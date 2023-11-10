ميزة الشحن السريع للغاية من بوليستار تضيف نطاق 160 كلم في 5 دقائق!

دبي - كتب محمد فتوح - في يوم بوليستار في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، أعلنت شركتا StoreDot وبوليستار عن ميزة الشحن السريع للغاية (XFC) للمركبات الكهربائية المستقبلية، ووعدتا بالقدرة على استعادة نطاق 160 كلم في خمس دقائق فقط من الشحن (100 في 5)، مع صفر تدهور البطارية.

تفاصيل مثيرة عن ميزة الشحن السريع للغاية من بوليستار

ويأتي هذا الابتكار بفضل تقنية الخلايا “100 في 5” الجديدة التي يمكن أن تحدث ثورة في ملكية عندما تجد طريقها إلى النماذج القادمة من الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية السويدية، سيتم عرض هذه التكنولوجيا بالكامل في نموذج أولي لـ بوليستار 5 في وقت مبكر من العام المقبل، حيث تتوقع الشركتان أن تصل إلى مرحلة الإنتاج بعد ذلك بوقت قصير.

كمرجع، أسرع سيارة كهربائية حاليًا بشحن هي لوسيد إير، والتي يمكن أن تضيف 483 كلم من المدى في 20 دقيقة، ستضيف تقنية بوليستار وStoreDot نفس النطاق في وقت أقل بنسبة 25% – 15 دقيقة فقط، أي شيء أقل من 15 دقيقة يصبح فعليًا أقرب ما يمكن اعتباره ضئيلًا للاحتراق، وحاجز الـ 15 دقيقة هو الهدف الذي لا تزال بورشه تحلم به، وفي الوقت نفسه، تعد تويوتا رائدة في مجال بطاريات الحالة الصلبة التي سيستغرق شحنها 10 دقائق ولكنها لن تصل إلا في عام 2027، ويمكن لشركة بوليستار أن تتفوق عليها جميعًا.

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بمجرد إثبات جدوى تقنية 100 في 5 في العام المقبل، تتمثل أهداف StoreDot التالية في تحقيق 100 في 3 بحلول عام 2028 وتقنية 100 في 2 في عام 2032، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تركيز StoreDot على XFC المهيمنة على السيليكون، وشبه الصلبة، تكنولوجيا الدولة، وهندسة ما بعد الليثيوم، يمكن أن تؤدي مثل هذه الإنجازات التكنولوجية إلى إعادة شحن سيارة لوسيد أير لـ 805 كلم بالكامل خلال 10 دقائق فقط.

صرح الدكتور دورون مايرسدورف، الرئيس التنفيذي لشركة StoreDot، قائلاً: “إن هذه خطوة كبيرة لـ StoreDot وتصديق قوي على أن تقنيتنا الرائدة جاهزة للإنتاج الضخم”، “نحن سعداء وفخورون للغاية بأن بوليستار تهدف إلى أن تكون أول شركة سيارات تعرض خلايا بطاريات الشحن السريع للغاية في نموذج أولي واسع النطاق وقابل للقيادة”، وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة لم تنشأ من العدم وأن بوليستار هي أحد مستثمري StoreDot.

يقول توماس إنجنلاث، الرئيس التنفيذي لشركة بوليستار: “كان StoreDot هو أول استثمار مالي لنا في شركة أخرى، وقد كنا نتعاون معهم لتطبيق تقنيتهم المتقدمة في سيارات بوليستار التي تثبت صحة المفهوم”، “يمكن لبطاريات الشحن السريع للغاية الرائدة من StoreDot، جنبًا إلى جنب مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية المتطورة لدينا، أن تحدث ثورة في تجربة الملكية لأصحاب السيارات الكهربائية مع القدرة على إعادة الشحن في دقائق”.

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