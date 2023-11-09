شاهد رولز رويس كولينان بباقة جسم عريض وترقية 700 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت شركة Spofec، إحدى أقسام شركة نوفيتيك Novitec، عن مجموعة هيكل Overdose S الجديدة كليًا لسيارة رولز رويس كولينان بلاك بادج ، النسخة الأقوى من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة. إنه يتبع النهج السابق الذي اتخذته شركة الضبط الألمانية بشأن سيارة كولينان ذات المواصفات العالية ، بما في ذلك معالجة الجسم العريض والتعديل الصحي أسفل غطاء المحرك.

تجهيزات كولينان الإضافية

تعمل مجموعة أدوات الجسم Overdose S على تعزيز الحضور المهيب بالفعل لسيارة كولينان Black Badge. وتضيف الواجهة المعدلة عناصر LED، مما يسلط الضوء على المصد السفلي المتجدد والمتصل بمصابيح الرفارف الموسعة والتنانير الجانبية. وتستمر مجموعات الجسم في الخلف مع ناشر متكامل ومعاد تصميمه وأطراف عادم رباعية جديدة. يوجد أيضًا جناح خلفي على الباب الخلفي، يعمل بصريًا جنبًا إلى جنب مع جناح السقف.

أبعاد جديدة لرولز كولينان

تعمل هذه المجموعة الجديدة على تعزيز مظهر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بشكل كبير، حيث تعمل على توسيع أبعاد Cullinan بلاك بادج بمقدار 3.9 بوصة في الأمام و4.7 بوصة في الخلف. وتكتمل هذه التعزيزات بعجلات SP3 جديدة مقاس 24 بوصة من تصميم شركة Vossen وملفوفة بإطارات مقاس 295/30 R24، موضوعة بشكل رائع داخل الرفارف الموسعة من خلال فواصل العجلات المصنوعة من الألومنيوم التي تحمل علامة Spofec .

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كانت عجلات SP3 هي نفسها الموجودة في Spofec-tuned Phantom ، وهي متوفرة بتشطيبات مختلفة. وأضافت الشركة أيضًا نظام تعليق هوائي يمكنه خفض السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بحوالي 1.6 بوصة دون المساس بأداء السيارة.

مقصورة كولينان المحدثة

تقدم رولز رويس بالفعل مجموعة كبيرة من خيارات التخصيص لمقصورة Cullinan ، ولكن لا يزال لدى عملاء Spofec خيار إعادة تنجيد المقصورة بمواد متميزة مختلفة، متوفرة في مجموعة واسعة من الألوان.

قوة كولينان

ولم يتوقف الأمر عند التعديلات الجمالية بالنسبة ل Cullinan ، حيث قامت الشركة أيضًا بضبط السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة بشكل أكبر من خلال وحدة التحكم المساعدة N-TRONIC التي تعمل بنظام التوصيل والتشغيل. يولد محرك V12 مزدوج التوربو سعة 6.7 لتر الآن قوة 697 حصانًا و781 رطلًا قدمًا من عزم الدوران، ارتفاعًا من 592 حصانًا و664 رطلًا قدمًا في Cullinan بلاك بادج القياسية.

تسارع رولز رويس كولينان

على الرغم من ثقلها الذي يبلغ حوالي 6000 رطل، فإن سيارة Cullinan المضبوطة من Spofec يمكنها التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 4.6 ثانية مع الاحتفاظ بسرعتها القصوى المحددة إلكترونيًا عند 155 ميلاً في الساعة. ويمكن للعملاء أيضًا اختيار نظام العادم مع أو بدون منظم رفرف يتم التحكم فيه إلكترونيًا، مما يمنحهم التحكم في صوت عادم المحرك المحسن.

كما هو الحال مع مجموعة Overdose السابقة لسيارة Cullinan Black Badge، لم يتم الكشف عن الأسعار – على الرغم من أننا نعتقد أن العملاء الأثرياء لا يطلبون هذه الأشياء عند تخصيص سيارات الدفع الرباعي الخاصة بهم والتي تبلغ قيمتها حوالي 400 ألف دولار.

شخصية كولينان

لا توجد سيارة دفع رباعي تجسد التقاليد أكثر من رولز رويس Cullinan. تحت غطاء محرك السيارة الذي يعلوه روح السعادة، يوجد محرك V-12 مزدوج التيربو السلس بقوة تصل إلى 592 حصانًا ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات. يعتبر نظام الدفع الرباعي قياسيًا، كما هو الحال مع المقصورة الهادئة والمبطنة بشكل ناعم، حيث لا يمكن تمييز صمتها بسرعة 70 ميلاً في الساعة عن غرفة العزل. تفتح أبواب الحافلة بشكل ملكي للدخول إلى المقعد الخلفي، وهو مريح مثل الأريكة الجلدية السميكة.

عالم كولينان الخاص جدا

المقصورة الفسيحة مبطنة بالجلد الصندوقي، وسجاد من صوف الحملان، وزخارف خشبية جميلة، ولمسات من الألومنيوم المطحون. إذا كنت تريد مستوى أعلى من الفخامة، فسوف تقوم رولز رويس بتخصيص كل جزء تقريبًا من التصميم الداخلي الفخم بالفعل لسيارة Cullinan بكل ما يمكنك تخيله من بهجة .

الاستثناء الوحيدة في هذه المساحة من الفخامة هي مجموعة المقاييس الرقمية بالكامل التي تفتقر إلى أناقة الإعداد التناظري والمقاعد الخلفية القياسية غير المرنة مثل مقعد الحديقة. يمكن للمشترين على الأقل تصحيح المشكلة الأخيرة من خلال اختيار الصف الثاني ذو المقعدين مع إمكانية التعديل ووظائف التدليك.

المظهر الخارجي كلاسيكي من رولز رويس، لكن تكوين الباب الخلفي للسيارة سمح للعلامة التجارية بتركيب منطقة الشحن مع جناح عرض اختياري يتكون من زوج من المقاعد المغطاة بالجلد وطاولة صغيرة تخرج من الأرضية. على الرغم من أن سيارة الدفع الرباعي هذه تمثل خروجًا واضحًا عن تقاليد العلامة التجارية البريطانية الشهيرة، إلا أنها لا تزال سيارة رولز رويس لا تقبل المساومة في كل شيء.

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