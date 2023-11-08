دبي - كتب محمد فتوح - وقعت شركة كريم ، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط ، اتفاقية تعاون مع شركة ” هامات القابضة “، الشركة الرائدة في صناعة العقارات التجارية في المملكة ، وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة إلى تعزيز التعاون في مجال التنقل وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها تحسين تجربة العملاء ، و تمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور عبدالله بن علي التميمي ، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة هامات، و أحمد عرّابي ، المدير العام لخدمات نقل الأفراد في شركة “كريم” في المملكة العربية السعودية .

كريم للخدمات تتعاون مع هامات للعقارات لتطوير الخدمات

عبدالله بن علي التميمي أعرب عن أهمية الاتفاقية قائلاً : “تتمحور مهمتنا حول تطوير تجربة التسوق في مراكز التسوق الذكية التي نمتلكها ونشغلها، وتقديم خدمات مميزة للمتسوقين وخلق قيمة لعملائنا وموظفينا وشركائنا من خلال الابتكار الرقمي. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الرؤية لتقديم تجربة فريدة لزوار مراكز هامات التجارية. نتطلع إلى تعزيز التعاون مع “كريم” لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا والابتكار في خدمة عملائنا.”

وأضاف المدير العام لخدمات نقل الأفراد في شركة “كريم” في السعودية ، أحمد عرّابي، قائلاً : “نفخر بالشراكة مع هامات القابضة، ونؤمن بأن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية في تجربة التنقل داخل المراكز التجارية. نسعى دائمًا لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وستكون هذه الاتفاقية بداية لمزيد من المشاريع المشتركة المستقبلية بين شركتينا”.

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كريم تعمل على تطوير الخدمات لزوار المراكز التجارية

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستركز “كريم” على تعزيز تجربة الزائر في مراكز هامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال توفير حلول مخصصة، تشمل قفل جغرافي للمركز التجاري لتوجيه العملاء إلى أقرب مدخل، وتوفير ملاحظات اتجاهية للتنقل داخل المركز، وتنفيذ نظام إدارة الطابور لكباتن “كريم” لضمان الاعتمادية ، كما ستخصص هامات مناطق محددة لركوب ونزول “كريم”، وسيتم وضع شعار “كريم” بوضوح لمساعدة الكابتن والعملاء على تحديد المكان الصحيح.

ووفقًا للاتفاقية، سيعمل الطرفان على وضع إطار عمل تكاملي من شأنه أن يُسهّل عملية النقل والتنقل من وإلى جميع مراكز هامات التجارية بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تفعيل بعض العروض الترويجية والتسويقيه لكافة زوار المراكز التجارية ، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة والتعاون بين هامات و”كريم” لتحسين ورفع جودة الحياة لزوار المراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة .

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