قيادة السيارة تحت الأمطار الغزيرة والسيول.. أهم 5 نصائح

دبي - كتب محمد فتوح - قيادة السيارة تحت الأمطار، من المشاكل التي تواجه العديد من قائدي السيارات. وتهطل الأمطار في معظم مناطق المملكة العربية السعودية في فصل الشتاء وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية في بعض الأماكن مثل العسير، وهو ما يمثل خطورة قيادة السيارة تحت الأمطار في هذه الأجواء وعلى هذه الطرقات. فما هي النصائح الهامة حول قيادة السيارة تحت الأمطار؟.. هذا ما سنتناوله معكم في هذا التقرير من “سعودي أوتو“.

نصائح لـ قيادة السيارة تحت الأمطار والسيول والطرق الرطبة

على الرغم من أن النصيحة في بعض المناطق هي عدم السفر خلال الأمطار، إلا أنه سيظل هناك الكثير من السيارات على الطرق. وفي بعض الحالات، قد يؤدي هطول الأمطار لفترات طويلة إلى فيضانات محلية، فكيف يمكنك قيادة السيارة تحت الأمطار والمرور منها بأمان؟.. اتبع النصائح التالية:

1. خذ طريقًا بديلاً أثناء قيادة السيارة تحت الأمطار

لا تقود أبدًا عبر المياه العميقة سريعة التدفق ولا تقود عبر الطرق المغمورة بالمياه إذا كان بإمكانك تجنبها. من الأفضل إضافة 10 إلى 15 دقيقة إضافية إلى رحلتك بدلاً من المخاطرة بتلف محرك سيارتك وكهربائها، أو ما هو أسوأ من ذلك، جرف السيارة.

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2. تحقق من عمق الماء خلال قيادة السيارة تحت الأمطار

إذا كان لديك زوج من الأحذية في متناول يديك، فيمكنك الخوض في الماء لترى مدى عمقه (احتفظ بشعلة قوية في صندوق القفازات لاستخدامها بعد حلول الظلام)، أو يمكنك ركن سيارتك في مكان قريب ومشاهدة المركبات الأخرى وهي تمر عبرها أولاً. ما لم تكن تقود سيارة رباعية الدفع أو سيارة دفع رباعي عالية الركوب، فإن الحد الأقصى للعمق الذي ينصحك معظم الخبراء بقيادة سيارة عادية هو 10 سم. السيارات الحديثة عمومًا مقاومة للماء، لذا يمكنها أن تبدأ في الطفو عند قيادتها عبر الماء الذي يبلغ عمقه 30 سم فقط.

3. السماح للمركبات القادمة بالمرور

انتظر حتى تمر المركبات القادمة عبر رقعة تراكم المياه قبل أن تتوجه إليها، خاصة إذا كانت مركبات أكبر أو تسير بسرعة، لأنها قد تدفع سيارتك وتتسبب في تعطلها.

4. قم بالقيادة على طول أعلى نقطة في الطريق

تنحدر معظم الطرق على كلا الجانبين، لذا اهدف إلى القيادة في منتصف الطريق. وهذا سبب آخر لانتظار خروج السيارات القادمة من الطريق قبل محاولة عبور مياه الأمطار والسيول.

5. لا تقود بسرعة كبيرة

قم بالقيادة عبر مياه الفيضانات ببطء – 3-4 ميل في الساعة هي السرعة المناسبة. إذا كنت تقود بسرعة كبيرة، فلن يقتصر الأمر على خلق موجة من شأنها أن ترش مستخدمي الطريق الآخرين فحسب، بل ستتعرض أيضًا لخطر فقدان إطارات سيارتك لاتصالها بالطريق. إذا حدث ذلك، فلا تستخدم المكابح، فقط ارفع قدمك عن دواسة الوقود وأبقي عجلة القيادة مستقيمة وانتظر حتى تعود السيطرة عليها.

6. لا تتوقف

على الرغم من أنه يجب عليك القيادة ببطء، إلا أنه من المهم عدم السماح للسيارة بالتوقف أثناء عبور المياه العميقة لأن ذلك قد يسمح بدخول الماء إلى أنبوب العادم، مما قد يسبب أضرارًا باهظة الثمن

حافظ على ارتفاع عدد دورات المحرك أيضًا؛ إذا لزم الأمر، قم بتمرير القابض للقيام بذلك في سيارة مزودة بعلبة تروس يدوية.

إذا كنت تقود سيارة مزودة بصندوق تروس أوتوماتيكي، فاختر أقل سرعة ممكنة وأبق قدمك على دواسة الوقود.

7. جفف مكابح سيارتك

اضغط بلطف على مكابح سيارتك عدة مرات بمجرد خلوك من الفيضان – وفي مكان آمن للقيام بذلك – لتجفيفها والتأكد من استجابتها بكفاءة.

ماذا أفعل إذا علقت سيارتي في مياه الأمطار والسيول؟

إذا حدث الأسوأ، وعلقت سيارتك في المياه العميقة، فابق بداخلها واتصل بطلب المساعدة. لا تخرج أو تفتح غطاء المحرك وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الضرر الأولي. لا تحاول إعادة تشغيل المحرك أيضًا لأن ذلك قد يؤدي إلى دفع الماء إليه.

إدارة المرور السعودية تقدم نصائح لـ قيادة السيارة تحت الأمطار

وفي ذات الشأن، بادرت الإدارة العامة للمرور بتوجيهات لقائدي المركبات للقيادة السليمة تحت المطر وتنجنب الحوادث المرورية أثناء هطول الأمطار، خلال بيان أصدرته في أكتوبر 2023، وذلك مع استقبال المملكة لموسم الأمطار، تبدأ كل المناطق باتخاذ إجراءات الأمان والسلامة لحماية المواطنين.

وجاءت النصائح حول قيادة السيارة تحت الأمطار

حدد طريقك .. وذلك باختيار أسلم وأقصر الطرق إلى وجهتك. اترك مسافة آمنة … لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك. قد ببطء … لأن إطار المركبة يقل تمسكة وثباته مع زيادة السرعة أشعل مصابيحك .. وذلك في حال اعدام الرؤية بسبب غزارة المطر لتتضح أبعاد مركبتك لمن حولك أثناء المطر . دع المركبة تتنفس .. وذلك بفتح نوافذ المركبة حتى لا يتجمع الضباب على زجاج المركبة. تحرك بهدوء .. كي لا تفقد السيطرة على مركبتك على الطرقات المبتلة من المطر.

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