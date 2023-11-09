شاهد سيارتين نيسان GT-R معدلتين تحترقان في معرض SEMA

دبي - كتب محمد فتوح - اشتعلت النيران في سيارة نيسان GT-R معدلة في حدث SEMA Cruise هذا العام،حدث هذا قبل بضعة أيام في الحدث الكبير الأقرب لمعرض SEMA، والذي يسمح للسيارات المعدلة – مثل سيارة فورد موستانج بقوة 1000 حصان – بالتجول في طريق محدد مسبقًا.

تفاصيل احتراق سيارتين نيسان GT-R المعدلتين

كانت أول سيارتين اشتعلت فيهما سيارة GT-R ذات لون أحمر تحمل شعار Rohana Wheels على زجاجها الأمامي، تمكنت سيارة نيسان هذه، التي تم التقاطها بالفيديو بواسطة مستخدم Tiktok @minnoxyde، من التوقف على الفور، مع تمكن ركابها من الخروج تمامًا كما بدأ الجزء الخلفي من السيارة في نفث الدخان، وهرع السائق، وهو المالك على الأرجح، إلى العمل عن طريق استعارة طفاية حريق صغيرة من ضباط الشرطة القريبين للتعامل مع الحريق.

وفي الوقت نفسه، تم عرض سيارة GT-R الثانية غير المحظوظة على قناة The Dip Monkey Garage على YouTube، كان هذا النموذج الرمادي مزودًا بمجموعة Liberty Walk ذات الجسم العريض وكان يتبع مباشرة خلف سيارة GT-R الحمراء عندما اشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى قذف النيران من أسفل ألواح الجسم الخلفية على الرغم من مساعدة السائق وعدد قليل من المتفرجين في إخماد الحريق باستخدام طفايات الحريق.

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ولحسن الحظ، لم يصب أحد في كلا الحادثين، وأيضًا، أنهت رحلة رحلتها لإبهار الجماهير، ومن غير المعروف كيف اشتعلت النيران في هاتين السيارتين، لكن الهياكل ذات القدرة الحصانية العالية مثل هذه تميل إلى أن تكون ساخنة، والقيادة البطيئة في كثير من الأحيان لا تناسب احتياجات التبريد الخاصة بها.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون هيكل السيارة المعدل قد لامس عادمًا ساخنًا، أو ربما يكون أحد التركيبات مفككًا، مما يؤدي إلى تسرب الزيت أو سائل آخر إلى العادم حيث قد تشتعل فيه النيران، وهذه هي مخاطر تعديل السيارات، وهو أمر يدركه جميع القائمين على التعديل، ومع الضغط الواقع على الكثيرين لإكمال تصميمات SEMA الخاصة بهم في الوقت المناسب، غالبًا لا يكون هناك وقت كافٍ لفحص كل تركيب ثلاثيًا أو رباعيًا.

وفي الختام، مع ذلك، فإن تسرب السوائل لا يؤثر فقط على السيارة الخارقة المعدلة، وحتى نماذج المخزون تم استدعاؤها لمشكلات مماثلة، كما هو الحال في حالة ماكلارين أرتورا التي تم إصلاحها بالفعل، ومؤخرًا، مشكلة زيت الشاحن التوربيني في فيراري SF90 سترادال وسبايدر، مما دفع الشركة الإيطالية إلى تعليق مبيعاتها، ومهما كان السبب، فيبدو أن المركبات لم تصب بأذى في الغالب، على الرغم من أن الضرر الموجود تحتها لا يزال بحاجة إلى التأكد.

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