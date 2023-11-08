دبي - كتب محمد فتوح - توفر المسعود للسيارات، الموزع الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، فحوصات الجمعة، وهي مجانية للمركبات و لمالكي سيارات نيسان كل يوم جمعة ، وتتوفر فحوصات الجمعة المجانية كل يوم جمعة في الفترة ما بين 1 نوفمبر و 31 ديسمبر 2023 ، تتضمن فحصاً أساسياً للسلامة ، بالإضافة إلى فحص للبطارية والأضواء وفلتر الهواء .

المسعود يعلن فحوصات الجمعة المجانية لسيارات نيسان

وتهدف شركة المسعود للسيارات إلى ضمان تمتع مالكي سيارات نيسان بتجارب قيادة أكثر سلاسة وأماناً وراحة، ولا سيّما مع اقتراب فصل الشتاء واستعداد الناس للمغامرات في الهواء الطلق. ويتم تقديم الفحوصات المجانية في مراكز الخدمة التابعة لشركة المسعود لسيارات في مناطق المصفح وطريق المطار والعين وبدع زايد .

ورغم أن خدمة الفحوصات متاحة لجميع مالكي سيارات نيسان ، إلا أنه يوصى بحجز موعد مسبق لضمان إجراء فحص المركبة في الوقت المناسب.

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فحوصات الجمعة المجانية مع المسعود للسيارات في الإمارات

ويمكن أيضاً للعملاء الذين يختارون الاستفادة من هذه الفحوصات الحصول على خصم يصل إلى 50 % على الخدمات التي يتم تحديدها وتحتاج للصيانة.

يمكن للعملاء حجز موعد إجراء فحوصات الجمعة المجانية عبر الرابط : https://ar.nissan-abudhabi.com/e-commerce/service-enquiry.html.

المسعود يقدم زيت محرك جديد لسيارات نيسان

قدمت نيسان الشرق الأوسط زيوت محركات أصلية 5W30 توفر تحسناً يصل إلى 5% على مستوى التسارع ، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود بمعدل 3%، ما يرتقي بالأداء إلى مستويات جديدة، ويساهم في الحد من البصمة البيئية للمركبات ، مدير خدمات ما بعد البيع في شركة”المسعود للسيارات” هارميت سينغ علق قائلاً : “يلبي زيت 5W30 الاصطناعي بالكامل أعلى معايير ومواصفات زيوت المحركات الرائدة في المنطقة.

ويتميز الزيت الجديد بمستويات لزوجة متوازنة تساعد على خفض الاحتكاك خلال مرحلة بدء تشغيل المحرك ، وإطالة عمر أحزمة المحرّك، خاصّةً عند درجات الحرارة المنخفضة ، كما يضمن أعلى معايير الجودة والأداء ، بما يتناسب والظروف المناخية والبيئة الاستثنائية التي تتميز بها المنطقة. ما يوفر الحماية ضد الاشتعال المسبق منخفض السرعة والاحتراق غير الطبيعي ، ويقلل بالتالي من مخاطر تلف المحرك.”

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