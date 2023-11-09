10 قطع تغير وجه سوزوكي جيمني السيارة الأفضل للطرق الوعرة

دبي - كتب محمد فتوح - تبدو سوزوكي جيمني المعدلة بمثابة السيارة الأكثر روعة للعلامة اليابانية . تأخذ شركة Damd سيارة سوزوكي ذات الدفع الرباعي والحجم الصغير وتجعلها تبدو وكأنها سيارة مرسيدس بنز الفئة-G جاهزة للرالي

تجهيزات سوزوكي جيمني الخارجية

تحمل الآلة اسم Little G التقليدي لأن شيئًا لطيفًا للغاية يستحق اسمًا صعبًا. المجموعة الكاملة مكونة من 10 قطع. هناك شبك أمامي جديد بشرائح أفقية، وأغطية للمصابيح الأمامية بشبكة عمودية رفيعة في الأمام. يتميز المصد المعاد تصميمه بتصميم ممتلئ وأضواء ضباب مستطيلة باللون الكهرماني أسفل المصابيح الرئيسية. يضيف غطاء المحرك المعدل أضواءً صغيرة إلى الزوايا، كما أن لها أغطية واقية خاصة بها في حالة اصطحاب جيمني في رحلة على الطرق الوعرة.

المعرض: طقم الجسم Damd

تجهيزات السقف والأطراف لسوزوكي جيمني

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يرتدي Damd’s Jimny مجموعة ضخمة من المرايا الجانبية، لذا لن تكون هناك مشكلة في رؤية ما خلفك. يضيف الموالف أيضًا قوالب سفلية جديدة. يُظهر الملصق اللطيف الموجود على الأبواب جملاً جانبياً مع كلمة “تقليدي” أسفل الجمل العربي. اللوحات الطينية خلف العجلات تجعل السيارة تبدو أكثر قدرة على السير على الطرق الوعرة. إنها ليست جزءًا من المجموعة القياسية، لكن Damd تعرض سيارة Little G التقليدية مع حامل سقف مع لمسات خشبية في الأمام والجوانب.

إنه يضيف الكثير إلى المظهر القوي لسيارة الدفع الرباعي الصغيرة. التغيير الوحيد في الخلف هو المصد الجديد ذو المظهر الممتلئ، كما أن ارتفاعها القصير يكشف مكونات التعليق الخلفي. يتقاضى Damd ما يعادل 2254 دولارًا (340000 ين) للمجموعة بأكملها. ويضيف الحصول على الطلاء 504 دولارات (76000 ين) إلى التكلفة.

ترقيات مقصورة سوزوكي جيمني

تقدم الشركة أيضًا ترقيات داخلية ، و توجد أغطية مقاعد منقوشة باللون الأحمر الخمري تضيف لمسة كبيرة من الألوان إلى المقصورة. هناك نسخة زرقاء ورمادية من هذا النمط للأشخاص الذين يبحثون عن شيء أكثر دقة.

فيما يتعلق بالنواحي الميكانيكية فلا يوجد تغيير يذكر . في اليابان، تأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة بمحرك توربيني ثلاثي الأسطوانات سعة 658 سم مكعب بقوة 63 حصانًا و71 رطلًا من عزم الدوران. تأتي جميع الطرازات مزودة بالدفع الرباعي مع إمكانية الاختيار بين ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي بأربع سرعات.

سوزوكي جيمني تتجاوز النصف قرن

تم إطلاق سيارة suzuki جيمني الأصلية في الأصل في عام 1970، وتم إطلاقها كسيارة دفع رباعي خفيفة الوزن وقابلة للتنقل في أي مكان. نظرًا لأن الجيل الثالث من Jimny معروض للبيع منذ عام 1998، فقد تأخر تحديثه كثيرًا. يحافظ طراز الجيل الرابع الجديد هذا على نفس المظهر القوي والصندوقي والقدرة المناسبة على الطرق الوعرة، ولكن مع تصميم داخلي وميزات أكثر حداثة في الداخل.

مكانة جيمني التسويقية

من الصعب تجميع suzuki جيمني مع البدائل لأنها تقدم شيئًا فريدًا تمامًا، لكن سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الأخرى التي يجب أن تفكر فيها تشمل كيا ستونيك وسيات أرونا ورينو كابتور.جزء كبير من تفرده هو تلك النظرات. حافظت suzuki على مظهر جيمني التقليدي الذي يشبه الصندوق عندما أصبحت معظم البدائل أكثر أناقة وأقل صلابة، في حين أن الألوان الزاهية المتوفرة تساعدها حقًا على التميز.

اللون الأصفر الحركي ملفت للنظر، قم بمواصفات السيارة باللون Blueish Black Pearl Metallic وستحصل على سيارة مرسيدس G-Class صغيرة.

مقصورة سوزوكي جيمنني

داخل suzuki جيمني عملي وقد لا يكون ممتعا. هناك مساحات من البلاستيك الصلب والخشن قد لا تبدو جميلة، ولكنها ستصمد في وجه الحياة القاسية. إذا أصبح كل شيء مغطى بالطين، فلا داعي للقلق – يمكنك مسحه بسهولة والمضي قدمًا.بفضل خلوصها الأرضي الأفضل للتوجه إلى البرية، فإنك تجلس في مكان أعلى في جيمني مما تفعله في “الطرق الناعمة” مثل سيات أرونا أو رينو كابتور. اجمع هذا مع النوافذ الكبيرة الأمامية والخلفية وستحصل على منظر رائع.

ومع ذلك، فهي ليست مريحة بشكل خاص. يتحرك مقعد السائق للخلف وللأمام فقط، وبما أنه مجرد بابين، فيجب عليك الصعود إلى المقاعد الخلفية. بمجرد الوصول إلى هناك، تكون مساحة الرأس في الخلف جيدة، لكن مساحة الركبة ضيقة بعض الشيء.مساحة التمهيد ضيقة أيضًا. مع وضع المقاعد الخلفية في مكانها، تتوفر مساحة تبلغ 85 لترًا فقط. قم بطي هذه المقاعد لأسفل وستزداد مساحة التخزين إلى 377 – ولكن هذه المساحة لا تزال أقل مما قد تحصل عليه في صندوق سيارة فولكس فاجن جولف هاتشباك.

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