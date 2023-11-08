جيتور داشينغ 2024 الحضور القوى للكروس المدمجه بالسوق السعودي

دبي - كتب محمد فتوح - السيارة التي سنتناولها بالتقييم والمراجعه اليوم هي جيتور داشينغ Jetour Dashing موديل 2024 ، والتي تأتي للسوق السعودي من خلال شركة التوريدات الوطنية للسيارات – وكيل علامة جيتور في المملكة العربية السعودية

Jetour Dashing 2024 هي سيارة كروس أوفر مدمجة ذات تصميم أنيق ومستقبلي وتقنية متطورة وراحة لا مثيل لها. يوفر محركها المزود بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر القوة والثبات في أي حالة. المقصورة الفريدة من نوعها ذات التصميم الخارجي المميز والتصميم الكبير الذي يتسع لـ 5 مقاعد مما يوفر راحة وأناقة عالمية المستوى. تم تجهيز Jetour Dashing أيضًا بميزات أمان مبتكرة، مما يجعلها رفيقًا ممتازًا للسفر. في الحقيقة، تعد Jetour Dashing واحدة من تلك المركبات الصينية الثورية ذات الأسعار المنخفضة ومجموعة كبيرة من الميزات الفاخرة.

محركات جيتور داشينغ

تعمل jetour داشينغ بالدفع الأمامي مع محرك أربعة سلندر ، سعة 1.6 ليتر توربو ، والذي يولد قوة 194 حصان ، وعزم دوران 290 نيوتن-متر. مع المحرك يعمل ناقل حركة الي بسبع سرعات DCT .

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أبعاد جيتور داشينغ

زادت الأبعاد الخارجية للسيارة jetour داشينغ ، مما ضاعف من فخامتها وهيبتها وانعكس على داخليتها . مع الابعاد الجديدة يبدو غطاء المحرك أكثر طولا وانسيابية . الأبعاد هي للطول الإجمالي 459 سم ، والعرض 190 سم ، والارتفاع 168.5 سم .

التصميم الخارجي لجيتور داشينغ 2024

التصميم الخارجي لـ Jetour Dashing فريد من نوعه، ومستقبلي للغاية، ويتميز بشبكة سوداء ضخمة مما يمنحها مظهر كائن فضائي مع مصابيح LED الذكية الرقيقة الأوتوماتيكية، والتي تأتي أيضًا مع وظيفة إيقاف التشغيل المؤجلة التي تضمن طريقك الآمن إلى المنزل.

تصميم السيارة مميز ورائع مع شبكة سوداء قوية وخطوط حادة وجوانب ناعمة مع مقابض أبواب قابلة للسحب ومصابيح خلفية على شكل سهم. مظهرها رياضي، خاصة مع العجلات الكبيرة مقاس 20 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، تحاول الشركة المصنعة تقليل السحب قدر الإمكان مع الاستمرار في تزويدك بمظهر متميز، كما يتضح من الجوانب الناعمة. الباب الخلفي مزود بمحرك.

من أهم المزيا الخارجية للسيارة Jetour Dashing موديل 2024 ، أن الأضواء الخارجية LED ، والأضواء الأمامية أوتوماتيكية تتكيف مع الظروف المحيطة مع أضواء نهارية، وحساس للمطر في المساحات الأمامية، ومقابض الأبواب مخفية والجنوط 20 بوصة .

مقصورة جيتور داشينغ 2024

أفضل وصف للتصميم الداخلي لـ Jetour Dashing 2024 هو أنه رائع وبسيط وعصري في آن واحد. وتعد عجلة القيادة الرياضية ذات اللون المزدوج المكسوة بالجلد والمواد التي تحاكي الخشب، بالإضافة إلى الألومنيوم، أمثلة على المواد عالية الجودة المستخدمة في المقصورة.

تتميز jetour داشينج بسقف بانورامي، وتفاصيل عتبات أبواب أمامية مضيئة مع أضواء، وإضاءة محيطة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتهوية مع تعديل كهربائي، وعجلة قيادة جلدية مع تعديل 4 اتجاهات، وصندوق مسند للذراعين مع وظيفة التبريد، و6/4 مقعد خلفي منفصل قابل للطي، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة مع مخرج هواء مستقل للصف الثاني، وعنصر هواء CN95، ووظيفة تنقية الهواء، ومولد أنيون، ومراقبة أول أكسيد الكربون

مقاعد جيتور داشينغ 2024

تنعم مقصورة jetour داشينغ 2024 بالعديد من التجهيزات والتقنيات المتطورة ، وتتميز بشكل عام باعتمادها على خامات ممتازة . المقاعد جلديه والأمامية منها مجهزة بخاصية التهوية والتدفئة. مقعد السائق كهربائي بـ 6 اتجاهات للتعديل مع ذاكرة ، ومقعد الراكب الأمامي كهربائي بـ 4 اتجاهات. مكيف الهواء الكتروني وسقف السيارة بانورامى . ويتوفر بالمقصورة شاحن لاسلكي ، وشاشة كبيرة للمعلومات والترفيه مقاس 15.6 بوصة .

تقنيات جيتور داشينغ 2024

ومن أهم المزايا التقنية بسيارة jetour داشينغ نظام الدخول بدون مفتاح ، وتشغيل السيارة عن بعد، و قفل النوافذ وفتح السقف من المفتاح. أيضا تتوفر إضاءة داخلية محيطية تزيد من فخامة السيارة ، مع مثبت سرعة ذكي ، و ثلاثة أوضاع للقيادة Normal وECO وSport .

تجهيزات الأمان والسلامة

من أهم مميزات jetour داشينغ 2024 أنها تاتي بحزمة متطورة من تجهيزات السلامة ، أبرزها ست وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية ، نظام تنبيه حركة المرور الخلفية، نظام التحذير عند مغادرة المسار، نظام النقطة العمياء، نظام مانع للتصادم ، حساسات أمامية وخلفية ، كاميرا بانورامية 360 درجة ، موزع الكتروني للمكابح ، نظام الثبات الإلكتروني نظام المساعدة في صعود المرتفعات ، نظام التحكم في الهبوط من المنحدرات ، نظام منع انقلاب السيارة ، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

طرازات وأسعار jetour داشينغ 2024 بالسعودية

تتوفر السيارة jetour داشينغ Jetour Dashing موديل 2024 في معارض شركة التوريدات الوطنية للسيارات بثلاثة طرازات

– الأول 1.5 Comfort وسعره 86,247 ريال

– الثاني 1.5 Mid وسعره 96,597 ريال

– الثالث 1.6 Luxury ( السيارة موضع هذا التقرير ) وسعرها 108,097 ريال ..

هذه الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة ، والضمان المتوفر هو 6 سنوات مفتوح الـكيلومترات .

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