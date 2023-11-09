الدمام يستقبل أول حافلة كهربائية تماشيا مع رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء

دبي - كتب محمد فتوح - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور كبار الشخصيات، تستقبل الدمام أول حافلة كهربائية في 8 نوفمبر. في خطوة هامة نحو التوافق مع رؤية السعودية 2030 وتماشياً مع مبادرة السعودية الخضراء، عقدت الشركة الوطنية لحلول النقل (NTSC) شراكة رائدة مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (SAPTCO). هذا التعاون يؤكد على التزامنا بخفض انبعاثات الكربون بشكل جماعي والتقدم نحو مستقبل خالٍ من الكربون.

من المعروف أن الشركة الوطنية لحلول النقل هي شركة تكنولوجية رائدة تستخدم نظام اقتصاديات الطاقة الجديدة وأنظمة إدارة أساطيل المركبات لتمكين الشركات والحكومات من إزالة الكربون من كامل أساطيل مركباتها من خلال الانتقال إلى منصات المركبات التجارية الكهربائية التي تعمل بالبطاريات BEV والمركبات كهربائية التي تعمل بخلايا الوقود FCEV. كما أن الشركة الوطنية لحلول النقل مساهم فعال في تحقيق أهداف الاستدامة لرؤية السعودية 2030.

تعليق رئيس الهيئة العامة للنقل بعد تدشين أول حافلة كهربائية

وعلق الدكتور رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية على هذه الشراكة قائلاً: تعد رحلة إزالة الكربون في نظر الشركة الوطنية لحلول النقل خطوة حاسمة نحو تكوين مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال التحول إلى السيارات الكهربائية، سنعمل على تقليل انبعاثات الكربون والمساعدة في الوصول إلى عالم أنظف وأكثر صحة. وبهذه المناسبة، أعرب غاري فلوم، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحلول النقل عن رضاه عن هذه الشراكة قائلاً: إن جهودنا المشتركة مع سابتكو هي شهادة على التزامنا برؤية السعودية 2030 والوصول ملستقبل مستدام وخالي من الانبعاثات.

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تتألف خارطة طريق إزالة الكربون من خمس مراحل رئيسية. أولى هذه المراحل هي السعي لتحديد النسبة الحالية لانبعاثات الكربون من خلال جمع البيانات وتحليلها. ويلي تلك المرحلة التركيز على تحديد وتقييم مدى جاهزية التكنولوجيا اللازمة لإزالة الكربون ومدى توافرها في المملكة. وأخيرًا، تقدم الشركة الوطنية لحلول النقل لشركة سابتكو خارطة طريق لإزالة الكربون للسنوات الخمس القادمة وهي تتضمن الإجراءات الرئيسية والجدول الزمني للتنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لحلول النقل تعتبر الشركة الرائدة والوحيدة في مجال حلول النقل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط حيث تقدم خطط وخيارات صديقة للبيئة للقطاعين الحكومي و الخاص تكمن في توفير مركبات تجارية كهربائية او تعمل بالهيدروجين بالاضافة الى توفير البنية التحتية والصيانة اللازمة.

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