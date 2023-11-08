دبي - كتب محمد فتوح - تعتبر هرتز السعودية الرائدة بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين في عالم تأجير السيارات ، و تقدم الشركة حلولًا مُبتكرة تُلبي تطلعات السوق السعودي ، مدعومة بفريق قوي يتمتع بخبرة عالية في هذا المجال لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعملاء .

التزامًا بتقديم تجربة فريدة لعملائها، توفر هرتز دعمًا فوريًا وذلك من خلال قسم خدمات ما بعد البيع والذي يتمثل في توفير الدعم على الطريق والصيانة في المناطق النائية و ذلك بتوفير فريق دعم مساند والشراكة مع مراكز خدمة معتمدة .

هرتز السعودية شريك مثالي في قطاع الأعمال لحلول تأجير السيارات

الرئيس التنفيذي لشركة الوسيلة، الوكيل الحصري لـ ” هرتز السعودية “، السيد أسعد عطياني علق قائلاً : “نحن ملتزمون بتقديم الأفضل لعملائنا، ونعتز بالشراكات التي عقدناها على مر السنين”. وفي مقابلة مع السيد بسام محمد الشيخ مدير عمليات شركة صناع الأغذية، الوكيل الحصري لـ “اولكر”: “شراكتنا المستمرة مع “هرتز” تمثل نموذجًا للثقة المتبادلة والتعاون المثمر. نوصي بالبرنامج الذي توفره لنا “هرتز” لأنه يمنحنا الفرصة للتركيز على عمليات البيع، مع الثقة في توفير كل ما نحتاجه من خدمات السيارات. ”

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بخبرتها الممتدة، تستمر “هرتز السعودية” في تقديم الثقة والاعتمادية لقطاع الأعمال، مع فريق متخصص يضمن تجربة تأجير فريدة تتميز بالكفاءة والجودة العالية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ 92000556 أو 8002440288 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.Hertz.com.sa

هرتز السعودية تتمتع بخبرة واسعة لتأجير السيارات

يذكر أن شركة الوسيلة لتأجير السيارات هي الوكيل الحصري والوحيد لعلامتي هرتز وثريفتي العالمية لتأجير السيارات ، الأولى رائدة في مجال تأجير السيارات على مدار سنوات طويلة بالسعودية، وتقدم اسطول متنوع من السيارات لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، وتتواجد بشكل كبير في المدن الرئيسية بالمملكة، ملتزمة بتزويد عملائها بحلول مبتكرة تعزز تجربتهم الشاملة.

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