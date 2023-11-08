شركة لوسيد تستسلم لهيمنة شواحن تيسلا وتعتمد قابس الشحن NACS

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت شركة لوسيد عن اعتماد منافذ الشحن القياسية لأمريكا الشمالية (NACS) لمركباتها الكهربائية، مما يعكس تحرك شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى.

خضوع شركة لوسيد لهيمنة شواحن تيسلا على البنية التحتية في أمريكا الشمالية

قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة

Lucid is adopting the North American Charging Standard (NACS) and expanding access to reliable and convenient charging solutions. In 2025, Lucid customers will be able to access 15,000+ Tesla Superchargers in North America. pic.twitter.com/LBDnsNDa5I — Lucid Motors (@LucidMotors) November 6, 2023

: “يعد اعتماد NACS خطوة تالية مهمة لتزويد عملائنا بوصول موسع إلى حلول الشحن الموثوقة والمريحة لمركبات لوسيد الخاصة بهم”، “نحن نعتقد أن معيار الشحن الموحد، المدعوم من خلال طرح محطات الشحن ذات الجهد العالي الجاهزة للمستقبل على مستوى البلاد، سيكون خطوة حاسمة في تمكين المستهلكين الأمريكيين من اعتماد السيارات الكهربائية.”

ستتمكن سيارات لوسِد، التي تشغلها حاليًا سيارة السيدان الفاخرة إير، من الوصول إلى أكثر من 15000 شاحن تسلا فائق السرعة في أمريكا الشمالية بحلول عام 2025، وبما أن هذا الطراز مجهز بنظام الشحن المشترك (CCS)، فسيتم ذلك من خلال محول، وفي الوقت نفسه، ستحصل سيارات لوسِد المستقبلية على منافذ NACS في عام 2025.

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ومن غير الواضح ما إذا كانت سيارة لوسيد جرافيتي القادمة، المقرر الكشف عنها في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2023 في نوفمبر المقبل، ستحتوي على منافذ NACS، ومن المرجح أن يعتمد ذلك على الجدول الزمني، وأكدت شركة لوسيد سابقًا أن إنتاج جرافيتي سيبدأ في أواخر عام 2024، مما يعني أن هناك فرصة كبيرة لطرح سيارة الكروس أوفر الكهربائية مع نظام NACS المدمج بالفعل.

وأعرب رولينسون سابقًا عن مخاوفه بشأن هيمنة شواحن NACS لكنه لم يستبعد اعتمادها في سياراتها الكهربائية، ومع ذلك، كان لدى مهندس تسلا السابق للطراز S عدة تحفظات فيما يتعلق بمعايير SAE، والوصول إلى بيانات المستهلك، وجدول الشحن، وقال رولينسون في مقابلته مع بلومبرج: “ما يهم هو أن هناك معيارًا يمكن للجميع استخدامه، وهو معيار مفتوح، ونظرًا لوجود أموال دافعي الضرائب، فإنه يمكن الاعتماد عليه ومقاوم للمستقبل”.

وفي الختام، يبدو أن رولينسون قد تصالح بالفعل مع تحفظاته، في ضوء التطورات الأخيرة، وكما قالت الشركة، “تظل لوسِد ملتزمة بتعزيز تجربة الشحن لعملائها وتسريع اعتماد السيارات الكهربائية.”

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