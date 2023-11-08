كيا كرنفال 2025 بتصميم داخلي جديد وقوة هجينة

دبي - كتب محمد فتوح - أدخلت كيا حزمة تغييرات على سيارتها الميني فان كرنفال 2025 طالت التصميم الداخلي والخارجي . ولا تعتبر عملية تجميل الكرنفال استثناءً، حيث رأينا المظهر الخارجي لأول مرة الشهر الماضي والآن، لدينا الفرصة لإلقاء نظرة داخل المقصورة ذات اللونين. على الرغم من أن الأمر قد يبدو مشابهًا أكثر، إلا أن هناك بعض التغييرات الملحوظة، أهمها محدد تروس دوار صغير يحل محل الرافعة الضخمة المستخدمة حتى الآن.

تغييرات مقصورة كرنفال

تم تبسيط الكونسول الوسطي من خلال تقليل عدد الأزرار. وقد حصلت carnival على نفس لوحة اللمس للتحكم في المناخ مثل موديلات كيا الحديثة الأخرى، مثل كيا سبورتاج ونيرو وسورينتو. للوهلة الأولى، يبدو أن كيا لم تتغير كثيرا. ومع ذلك، انظر عن كثب، وستجد العديد من الترقيات. تمت إعادة تصميم شاشة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة، وهي الآن موضوعة بشكل أنيق داخل شاشة منحنية بانورامية تذكرنا ببعض طرازات مرسيدس وبي إم دبليو.

تم نقل زر ضوء الخطر بين فتحات الهواء المركزية، في حين تم تبسيط أدوات التحكم في المناخ والصوت وإعادة وضعها تحت التطعيمات الزخرفية. يوجد في الكونسول الوسطي محدد تروس دوار جديد يحل محل الرافعة التقليدية. وهذا يحرر المساحة ويزيل الفوضى في المقصورة. تخلق هذه التغييرات الطفيفة أجواء أكثر فخامة سيقدرها المشترون بالتأكيد.

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تقول كيا إنها أعادت تعريف المقصورة الداخلية على أنها “مساحة واسعة يمكنك أن تشعر فيها بالسلام والراحة”. تتضمن المراجعات الأخرى نظام إضاءة محيطة محدثًا وحاملات أكواب أكبر. يستخدم نظام المعلومات والترفيه نظام التشغيل ccNC (مقصورة قيادة السيارة المتصلة)، والذي تم وصفه سابقًا بأنه تجربة تنقل ذكية.

تغييرات ميكانيكية في كرنفال 2025

تظل كيا ملتزمة الصمت بشأن التغييرات الموجودة تحت الجلد، على الرغم من أنها تؤكد أن الكرنفال سيتم تقديمه بمحرك هجين. سيتم بيعها جنبًا إلى جنب مع متغيرات البنزين والديزل في كوريا الجنوبية حيث ستكون سيارة النقل العائلية متاحة للطلب بدءًا من هذا الأسبوع. تشمل التغييرات الميكانيكية الأخرى التي تم الإعلان عنها ممتصات الصدمات المحسنة لقيادة أكثر سلاسة ومواد إضافية كاتمة للصوت لمقصورة أكثر هدوءًا.

تقنيات كيا كرنفال 2025

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، تحصل الحافلة الصغيرة على مفتاح رقمي محسّن، ودعم أفضل للتحديثات عبر الهواء، وشاشة عرض رأسية جديدة. تقوم كيا بتثبيت نظام Highway Driving Assist 2 الخاص بها، والذي يوفر مساعدة القيادة شبه المستقلة عن طريق الحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، والحفاظ على سرعة محددة مسبقًا، وتمركز السيارة في حارتها. ومقارنة بالجيل الأول من النظام، تتوفر الآن وظيفة المساعدة على تغيير المسار. تم التخطيط أيضًا لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) الإضافية. بدأت كيا في قبول الطلبات المسبقة ابتداء من 8 نوفمبر 2023

ألوان تشطيبات كرنفال 2025

يتم تقديم ثلاثة تشطيبات داخلية: رمادي داكن، ورمادي داكن، وبيج قطني. لسوء الحظ، يتوفر اللون الرمادي الداكن فقط في الطراز الهجين، الذي يستخدم محركًا كهربائيًا سعة 1.6 لترًا ينتج قوة 245 حصانًا.

على الصعيد التكنولوجي، تتمتع كرنفال الجديدة بميزة التعرف على الصوت متعدد المناطق، وصندوق تخزين الكونسول المركزي للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ومفتاح كيا الرقمي 2، والمزيد. لقد بذلت كيا قصارى جهدها لتحسين راحة الركاب. ويحظى الصف الثاني بزجاج عازل للصوت يعزز من هدوء المقصورة.

كرنفال 7 مقاعد

يمكن تخصيص الطرازات ذات السبعة مقاعد – المجهزة بمقاعد ديناميكية للعناية بالجسم – بوظيفة التدليك. إذا كنت ترغب في إبقاء أطفالك مستمتعين في الرحلات الطويلة، فإن كيا توفر أيضًا نظام ترفيه ذكي للمقعد الخلفي يشتمل على شاشة مزدوجة عالية الدقة مقاس 14.6 بوصة. ومع إمكانية الوصول إلى خدمات الفيديو عبر الإنترنت، يمكن للركاب الخلفيين إضافة محتوى ترفيهي بشكل مستمر من خلال متجر التطبيقات لتخصيص التجربة.

وستقدم كيا أيضًا سيارة carnival هاي ليموزين التي تلبي احتياجات سوق السائقين. يزيد خط السقف الأعلى من ارتفاع السيارة بمقدار 12 بوصة، مما يخلق بيئة أكثر اتساعًا. يمنح نظام الإضاءة Starry Sky Mood Lighting والشاشة الذكية مقاس 21.5 بوصة الركاب الخلفيين تجربة راقية وفاخرة. هناك مساحة تتسع لأربعة ركاب فقط، يمكنهم التمدد بشكل مريح على المقاعد المكسوة بجلد نابا.

سيارات الميني فان

تعد سيارات الميني فان بلا شك أكثر المركبات العائلية عملية على الطريق اليوم، لكنها لا تتمتع بنفس العامل الرائع الذي تتمتع به سيارات الدفع الرباعي، لذلك غالبًا ما تفتقر إلى الاحترام الذي تستحقه. هذا مؤسف، لكن كيا قامت بلعبة ذكية مع كرنفال 2025، مما منحها تصميمًا مستوحى من سيارات الدفع الرباعي والذي يعمل بمثابة تمويه في الضواحي. يساعد هذا التبديل الذكي لرموز السيارات على اندماج الكرنفال بين جحافل سيارات الكروس أوفر ثلاثية الصفوف .

في كل من الرحلات البرية الطويلة والمهمات القصيرة حول المدينة، يوفر المحرك V-6 بقوة 290 حصانًا قوة سلسة واقتصادًا لائقًا في استهلاك الوقود؛ لا يعد الدفع الرباعي خيارًا هنا، ولكننا وجدنا تصميم الدفع بالعجلات الأمامية في carnival ومجموعة من إطارات الثلج المصممة للجر الشتوي الممتاز.

تعتبر المساحة الداخلية جيدة عند مقارنتها بسيارات الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف – هناك تفوق الميني فان الذي تحدثنا عنه سابقًا – لكن كرايسلر باسيفيكا وهوندا أوديسي لا تزالان أكثر اتساعًا. يمكن تجهيز سيارة كيا بمجموعة من كراسي الصف الثاني التي توفر أماكن ممتازة لركن السيارة للرحلات الطويلة، ولكن لا يمكن إزالتها، مما يعيق إمكانات الشاحنة كشاحنة نقل البضائع.

الاقتصاد في استهلاك الوقود

تصنيفات الاقتصاد في استهلاك الوقود من وكالة حماية البيئة لل carnival هي 19 ميلا في الغالون في المدينة، و 26 ميلا في الغالون على الطريق السريع، و 22 ميلا في الغالون مجتمعة. تم اختبار carnival على طريق الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطريق السريع الذي يبلغ طوله 75 ميلاً في الساعة، والذي يعد جزءًا من نظام الاختبار الشامل لدينا ،

وقد أعاد 28 ميلاً في الغالون على الطريق السريع – 2 ميلاً في الغالون أعلى من تصنيف وكالة حماية البيئة (EPA). لمزيد من المعلومات حول الاقتصاد في استهلاك الوقود في carnival ، قم بزيارة موقع وكالة حماية البيئة (EPA) .

الداخلية والراحة والشحن

تتميز لوحة القيادة ومنطقة المقعد الأمامي في carnival بأنها حديثة ومريحة. توفر وحدة التحكم المركزية الكبيرة مساحة كبيرة لتخزين الأغراض الصغيرة، في حين يمنحك نظام المعلومات والترفيه ذو الشاشة المزدوجة الاختياري على طراز مرسيدس مع شاشة عرض رقمية وصولاً سهلاً إلى ميزات الاتصال في الشاحنة. يأتي طراز SX Prestige الراقي مع تنجيد جلدي ويمكن طلبه بمقاعد قابلة للإمالة في الصف الثاني تحتوي على مساند قدم منبثقة.

في حين أن “مقاعد VIP” هذه توفر وسيلة مريحة للركاب لقضاء ساعات طويلة في رحلة برية طويلة، إلا أنها، لسوء الحظ، لا يمكن إزالتها أو تخزينها على الأرض كما هو الحال في سيارات الميني فان المنافسة، مما يحد من الحد الأقصى لمساحة الشحن في الكرنفال.

تعتبر فتحة السقف البانورامية اختيارية وتوفر فتحة كبيرة فوق الصف الثاني حتى يتمكن الأطفال من الحصول على بعض الهواء النقي. في اختباراتنا، قمنا بوضع 14 حقيبة يد خلف الصف الثالث من المقاعد و48 حقيبة إجمالاً مع طي جميع المقاعد. إنها مساحة شحن كبيرة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن كلا من باسيفيكا وأوديسي أثبتا أنهما أكثر اتساعًا قليلاً.

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