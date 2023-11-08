إدارة المرور: لا تترك مقود المركبة لأي سبب أثناء القيادة، فالحوادث تقع في ثوان

دبي - كتب محمد فتوح - حذرت الإدارة العامة للمرور من ترك قائد المركبة للمقود لأي سبب، مشددًا على ضرورة الالتزام بمقعد القيادة طوال الوقت؛ تجنبًا لأي حادث. وقال المرور في إنفوجرافيك على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي إكس: لا تترك مقود المركبة لأي سبب أثناء القيادة، فالحوادث تقع في ثوان.

وتسعى الإدارة العامة للمرور من هذه التنبيهات للقضاء على التجاوزات والحد منها لما فيها من سلامة قائدي ومرتادي الطرق.

وتهيب الإدارة الجميع بالتعاون واالالتزام بالقواعد الواردة.

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