أستون مارتن فالكيري هو السبب وراء فشل فريق فيراري في الفورمولا 1

دبي - كتب محمد فتوح - كشف كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بل ريسينق، أن العرض الذي قدمته شركة فيراري لتوظيف أدريان نيوي هو المسؤول عن وجود سيارة أستون مارتن فالكيري، وخلال الفعالية التي فاز بها كريستيان هورنر في حلقة استخلاص المعلومات من البودكاست Armchair Expert مع داكس شيبرد، أوضح هورنر أن فيراري قدمت عرضًا مغريًا لخبير الديناميكا الهوائية.

بسبب أستون مارتن فالكيري لن تنجح فيراري.. فما القصة؟

قال هورنر: “لقد كان موقف فيراري صعبًا عليه”، “لقد وعدوه بالعالم، يمكنك التمتع بأسلوب حياة هوليوود، والسفر إلى المصنع من موناكو كل يوم، ولا تدفع أي ضرائب، يمكنك تصميم سيارة للطرق.”

وجاء العرض بعد سيطرة ريد بول على مدار أربع سنوات مع سيباستيان فيتيل من 2010 إلى 2013، مباشرة قبل صعود مرسيدس إلى الصدارة في عصر المحركات الهجينة التوربينية، لقد لعب نيوي دورًا حيويًا في صعود ريد بول إلى المجد، حيث كان رائدًا في الميزات الهوائية الرائعة مثل الناشر المنفوخ، وبطبيعة الحال، أراد فيراري الوصول إلى عبقريته، حيث كافحت سكوديريا للوصول إلى نفس المرتفعات التي وصلت إليها عندما شاركت مع مايكل شوماخر.

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ولمواجهة فيراري، تحدث هورنر مع آندي بالمر، الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن آنذاك، لإغراء نيوي بالعودة إلى الفريق من خلال منحه مشروع سيارة للطرق – والذي نعرفه اليوم باسم فالكيري، ولحسن حظ الفريق، وافق نيوي، وقال هورنر لبالمر: “انظر، لدينا أفضل مصمم على الإطلاق”، “لديك علامة تجارية رائعة، لن نقوم بتمويل السيارة، ولكن سيكون من المنطقي الجمع بين هذين الأمرين، وهذا حرفيًا في حانة في إنجلترا”.

وعلى الرغم من استمرار هورنر في الافتخار بنجاحات ريد بُل كجهد جماعي، لا يمكن لأحد أن ينكر عبقرية نيوي في قسم الهندسة، هيمنت ريد بُل على الرياضة منذ عام 2022، عندما دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ، مما حول الرياضة إلى رياضة تهيمن عليها البراعة الديناميكية الهوائية – موطن قوة نيوي.

ولا تستحوذ سيارة فالكيري على الشوارع فحسب، بل تتجه السيارة الخارقة أيضًا إلى سباق لومان 24 ساعة في عام 2025، وقد أكدت شركة صناعة السيارات أن السيارة الفائقة ستستخدم نسخة معدلة من السيارة ذات السحب الطبيعي V12 سعة 6.5 لتر والمصنوعة من شركة Cosworth، والمتوافق مع فئة هايبركار، نسخة الكوبيه المخصصة للطرقات قادرة على توليد قوة تبلغ 1140 حصانًا بفضل الجمع بين المحرك عالي السرعة والنظام الهجين.

وفي الختام، لذا، وبطريقة غير مباشرة، وبفضل العرض المقدم من فيراري، ظهرت فكرة إنشاء سيارة خارقة للطرقات إلى النور، هناك طريقة أخرى للنظر إلى الأمر وهي أنه لولا فالكيري، لربما كانت فيراري تمتلك السيارة الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا 1، لكن الأمر لا يحدث، وهذا ما تفعله ريد بُل، ومع وجود سائق مثل ماكس فيرستابين على رأس القيادة، ستستمر الأرقام القياسية في الانهيار.

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