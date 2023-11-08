على لقب الأكثر فخامة 2023 تتنافس BMW XM و رولز سبيكتر ولوسيد AIR

دبي - كتب محمد فتوح - بعد العديد من التصفيات بين متنافسين حددت مجلة CarBuzz ثلاثة سيارات كهربائية ( رولز رويس سبيكتر – بي ام دبليو XM – لوسيد AIR ) للتنافس على لقب الأكثر فخامة داخل فئة السيارة الكهربائية الفاخرة المتخكة بكل مظاهر الفخامةبينما نتعمق أكثر في عصر السيارات الكهربائية، فإن قطاع السيارات الفاخرة يشق طريقًا للسيارات الكهربائية المستقبلية لتتبعه بتقنيات جديدة ومبتكرة. لكن الأثرياء لن يكتفوا بشراء سيارة كهربائية جديدة إذا لم تكن مقنعة بطرق أخرى،

وهنا يأتي دور المتنافسين لدينا. بالإضافة إلى المحركات الذكية، فإن المتنافسين لدينا في فئة 2023 Awards Electrified Luxury يقدمون جميعًا راحة وتجربة رائعة أعلى بكثير مما يمكن أن توفره أي سيارة متوسطة.

في العام الماضي، حصلت سيارة BMW i7 على أعلى مرتبة ، متغلبة على كاديلاك Lyriq وجينيسيس Electrified G80 . . هذا العام، ضمت قائمة المرشحين لدينا سيارات مرسيدس EQE AMG، ومرسيدس بنز GLE PHEV، وأودي Q8 e-tron، وPolestar 2، وGenesis Electrified GV70، ولكزس RZ. ، لكن تم هزيمتهم وتنحيتهم جميعًا من قبل المتأهلين للتصفيات النهائية الثلاثة التالية أسماؤهم.

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فخامة رولز رويس سبيكتر

دائمًا ما يحظى أي منتج من منتجات رولز رويس بجوائز كاسحة فيما يتعلق بالفخامة، ومع إعداد كهربائي صامت ولكن قوي، فإن الشعور بالانفصال عن العالم الخارجي يتعاظم فقط في سيارة سبيكتر.

الكهرباء لم تنتقص من قدر سيارة رولز ، وقد أدى ذلك إلى تحسين الشعور بالتفوق الذي يوفره السفر مع سبيكتر الكهربائية . ميزة أخرى هي أن Spectre لا يصرخ بشأن أسسه الكهربائية. يظل مظهرها مشابهًا لرولز رويس، ولكنه يطور لغة التصميم بشكل كبير بما يكفي ليتميز عن أشقائه الذين يعملون بمحركات الاحتراق.

إن هذا التركيز على الفخامة البسيطة دون المساومة على الجودة قد أكسب سيارة Spectre مكانها في المراكز الثلاثة الأولى لدينا، ولكن هل هي مميزة بما يكفي للتغلب على المتسابقين النهائيين الآخرين؟

رولز سبيكتر تحت مجهر الفخامة

تنقل رولز رويس روح الفخامة المطلقة إلى عالم جديد مع سيارة سبيكتر كوبيه 2024 الكهربائية بالكامل . تسير سيارة Spectre ذات الفخامة العالية على نفس المنصة التي تستخدمها سيارة Phantom سيدان وسيارة Cullinan SUV ولكن يتم دفعها بواسطة مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل التي تتكون من محركين كهربائيين يضخان قوة تبلغ 577 حصانًا.

يُقدر نطاق القيادة بحوالي 260 ميلاً لكل شحنة، وهو ما لا يضع Spectre بين مجموعة السيارات الكهربائية طويلة المدى مع منافسين أقل تكلفة مثل Tesla Model S و Lucid Motors Air .تعد Spectre النموذج الأول من نوعه من Rolls-Royce في سلسلة من السيارات الكهربائية، وتقول الشركة إن نماذجها التي تعمل بالبنزين سيتم التخلص منها تدريجيًا من التشكيلة واستبدالها بالكامل بالمركبات الكهربائية بحلول عام 2030.

فخامة بي ام دبليو XM

في تطوير أول سيارة M مستقلة وذات فخامة منذ عقود، فشلت BMW في إنتاج نوع المنتج الذي يقدسه قسم M، لكنها صنعت سيارة توفر مستوى من فخامة مذهل ، والذي يساعد على تبرير طلب سيارات الدفع الرباعي المكون من ستة أرقام سعر.ربما يكون التصميم الخارجي مزعجًا أكثر من كونه يوحي بالفخامة، لكن المقصورة هي العكس تمامًا. المواد والتصميم لكل شيء داخل XM تضع المرء في الاعتبار كسيارة نموذجية، وقد أدى بنائها إلى بعض المقاعد الخلفية الأكثر راحة التي حظيت بأعقابنا بامتياز الجلوس عليها.

بفضل مجموعة نقل الحركة الهجينة، هناك قدر قابل للاستخدام من نطاق القيادة الكهربائية، ولكن ما رفع اسهم XM حقًا في هذه الفئة هو أنها تقدم تجربة فريدة وفاخرة لا يمكن أن يضاهيها سوى عدد قليل من المنافسين. منافس جدير، في الواقع.

بي ام دبليو XM تحت مجهر الفخامة

تقوم سيارة BMW XM SUV 2024 بمهمة طموحة لاستهداف قمة الأداء والرفاهية في وقت واحد. خلف الكثير من الاثارة يكمن محرك V-8 مزدوج الشاحن التوربيني المعزز بنظام هجين إضافي، والذي يجتمع لإنتاج ما يصل إلى 738 حصانًا. والنتيجة هي صاروخ قادر على الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في أقل من 3.7 ثانية. ويمكنه أيضًا تشغيل نفسه بالطاقة الكهربائية وحدها إذا كنت بحاجة فقط إلى أداء بعض المهمات.

ويمكنك فقط اختيار XM لمثل هذه المهام نظرًا لأن مقصورتها غنية بالديكور ومريحة وواسعة. أضافت BMW جميع ميزاتها التقنية المرغوبة أيضًا، بما في ذلك شاشة لوحة القيادة المنحنية وأحدث أنظمة مساعدة السائق. على الرغم من أنها سريعة في خط مستقيم، إلا أن XM ليست ممتعة في القيادة مثل سيارات السيدان الرياضية M3 و M5 التي تقدمها الشركة . ولكن في كل الأحوال فإن XM’s تتمتع بحضور قوي

فخامة لوسيد AIR جراند تورينج

يمكن للوسِد أير أن يبرر ظهورها هنا بناءً على مدى قيادتها الرائد في الصناعة وحده – فالراحة التي نادراً ما تحتاج إلى إعادة شحنها هي رفاهية في حد ذاتها. وعندما تحتاج إلى الشحن، فإن جهاز Air الذي يعمل بجهد 900 فولت يقوم بذلك بسرعة كبيرة. ولكن بعد ذلك، أضف إلى التصميم الخارجي المستقبلي والأنيق، والمقصورة الجريئة ولكن المريحة، ونظام التعليق المريح بشكل مدهش، ويصبح لديك سيارة يمكنها التغلب على الأفضل في العالم والفوز.

إلى جانب الضبط الممتاز للهيكل، وبرنامج توجيه عزم الدوران المتميز، والأداء الذي يتفوق على السيارات الخارقة، يعد Air هو الحل الأمثل لملء مرآب سيارة واحدة.ظهذه ليست مجرد سيارة كهربائية تم تصميمها ببراعة. إنها ليست مجرد سيارة كهربائية جميلة. وهي ليست مجرد سيارة كهربائية فاخرة. إنها كل هذه الأشياء أولاً، وحتى لو كانت هذه سيارة هجينة أو تعمل بالغاز، فمن المؤكد أنها ستتنافس على جوائز الرفاهية في أي مكان.

لوسيد AIR تحت المجهر

إن الكم الهائل من الهندسة اللازمة لتصميم سيارة لوسيد أير 2024 مذهل في حد ذاته. قم بتسمية سيارة كهربائية أخرى يمكنها القفز إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 3.0 ثوانٍ ثم الانزلاق لمسافة تزيد عن 400 ميل قبل الحاجة إلى إعادة شحنها. حتى المنافسين ذوي القيمة العالية مثل بورش تايكان ، ومرسيدس AMG EQS53 ، وتيسلا موديل S يمكنهم فعل واحد فقط من هذه الأشياء. يعد نموذج أداء Air Sapphire الجديد أسرع، حيث يبلغ زمن الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة أقل من 2.0 ثانية

لوسيد وعالم الفخامة والتكنولوجيا الذكية

تحقق شركة Lucid هذه الإنجازات البطولية من خلال التكنولوجيا الذكية، والتصميم الجديد للبطارية، والمحركات الكهربائية كثيفة الطاقة التي تستفيد من خبرة الشركة في سباقات الفورمولا إي. علاوة على كل ذلك، تتمتع Air بمظهر أنيق وتحتوي على مقصورة فاخرة تتسع لأربعة أشخاص بالغين، حتى عند السفر لمسافات طويلة. السعر المبدئي لسيارة السيدان المكون من ستة أرقام تقريبًا يجعلنا نرغب في المزيد من حيث الفخامة الداخلية، لكن مقصورة Air أنيقة وراقية، مع ذلك.

مثل شركات صناعة السيارات الناشئة الأخرى، لا تزال التكنولوجيا داخل السيارة هدفًا متحركًا، لكن لوحة القيادة ذات الشاشات الثلاث في Air تعد بالتحسين بمرور الوقت عن طريق التحديثات عبر الهواء، والتي يتم دفعها من المقر الرئيسي للعلامة التجارية في Silicon Valley مباشرةً إلى الدوائر المعقدة للسيارة .

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