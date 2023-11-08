هيونداي موتور تعزز تطوير تصاميمها

دبي - كتب محمد فتوح - أنشأت مجموعة هيونداي موتور ، قسم للتصاميم العالمية ، مما يعزز قدرات التصميم لديها ، وسيقود القسم الجديد جهود المجموعة لتصميم المركبات الكهربائية بالكامل وحلول التنقل المستقبلية ، بما في ذلك المركبات المصممة لهذا الغرض ( PBVs )، والروبوتات ، والتنقل الجوي المتقدم (AAM) .

لوك دونكرفولكه، رئيس مجموعة هيونداي موتور ، سيتم تعيينه رئيسًا للتصميم (CDO)، قسم التصميم العالمي. ويحتفظ أيضًا بمنصبه الحالي كرئيس تنفيذي إبداعي (CCO)، حيث يقود جميع جوانب التصميم الإبداعي للعلامات التجارية لمجموعة هيونداي موتور، بما في ذلك التنقل المستقبلي والتنقل الجوي المتقدم والروبوتات .

دونكرفولكه ، علق قائلاً :” خلال مسيرتي المهنية التي امتدت لـ 32 عامًا كمصمم سيارات، غالبًا ما كانت إنجازاتي تتحقق بفضل العمل الجماعي في مؤسستي” ، وأضاف : “أعتقد أن دوري هو خلق بيئة يمكن للمصممين فيها أن يكونوا مبدعين ويقودوا التحولات”. “أنا واثق من أن المنظمة الجديدة ستمكن المجموعة من الاستمرار في قيادة الطريق في تحديد مستقبل صناعة التنقل العالمية.”

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هيونداي موتور تعمل على تطوير تصاميمها

وسيضم قسم التصميم العالمي الجديد الوحدة الفنية للتصميم العالمي لشركة هيونداي وجينيسيس، بقيادة سانج يوب لي ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التصميم العالمي لشركة هيونداي موتور وجينيسيس، والوحدة الفنية للتصميم العالمي لشركة كيا، بقيادة كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التصميم العالمي لشركة هيونداي وجينيسيس والتصميم العالمي لكيا. سيقوم القائدان، المعتمدان بالفعل بتعزيز قيمة العلامة التجارية من خلال أعمال التصميم الخاصة بهما، بتوجيه اتجاهات تصميم علاماتهما التجارية مع ضمان تمييز كل علامة تجارية .

إلى جانب التغييرات التنظيمية، تم إنشاء مركز تصميم جينيسيس جديد ضمن الوحدة الفنية للتصميم العالمي لشركة هيونداي وجينيسيس، مما يسمح لكل علامة تجارية للتنقل داخل المجموعة – هيونداي وكيا وجينيسيس – بالاستفادة من روح التصميم الخاصة بها وبناء هوية تصميم قوية.

فلسفة هيونداي موتور الحالية

تتبع هيونداي موتور حاليًا فلسفة التصميم المتمثلة في “الرياضة الحسية”، وفلسفة كيا “الأضداد المتحدة” وفلسفة جينيسيس “الأناقة الرياضية” ، و تم تعيين سيمون لوسبي، نائب الرئيس، الذي قاد سابقًا مشاريع وضع رؤى التصميم لمجموعة هيونداي أيونيك، والعلامة التجارية N، رئيساً لمركز تصميم هيونداي.

سيقود إيلهون يون، نائب الرئيس، مركز جينيسيس للتصميم المنشأ حديثًا. يشتهر نائب الرئيس يون بأعماله على Genesis X Trilogy وتصميم مجموعة جينيسيس الحالية بالإضافة إلى رؤية التصميم المستقبلية لعلامة جينيسيس التجارية. سيركز يون على ابتكار تصميمات ترفع من تجربة عملاء جينيسيس .

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