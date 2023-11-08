جينيسيس تبتكر عجلة قيادة قابلة للطي قد تظهر مع G90

دبي - كتب محمد فتوح - سجلت شركة هيونداي براءة اختراع لعجلة قيادة قابلة للطي، لصالح قسم السيارات الفاخرة – جينيسيس – . قدمت براءة الاختراع الخاصة بعجلة القيادة الجديدة التي قد تأخذ طريقها لسيارات جينيسيس في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة

عجلة قيادة يمكن طي أجزاء منها

ووفقا لطلب براءة الاختراع، تم تصميم حافة عجلة القيادة بحيث يتم طيها أو فردها بشكل خطي، مما يوفر مساحة أكبر لدخول الشخص إلى السيارة. تنص براءة الاختراع أيضًا على أن وضع الدخول حيث تتحرك عجلة القيادة القياسية للأعلى ويتحرك مقعد السائق للخلف ليس جيدًا بما يكفي، حيث لا يزال جزء حافة عجلة القيادة يشغل مساحة كبيرة جدًا.

من خلال طي الحافة إلى الأسفل، تريد هيونداي توفير مساحة أكبر للدخول والخروج، ولكنها تحمل أيضًا فوائد للشخص الذي يجلس في الخلف ويترك السيارة تقوم بكل العمل في مركبة ذاتية القيادة من المستوى 3+

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محرك مركزي بعجلة القيادة

تتكون عجلة القيادة القابلة للطي من أجزاء مختلفة، ولكن سيتم تثبيت جسم المحرك المركزي على عمود التوجيه كما نعرفه. يسمح النظام بفصل حافة التوجيه عن عضو الإنتاج المركزي بحيث لا يتم تحريك العجلات عن طريق الخطأ في أي نقطة. وقد يكون هذا مفيدًا أيضًا إذا رأت التكنولوجيا تطبيقات في السيارات ذاتية القيادة.

مزايا عجلة القيادة الجديدة

تتضمن أجهزة التثبيت لحافة عجلة القيادة بشكل طبيعي تروسًا ومسارات لضمان حركة خطية مستقرة. ويضمن التصميم أيضًا أن تكون الوسادة الهوائية في مواجهة راكب مقعد السائق دائمًا، حتى في سيناريوهات القيادة الذاتية حيث لا تكون هناك حاجة إلى العجلة. كما أنه مفيد أيضًا في منع الإصابة إذا كان السائق جالسًا في سيارته المتوقفة واصطدمت سيارة أخرى بسيارته.

في النهاية، يبدو أن إنشاء شيء، على الأقل في الوقت الحالي، يهدف فقط إلى تحسين الدخول والخروج، ولكن يجب أن يكون هناك بعض القيمة للفكرة إذا كانت BMW تعمل على شيء مماثل .

عجلة القيادة القابلة للطي ومعنى فخامة جديد

هناك مجموعة من براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تشير إلى أن ذراع هيونداي الفاخر يعمل على شيء أكثر فخامة من Genesis G90 . في حين أن البعض قد يرى أن عجلة القيادة القابلة للطي غير ضرورية، إلا أنه يمكن قول الشيء نفسه عن معظم الميزات في قطاع السيارات فائقة الفخامة. لا أحد يحتاج إلى بطانة سقف ستارلايت، لكنها تضيف إلى الهالة الفاخرة لسيارة رولز-رويس.

ومن خلال جعل عملية الدخول والخروج من السيارة أكثر راحة، تهدف Genesis إلى جعل كل جانب من جوانب تجربة ملكية سياراتها أكثر فخامة، وبالتالي إرساء الأساس للنمو في السوق الراقية.

جينيسيس أو القسم الفاخر من هيونداي

Genesis هو قسم السيارات الفاخرة التابع لشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات . تم تصورها في البداية جنبًا إلى جنب مع خطط هيونداي لسيارة Genesis سيدان الفاخرة الجديدة في عام 2004، وتم الإعلان رسميًا عن علامة Genesis التجارية كعلامة تجارية مستقلة في 4 نوفمبر 2015، حيث أطلقت أول طراز مستقل من، Genesis جي 90 ، في عام 2017. تم تصميم النماذج في روزلسهايم (ألمانيا) ، وناميانغ (كوريا الجنوبية) ، وإيرفين (الولايات المتحدة) ؛ وتم إنتاجه في أولسان (كوريا الجنوبية) .

بداية جينيسيس

ابتكرت هيونداي “Concept Genesis” في عام 2003 وقدمت طرازها الأول في عام 2007 باعتباره “تفسيرًا تقدميًا لسيارة السيدان الرياضية الحديثة ذات الدفع الخلفي “. استغرق تصميم الجسم ثلاث سنوات وبلغت التكلفة الإجمالية للبرنامج 500 مليون دولار على مدى فترة تطوير مدتها 23 شهرًا. تم إجراء اختبار الموثوقية لمسافة 800000 ميل. كان هناك جدل داخلي حول ما إذا كان سيتم بيع Genesis على أنها هيونداي ، أو إطلاق علامة تجارية جديدة لها، إما كسلسلة بيع بالتجزئة منفصلة

استقلالية جينيسيس

قدمت هيونداي سيارة Genesis كنموذج لشركة هيونداي في عام 2008 في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات . وقد أعلنت Genesis موتور عن إطلاق طرازها الأول، G90 (EQ900 في كوريا الجنوبية ، في 9 ديسمبر 2015. تم إطلاق Genesis في الولايات المتحدة في أواخر عام 2016 بسيارتي G80 وG90. .. في الولايات المتحدة، يتم بيع سيارات Genesis من خلال مجموعة فرعية من وكلاء هيونداي الحاليين ، مع تخصيص مساحة لGenesis داخل صالات عرض الوكلاء.

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