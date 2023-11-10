هذه السيارة المستوحاة من De Tomaso Pantera صنعها رجل سويدي وتبدو مذهلة

دبي - كتب محمد فتوح - يعد De Tomaso Pantera طرازاً مبدعًا في السبعينيات، ولكن رؤية واحدة للبيع هذه الأيام يمثل تحديًا نسبيًا، كان توماس ليندن، أحد عشاق السيارات السويديين، يحلم بامتلاك واحدة، لكن الظروف فرضت عليه أن يصنع واحدة بدلاً من ذلك، مستوحى من السيارة الرياضية ذات المحرك الوسطي.

مزايا عديدة تظهر بها السيارة المستوحاة من De Tomaso Pantera

يُطلق على السيارة اسم “ وهي مستوحاة من De Tomaso Pantera طراز Linden’s Pantera، وهي مدعومة بمحرك فورد V8 ذو 32 صمامًا، على غرار محطة الطاقة الأصلية، يحتوي المحرك على مكونات موستانج FR500 – التي تظهر في الإصدارات عالية الأداء من السيارة الصغيرة – بما في ذلك الصمامات والنوابض والرافعات، مما يؤدي إلى قوة يعاقب عليها بسحب الهواء بشكل طبيعي، ولسوء الحظ، لم يكشف عن أرقام القوة في الفيديو.

وفي الوقت نفسه، تحتوي السيارة على نظام عادم محلي الصنع بتكوين 4 في 1 من كل رأس، ويساهم صندوق التروس، المستمد من سيارة بورشه 930 توربو، في تعزيز تفرد السيارة، وتتميز سيارة Tomaso One بأبواب فريدة من نوعها، مع إطارات أبواب ومقابض من سيارة هوندا سيفيك من التسعينيات، في حين تم تشكيل المرايا المصنوعة من ألياف الكربون باستخدام تلك الموجودة في سيارة أودي TT، تم الحصول على الزجاج الأمامي من شركة ساب، وكذلك المساحات المعاد استخدامها المأخوذة من نفس الطراز، لا تخدم مغرفة ألياف الكربون الموجودة على السطح المحرك فحسب، بل تخدم جماليات السيارة محلية الصنع أيضًا.

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كشف توماس أن عملية الطلاء مستوحاة من سيارة فورد موستانج، وأن أغطية المصابيح الأمامية محلية الصنع تأتي مع مصابيح أمامية لجهاز العرض، تم الحصول على المصابيح الخلفية أيضًا من السيارة الصغيرة للحصول على شهادة العلامة الإلكترونية للاستخدام القانوني في السويد، يحتوي المصد الخلفي للسيارة على فاصل خلفي من ألياف الكربون، مما يضيف تحسينات على الأسلوب والأداء.

ومن المثير للاهتمام، أن نظام التعليق الخلفي في السيارة المستوحاة من De Tomaso Pantera تم الحصول عليه من دراجات ياماها YZF-R1 النارية، مما يسلط الضوء على مزيج العناصر الفريد لهذا التصميم المخصص، كما تحتوي على عجلات Ruff Racing مقاس 19 بوصة مغلفة بإطارات ميشلان مقاس 255/35/19.

بالانتقال إلى داخل السيارة، استخدم ليندن ألياف الكربون في ألواح الأبواب ولوحة القيادة، يوجد أيضًا جهازي iPad – أحدهما لمجموعة العدادات والآخر لنظام المعلومات والترفيه، يضيف ناقل الحركة ذو الأربع سرعات والمقاعد المصممة خصيصًا لمسة شخصية للسيارة، تم تركيب أدوات التحكم بالقدم المصنوعة خصيصًا من ألياف الكربون والألمنيوم على الأرضية، بالإضافة إلى توصيل دواسة الفرامل بمعزز مكابح بورشه الذي يغذي مكابس مكابح بريمبو.

تعد النسخة الجديدة التي أعدها توماس ليندن لفيلم De Tomaso Pantera مثالًا رائعًا لما يمكن أن تحققه الرؤية والدراية والمثابرة، بقدر ما يتعلق الأمر بالنسخ المتماثلة المصنوعة منزليًا، فهذه نسخة نظيفة – على عكس النسخة المتماثلة الحديثة من لامبورجيني أفينتادور.

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