مقعد تيسلا الرياضي الجديد ستحصل عليه موديل 3 ويبدو رائعاً

دبي - كتب محمد فتوح - تم نشر صورة مسربة لما يقال إنه تصميم مقعد تيسلا الرياضي عبر موقع Reddit، مما يمنحنا أول نظرة حتى الآن على المقاعد الجديدة المشاع عنها القادمة إلى موديل 3 بيرفورمانس.

تفاصيل مثيرة عن مقعد تيسلا الرياضي الجديد

تصميم مقعد تيسلا الرياضي جذاب، مع مسند رأس مدمج ودعامات كتف واسعة، تبدو الدعامات الجانبية أكثر سمكًا وأكثر دعمًا، لكن للأسف لا يمكننا رؤية بقية التصميم، يبدو أن مسند الرأس قد تم تشذيبه بالجلد الصناعي بينما تم تنجيد مسند الظهر بقماش مثقوب، انظر عن كثب، وسترى زخرفة من الجلد السويدي على المساند الجانبية وخياطة متباينة دقيقة.

ويوجد أسفل مسند الرأس فتحة رياضية تحمل شعار بلايد، مما يشير إلى أن هذا التصميم الجديد سيظهر لأول مرة في موديل S بلايد وموديل X بلايد، لكننا رأينا هذا الشكل في التسريبات الخاصة بموديل 3 من قبل.

إعلان

وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف أحد قراصنة تيسلا ذو القبعة البيضاء أن موديل 3 الجديد سيحصل على تصميم مختلف للمقعد بناءً على مستوى التجهيز، ستتلقى متغيرات الدفع الخلفي (RWD) والمحرك المزدوج (AWD) للمبتدئين تصميمًا “أساسيًا”، بينما سيحصل الطراز المشتق من الأداء على التصميم “الرياضي”، مثل المقعد الموضح في الصورة أعلاه، سيحتوي على مساند جانبية أكثر بروزًا، وشكل رياضي، ومساند رأس مدمجة جديدة.

وهناك احتمال أن تتم إعادة تسمية النموذج 3 بيرفورمانس ليصبح بلايد أو Ludicrous، لم يتم إصدار أرقام نظام الدفع والأداء بعد، لذا قد يصل الإصدار الجديد مع بعض المهور الإضافية تحت تصرفه، وحتى الآن، نعلم أن موديل 3 بيرفورمانس المحدث سيتلقى تكوينًا محدثًا للمحرك الكهربائي مع محرك 5D1 جديد، يستخدم هذا المكون دوارًا من الكربون لتحسين الأداء ويمنحنا الأمل في أن الإصدار المحدث سيحتوي على أكثر من 430 حصانًا يوفرها الطراز الحالي.

ودعونا لا ننسى أن الإصدار المحدث أخف من موديل 3 السابق، وحتى إذا ظلت مخرجات الطاقة دون تغيير، فإن أداء موديل 3 الجديد يجب أن يوفر تسارعًا أقوى ومعالجة أكثر رشاقة، كشفت تيسلا عن موديل 3 المحدث في وقت سابق من هذا العام بتصميم خارجي جديد والمزيد من التكنولوجيا ونطاق محسّن.

وفي الختام، لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد ظهور نسخة بيرفورمانس (أو Ludicrous/بلايد) لأول مرة، لكن لدى تيسلا عادة تقديم مركبات جديدة دون سابق إنذار، نتوقع في وقت ما في الربع الأول من عام 2024.

شاهد أيضاً:

شركة لوسيد تستسلم لهيمنة شواحن تيسلا وتعتمد قابس الشحن NACS