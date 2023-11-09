محارب الطرق الوعرة 2023 لقب الصراع بين رانجلر وكولورادو وكانيون

دبي - كتب محمد فتوح - يحب الأمريكيون سيارات الطرق الوعرة الكبيرة، حتى لو كانوا معتادين فقط على الزحف ببطء إلى أماكن وقوف السيارات في المراكز التجارية. في نواحٍ عديدة، يشبه امتلاك سيارة الطرق الوعرة اقتناء سيارة خارقة. هناك عدد قليل من الطرق العامة التي يمكنك من خلالها القيادة بسرعة 200 ميل في الساعة، ولكن من الجيد أن تعرف أنك تستطيع ذلك.

سباق افضل سيارات الطرق الوعرة

أطلقت مجلة وموقع CarBuzz الإخباري حمى التنافس على لقب أفضل السيارات 2023 ، واتبع الموقع نهجًا مختلفًا تجاه سيارات الطرق الوعرة. تم اختبار العديد من سيارات فئة SUV بدقة للعثور على الأفضل على الإطلاق. تميزت السيارات المتنافسة بقوة هائلة وبكل قطعة من تكنولوجيا الطرق الوعرة ، ولم نعتقد أن عام 2023 يمكن أن يكون أفضل ، ولكنه تأكد بالفعل انه الأفضل ..

كما اتضح، لقد كان عامًا ممتازًا آخر للسائقين الذين يحبون المغامرات في الأماكن الصعبة . لقد قدنا سيارة شيفروليه كولورادو تريل بوس وسيارة لاند روفر ديفندر 130 ذات قاعدة العجلات الطويلة، ولم يصلوا حتى إلى النهائيات. قبل إعلان الفائز في 15 نوفمبر، المتأهلون للتصفيات النهائية لفئة محارب الطرق الوعرة، بدون ترتيب معين، هم:

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شيفروليه كولورادو ZR2 بيسون – وحش الطرق الوعرة

باختصار، إن سيارة شيفروليه كولورادو ZR2 بيسون هي كل ما يمكن أن يريده سائقو سيارات SUV . إنها تأتي مباشرة من المصنع، وهي جاهزة للتعامل مع أصعب المسارات التي تقدمها أمريكا. وصفة البيسون بسيطة بشكل ملحوظ. يمكنك أن تأخذ شاحنة صغيرة من كولورادو وتزودها بمحرك رباعي الأسطوانات عالي الإنتاجية سعة 2.7 لتر (310 حصانًا و430 رطلًا من عزم الدوران)، ومخمدات Multimac DSSV الحساسة للموضع، وهندسة التعليق المحدثة، وتروس تفاضلية للقفل في الأمام والخلف .

تحولت جنرال موتورز أيضًا إلى AEV للمساعدة في تجهيز الجزء الخارجي بقطع وقطع تزيد من زاوية الاقتراب والاختراق والمغادرة مع حماية الجسم.

تشتمل العناصر القياسية على مصد فولاذي مع مساحة للرافعة، ومصدات حاجزة، وألواح انزلاقية، وحماية مناسبة أسفل الجسم.

من خلال عدم اتباع خطى الحشود المتقلبة عالية السرعة، ابتكرت تشيفي سيارة بيك اب متوسطة الحجم مثالية للطرق الوعرة والممرات التقنية الضيقة.

GMC كانيون AT4X 2023 – ملتهمة الطرق الوعرة

تعتبر AT4X هو ابنة عم ZR2، ويمكنك حتى طلبه مع ترقيات AEV المذكورة أعلاه إذا كنت تريد الحصول عليها بمواصفات AEV فإنها متشابهة ميكانيكيًا، ولكن في مظهر AT4X العادي، فإن مخمدات Multimac متاحة فقط كإضافة اختيارية. تحتوي جي إم سي أيضًا على ثلاثة مفاتيح مساعدة في الداخل، مما يجعلها أكثر جاذبية للقاطنين الذين يرغبون في إضافة مجموعة أدوات ما بعد البيع إضافية بأنفسهم.

في الأساس، يتم بيع كانيون على أنه الأخ الأكبر الأكثر روعة في كولورادو، وهو يستهدف العملاء الذين لديهم القليل من المال لإنفاقه. كما أن التصميم الداخلي أجمل أيضًا، مع تقليم عالي الجودة، وهو ما يقطع شوطًا طويلًا نحو تبرير ارتفاع سعر الملصق. في وقت كتابة هذا التقرير، كان لدى AT4X مشروع تجديد نظم الإدارة بقيمة 57,640 دولارًا أمريكيًا دون رسوم الوجهة والخيارات المضمنة. ومن المتوقع أن تكون تكلفة البيسون هي نفسها،

ولكن مع المزيد من المعدات القياسية (لم يتم تأكيد السعر في وقت كتابة هذا التقرير). والسؤال الكبير هو ما إذا كانت جي إم سي فعلت ما يكفي لتتفوق على شقيقتها الأقل روعة.

جيب رانجلر 2023 – كاوبوي الطرق الوعرة

إذا كنت من محبي الطرق الوعرة، فأنت تعرف جيب رانجلر – هذه السيارة الرائعة بحق . حتى الآن، تم بيع أكثر من خمسة ملايين سيارة، مما يجعلها السيارة المفضلة للجميع تقريبًا للطرق الوعرة.ولحسن الحظ، لم تعبث عملية شد الوجه بالأجزاء الميكانيكية. تلقت رانجلر بعض الترقيات الخارجية، والداخلية أكثر هدوءًا مع التكنولوجيا الأحدث، ولكن في الأسفل، لا تزال نفس السيارة التي ظهرت لأول مرة قبل 37 عامًا.

تجهيزات جيب رانجلر

وهذا يعني أنك تحصل على محاور صلبة أمامية وخلفية، وخلوص أرضي مرتفع، ومظهر مميز، والقدرة على إزالة السقف والأبواب للاقتراب من الطبيعة قدر الإمكان. إذا اخترت روبيكون، فستحصل على نظام الدفع الرباعي بدوام كامل من جيب Rock-Trac مع علبة نقل منخفضة المدى. كما أنها تضيف أقفالًا تفاضلية أمامية وخلفية وقضيب التأرجح الشهير لفصل العجلات الأمامية بشكل مثالي.

تأتي بشكل قياسي مع إطارات مقاس 33 بوصة لجميع التضاريس، ولكن يمكنك طلب مجموعة من المطاط مقاس 35 بوصة مباشرة من المصنع، وبفضل حزم AEV الجديدة لسيارة رانجلر 2024 ، يمكن أن يصل حجمها إلى 37 بوصة.

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