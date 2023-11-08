شركة فورد تستعد لطرح إصدارات جديدة من مافريك وبرونكو

دبي - كتب محمد فتوح - تستعد شركة فورد لطرح إصدارات جديدة من سيارتي مافريك وبرونكو الإس يو في، تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل هيئة فورد، وأكدت شركة صناعة السيارات مؤخرًا عبر ملفاتها للربع الثالث من عام 2023 أنها ستقدم إصدارات جديدة من لوحات الأسماء الشهيرة، يتضمن ذلك طرازي رينجر رابتور وموستانج GTD، لكن العلامة التجارية وصفت أيضًا “امتدادات جديدة للوحات أسماء برونكو ومافريك”.

ما الذي نعرفه عن الإصدارات الجديدة لـ مافريك وبرونكو من شركة فورد

بالنسبة لمحبي العلامة التجارية، يعد هذا تطورًا رائعًا، يمكننا أخيرًا رؤية وصول مافريك لايتنينج، وهي نسخة مكهربة من الشاحنة الصغيرة، يمكن أن تصل كسيارة هجينة تعمل بالكهرباء، مثل رينجر لايتنينج الجديدة، أو طرازاًكهربائيًا بالكامل.

لا يمكننا أن نستبعد إمكانية وجود سيارة مافريك ST رياضية أيضًا، ينتج الطراز الأقوى 250 حصانًا، لكن العديد من المالكين استخرجوا المزيد من العضلات من شاحناتهم الصغيرة، مما يشير إلى الطلب على شاحنة عالية الأداء مباشرة من المصنع.

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هناك احتمال بسيط أن نرى سيارة دفع رباعي مدمجة تعتمد على مافريك، ولكن نمط الجسم الجديد أقل احتمالاً، ربما سيتم أخيرًا استخدام علامة Rattler التجارية في طراز قوي للطرق الوعرة، من المرجح أن يتم وضع هذا فوق إصدار Tremor الذي تم الكشف عنه في العام الماضي.

ألمح كومار جالهوترا، رئيس شركة فورد بلو، إلى ثلاثة إصدارات جديدة من برونكو في خط الأنابيب في عرض تقديمي حديث، يُطلق على هذه الطرازات الجديدة اسم المتغيرات “Work” و”Premium” و”Heritage”، لسوء الحظ، هذا كل ما نعرفه عن طرازات برونكو الجديدة، لكنه يمنحنا ما يكفي للعمل معه.

من المحتمل أن يتم وضع إصدار Work كطراز أساسي الآن، توقع إصدارًا أساسيًا ومجردًا يستهدف القطاع التجاري وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى الصلابة والقدرة على الطرق الوعرة، ستكون هذه وسيلة رائعة لاستخدامها في المتنزهات الوطنية كمركبة دورية، على سبيل المثال.

يمكن أن يجذب الطراز المتميز المشترين ذوي التفكير الفاخر الذين ما زالوا يرغبون في الحصول على سيارة دفع رباعي قادرة، قم بتحميل المقصورة الداخلية بالجلد الفاخر، والكماليات الإضافية، وربما المزيد من عزل الصوت، ويمكن أن يكون لدى فورد سيارة لاند روفر ديفيندر بسعر مخفض.

وفي الختام، هناك إصدار التراث، قد يؤدي ذلك إلى تقديم فورد لإصدار به المزيد من اللمسات المستوحاة من الطراز القديم، تمامًا مثل إصدارات التراث الخاصة التي تم تقديمها العام الماضي، بالطبع، لا يمكننا استبعاد إمكانية ظهور نماذج كهربائية، ولكن يشاع أن هذه النماذج لن تصل إلا في عام 2029 تقريبًا.

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