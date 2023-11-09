إدارة المرور تحذر من خطورة الانحراف المفاجئ للمركبة على الطريق

دبي - كتب محمد فتوح - حذّرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة الانحراف المفاجئ للمركبة على الطريق، والتي قد تُعَرّض حياة قائدها والآخرين للخطر. وأوضحت إدارة المرور أن مسببات الانحراف المفاجئ للمركبة تتمثل في: (هطول الأمطار الكثيفة، وأن تكون إطارات المركبة غير سليمة أو غير مضغوطة بشكل كافٍ، أو السير بسرعة أعلى من السرعة المسموحة، وعدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار، وعدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة، والانشغال عند القيادة). توجيهات إدارة المرور للقيادة الآمنة وتأتي هذه التحذيرات ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها في مختلف مناطق المملكة لرصد المخالفات والتجاوزات ، وتهيب بالجميع للتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في النظام .

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