوت محيطي يتألف من 12 مكبرات صوت إنفينيتي، ونظام إضاءة محيطية يمكن تخصيصه بـ 256 لونًا مختلفًا، مما يتيح للمستخدم إعداد الأجواء المثالية خلال رحلته. السيارة مجهزة أيضًا بنظام معطر للمقصورة لضمان هواء منعش وممتع داخل المقصورة، ويمكن التحكم بمختلف وظائف السيارة بسهولة باستخدام نظام التحكم الصوتي. ويجب ألا ننسى توفير كاميرا أمامية للسائق تمكنه من مراقبة الطريق بسهولة وبأمان، وباختصار، المقصورة الداخلية لـ GWM TANK 500 تمثل مزيجًا متميزًا من الفخامة والتكنولوجيا والراحة، مما يوفر تجربة استثنائية للراكب.

مواصفات الامان

تأتي السيارة مزودة بعدد كبير من تقنيات السلامة ومساعدة السائق النشطة التي توفر مستويات عالية من الحماية، وتشمل برنامج الثبات الإلكتروني الذي يساهم في الحفاظ على استقرار السيارة أثناء القيادة. بالإضافة إلى نظام مساعدة الفرامل الذي يعزز من أداء الفرامل بفعالية. وبفضل نظام التحكم في الجر، تتيح السيارة للسائق السيطرة المثلى على مختلف أنواع الطرق.

وتم تجهيز السيارة أيضًا بنظام المساعدة في الانطلاق والصعود على التلال ونظام التحكم في النزول من المنحدرات. وتتضمن ميزة الأوتو هولد التي تساهم في تثبيت السيارة على المنحدرات. كما تم تزويد السيارة بنظام تخفيف من حدة الاصطدام وحساسات أمامية وخلفية لزيادة مستويات السلامة أثناء القيادة وعند ركن السيارة، تتمم هذه السيارة مزايا السلامة بوجود كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة مع خطوط ديناميكية توضيحية ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)، مما يجعل تجربة القيادة أكثر أمانًا وسهولة.

تعتمد سيارة GWM TANK 500 الرياضية على محرك توربو سعة 3.0 لتر، مما يمنحها قوة إنتاجية مذهلة تصل إلى 348 حصانًا وعزم دوران بقوة 500 نيوتن متر. يوفر هذا المحرك القوي تجربة قيادة مذهلة وممتعة، وبفضل هذا المحرك القوي ونقل الحركة السلس، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومترًا في الساعة، وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7.3 ثوانٍ فقط. هذا يجعل GWM TANK 500 أكثر من مجرد سيارة، بل تجربة قيادة استثنائية تمنحك القوة والأداء الذي تحلم به.

تجربة قيادة فريدة من نوعها

قيادة GWM TANK 500 تُعتبر تجربة لا تُضاهى. تقدم قيادة رشيقة وسلسة، سواء على الأسفلت أو خارجه، نظام التعليق المرن يعزز من الراحة في المقصورة ويقلل من تأثير الطرق الوعرة. على الرغم من طول السيارة، إلا أنها تبدي قدرة استثنائية على التفاف الزوايا بسهولة، مما يضمن لك التعامل بسهولة على شوارع المدينة والطرق الوعرة.

مقصورة هادئة

تُظهر GWM TANK 500 تميزًا بفضل عزل صوتي ممتاز في الأبواب وزجاج الواجهة. والسبب وراء هذا الأداء الممتاز يعود أيضًا إلى استخدام نوافذ زجاجية مزدوجة وسماكة زجاج عالية الجودة واستخدام مواد عالية الجودة في العزل. هذا يسهم بشكل كبير في تقليل دخول الضجيج الخارجي إلى المقصورة، مما يخلق بيئة داخلية هادئة ومريحة للركاب أثناء القيادة.

سيارة للمستكشفين الحضريين

في الختام، تجمع GWM TANK 500 بين أفضل المزايا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لرجال الأعمال والعائلات الكبيرة الذين يقدرون نمط الحياة الحضري ويحملون شغفًا للمغامرة في المناطق بعيدة عن الطرق العادية.

مغامرتك تنتظرك

إذا كنت متحمسًا لتجربة سيارة GWM Tank 500 بنفسك أو إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات، فلا تتردد في الاتصال بنا. نحن هنا لمساعدتك وتقديم المزيد من التفاصيل لمساعدتك في اتخاذ قرار. مغامرتك بانتظارك – خذ عجلة سيارة GWM Tank 500 واستمتع بمستوى جديد من القيادة.

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