كرايسلر جادة لانتاج كروس أوفر كهربائية 2025

دبي - كتب محمد فتوح - تسعى شركة كرايسلر الأمريكية لاستعادة بعض من بريقها الذي تقلص انتاجيا في السنوات الأخيرة ليقتصر على شاحنة باسيفيكا الصغيرة، ونسختها الهجينة، وسيارة السيدان كرايسلر 300 التي يعود تاريخها اكثر من عقدين من الزمن . يوما ما كان لكرايسلر مجموعة سياراتها الجذابة ، واليوم تحاول استعادة بعض مما كان .

كرايسلر في اتجاه العودة للإنتاج

ومع زوال 300 هذا العام، يبدو المستقبل غير واضح تمامًا. لكن الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية يصر على أن السيارة الكهربائية الجديدة ستضيف بعض الطاقة اللازمة إلى التشكيلة في عام 2025 وأن تصميمًا واحدًا معينًا قد لا يكون DOA بعد.

مفهوم كروس اوفر جديد من كرايسلر

في مؤتمر رويترز للأحداث للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية 2023 اليوم في ديترويت ، أكدت كريستين فيويل، الرئيس التنفيذي لشركة Chrysler ، أن سيارة كروس أوفر جديدة مكونة من صفين لا تزال مقررة في عام 2025. وهذا أمر جيد لعلامة Chrysler التجارية، ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، وفقًا لرويترز ، هو أن “الكروس أوفر الجديد مستوحى من مفهوم Chrysler إيرفلو “.

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كرايسلر إيرفلو

وهذا ملحوظ لأننا سمعنا سابقًا من فيول نفسها أن مفهوم Airflow – الذي تم الكشف عنه لأول مرة في معرض CES في عام 2022 – لن يقوم بمعاينة أي تصميمات مستقبلية لشركة Chrysler EV. . من جانبه فإن رالف جيل، رئيس تصميم ستيلانتس، كان حاسمًا جدًا على هذه الجبهة، حيث قال لموقع موتور تريند ، “جاءت كريس إلى الأمر بمنظورها الذي استمتعنا به حقًا… لقد أرادت التأكيد على أن السيارة النموذجية Airflow، تتطور في اتجاه جديد.”

عودة كرايسلر اير فلو بشخصية كهربائية

عاد مفهوم Airflow إلى الظهور لاحقًا في عام 2022 في شكل “جرافيت” باللون الأسود بالكامل ، وبشكل عام، كان الاستقبال لتصميم السيارة الكهربائية إيجابيًا للغاية. في ذلك الوقت، بدت المفاهيم قريبة جدًا وجاهزة للإنتاج، مما جعل التوقعات أكثر إثارة للدهشة.

ولكن إذا كان تصميم Airflow يلهم السيارات الكهربائية المستقبلية بطريقة ما – حتى لو لم يكن بشكل مباشر – فمن المحتمل أن يكون ذلك خبرًا جيدًا لمحبي Chrysler الذين يرغبون في رؤية شيء أكثر حداثة من علامة تجارية تحتاج بشدة إلى معدن جديد.

كرايسلر كهربائية بالكامل 2028

علاوة على ذلك، كرر فيويل أن سيارة الكروس أوفر الكهربائية الجديدة ستستخدم بنية STLA الكبيرة المخصصة لدعم العديد من نماذج Stellantis الأخرى. وقالت أيضًا إنه سيتم الكشف عن سيارة سيدان جديدة في أوائل العام المقبل، لكنها لم تقدم تفاصيل، بما في ذلك ما إذا كانت ستكون كهربائية أم لا. وتعهدت علامة Chrysler التجارية سابقًا بالتحول إلى سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2028 .

وبغض النظر، فإن أي نماذج جديدة من السيارات الكهربائية ستنضم إلى طراز باسيفيكا الهجين، والذي قال فيول إنه سيبقى في الإنتاج حتى نهاية العقد. علاوة على ذلك، فإن رام 1500 رام تشارجر ذات المدى الممتد تظهر الكثير من الوعود؛ ربما يكون هذا دليلاً على أن Stellantis أصبح جادًا بشأن لعبة الكهربة.

مفهوم كرايسلر لتدفق الهواء Airflow

لقد تم تعريف مفهوم تدفق الهواء من Chrysler دائمًا على أنه مجرد مفهوم. تم تطوير مفهوم Airflow لتنشيط العلامة التجارية لشركة Chrysler والتوجه المستقبلي نحو التنقل النظيف المتصل بسلاسة وتجارب العملاء الرائدة في الصناعة. لم نؤكد اسمًا محددًا أو أي تفاصيل أخرى حول السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية التي ستطلقها Chrysler في عام 2025، أو على تشكيلة Chrysler الكهربائية الكاملة المخطط لها بعد ذلك.

كروس اوفر كرايسلر الجديد بنفس منصة باسفيكا

وفي وقت سابق قررالرئيس التنفيذي لشركة Chrysler Chris Feuell، ضرورة انتاج سيارة جديدة أكثر حداثة ، ولتحقيق هذه الغاية، بدت مستعدة للتخلي عن كل شيء لأخذ الشركة في اتجاه جديد. وصف رالف جيل، كبير مسؤولي التصميم في Stellantis، تدفق الهواء بأنه “تمرين رائع للإشارة مرة أخرى إلى نوع السيارة التي قد ترغب Chrysler في القيام بها.” المفهوم ، الذي تم إنشاؤه على منصة RU المشتركة مع Chrysler باسفيكا ، تم استقباله جيدا .

من المتوقع أن تشترك السيارة الكروس أوفر الجديدة التي نحن بصددها في بعض جماليات Airflow ولكنها تتمتع بتصميم محدث بميزات أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية. وستستفيد أيضًا من العديد من تقنيات السيارات الكهربائية الحالية لشركة Stellantis، بما في ذلك تقديم أنظمة 400 و800 فولت للشحن السريع وخيارات النطاق المختلفة

كرايسلر تخرج عن صمتها

بعد سنوات من السكون، يبدو أن Chrysler عازمة على إعادة وضع نفسها كأول متبني للتكنولوجيا الجديدة. تهدف إلى ما تسميه “الانسجام في الحركة”، الذي يجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والوظائف المحسنة.

تم الإعلان عن Chrysler Airflow لأول مرة في عام 2021 وظهرت لأول مرة في معرض CES في عام 2022. وكان يُعتقد أن المفهوم قريب من الإنتاج، وهو أمر تم تعزيزه من خلال ظهوره لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات بمظهر محدث ومفهوم Airflow Graphite خاص.

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