المركزي السعودي يعتمد تعديلات قواعد التأمين الشامل علي المركبات

دبي - كتب محمد فتوح - أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.​

تهدف التعديلات الجديدة إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد جرى في وقت سابق عرض مشروع التعديلات عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين. ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل المعدلة من هنا.

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القواعد التأمين الشامل المعدلة تشمل الأقارب والسائقين والكفلاء

بدأت سلطات المرور السعودية، في الأول من أكتوبر، تطبيق المراقبة الإلكترونية على صلاحية التأمين على جميع السيارات التي تسير على الطرق في جميع أنحاء البلاد، وبموجب هذا النظام تتم مراقبة المركبة إلكترونياً مرة كل 15 يوماً في حال عدم توفر تأمين ساري المفعول.

يعد عدم الحصول على تأمين صالح للمركبة في المملكة العربية السعودية جريمة يعاقب عليها القانون بغرامات تتراوح بين 100 إلى 150 ريالاً سعوديًا. كما أن الإدارة العامة للمرور السعودي حثت سائقي السيارات السعوديين والوافدين على التأكد من أن سياراتهم مؤمنة حفاظاً على حقوقهم في حالة وقوع حوادث.

يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.

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