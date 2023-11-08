ريماك نيفيرا تصبح أسرع سيارة في العالم.. بالسير للخلف!

دبي - كتب محمد فتوح - حطمت ريماك نيفيرا للتو رقماً قياسياً آخر في السرعة، لتصبح أسرع سيارة في العالم في الاتجاه المعاكس، صدقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على أن السيارة الكهربائية الفائقة وصلت إلى سرعة قصوى تبلغ 275.86 كلم في الساعة عند الرجوع إلى الخلف، وهي أسرع سرعة يمكن أن تتقدم بها سيارة لامبورغيني ميورا إلى الأمام.

أداء مذهل تتمتع به ريماك نيفيرا الأسرع للخلف في العالم

تم تعيين سائق الاختبار جوران درنداك في منشأة بابينبورج لاختبار السيارات في ألمانيا – الموقع الذي حطمت فيه نيفيرا 23 رقمًا قياسيًا للسرعة والتسارع في وقت سابق من هذا العام – وقد نجح في تحقيق هذا الإنجاز في 7 أكتوبر، تم الانتهاء من طلاء السيارة نفسها بغطاء تايم أتاك الذي سيزين 12 سيارة من سيارات العملاء تكريمًا للرقم القياسي الذي حققته سيارة نوربورجرينج في وقت سابق من هذا العام.

وكان مفتاح المحاولة هو مجموعة نقل الحركة الكهربائية في نيفيرا، على عكس السيارة التقليدية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي والمزودة بتروس أمامية، يمكن للمحركات الكهربائية في نيفيرا أن تدور بنفس السرعات في أي من الاتجاهين، بينما نتصور أن سيارات العملاء من المحتمل أن تكون محدودة في الاتجاه المعاكس، فقد تركت ريماك كل القوة البالغة 1,877 حصانًا بطريقة جيدة، تقول شركة صناعة السيارات أنه من الناحية النظرية، فإن نفس السرعة التي تبلغ 3.21 ثانية من 0 إلى 160 كلم في الساعة قادرة على الرجوع إلى الخلف مثل المضي قدمًا، ولكن هذا سيتطلب تصميمًا ذهنيًا آخر من السائق.

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وإن القيادة بسرعات عالية إلى الخلف ليست مناسبة لضعاف القلوب، حيث أنه مع التوجيه الذي يتم التحكم فيه بواسطة العجلات الخلفية بالنسبة لاتجاه السير، فإن أدنى حركة توجيه يمكن أن تجعل السيارة تخرج عن مسارها، وقال درنداك عن المحاولة: “أثناء الهروب نفسه، استغرق الأمر بعض الوقت للتعود عليه”، “أنت تقوم بتحريك عجلة القيادة بلطف شديد، مع الحرص على عدم الإخلال بالتوازن، ومراقبة مسارك وإشارة المكابح إلى مرآة الرؤية الخلفية، مع مراقبة السرعة طوال الوقت، على الرغم من أنه من غير الطبيعي تمامًا بالطريقة التي تم بها تصميم السيارة، حققت نيفيرا رقمًا قياسيًا آخر.

والتحدي الآخر هو أن جميع وسائل التبريد والمساعدات الديناميكية الهوائية مصممة للعمل مع قيادة السيارة للأمام، مما يعني أن الرجوع للخلف يزيد من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة وحتى زعزعة استقرار السيارة أثناء السرعة، ولهذا السبب ضحكت ريماك في البداية على مفهوم أسرع سيارة في العالم في الاتجاه المعاكس، وفقًا لماتيا رينيك، كبير مهندسي البرامج في نيفيرا، “لم يتم تصميم الديناميكيات الهوائية والتبريد والاستقرار للسفر إلى الخلف بسرعة، بعد كل شيء، ولكن بعد ذلك، بدأنا نتحدث عن مدى متعة تجربتها، أظهرت عمليات المحاكاة التي أجريناها أننا قادرون على تحقيق سرعة تزيد عن 241 كلم في الساعة، ولكن لم تكن لدينا فكرة عن مدى استقرارها – فقد كنا ندخل منطقة مجهولة”.

وفي الختام، تعد نيفيرا الآن أسرع سيارة إنتاج كهربائية في الأمام وأسرع سيارة في الخلف تمامًا، ونظرًا لسلسلة الأرقام القياسية التي حققتها هذا العام وحده، فإنها تتشكل لتكون جديرة بتصنيف السيارات الفائقة.

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