رینو تطرح تالیانت الجدیدة كلیاً في مصر.. الأسعار والمواصفات

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المصریة العالمیة للسیارات EIM ، الوكیل الحصري لعلامة رینو في مصر، عن أحدث سيارات العلامة الفرنسية “تالیانت” الجدیدة كلیاً في السوق المصري، تأتي رینو تالیانت بتصمیم عصري رياضي أنیق، وتتشارك في العدید من التجھیزات والمواصفات مع رينو میجان الرائدة في فئتھا، بحسب ما أعلنته الشركة الفرنسیة في مصر.

هذا وقد بدأت تسميتها تجارياً بإسم ميني ميجان، أي الميجان الصغيرة، حيث تتشابه السيارتين في التصميم إلى حد كبير كما أن فارق الأبعاد صغيراً بين السيارتين.

أبعاد رینو تالیانت

تتوفر تالیانت سيدان بأبعاد تتميز بالرحابة، حیث تأتي بطول 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم يتخطى إرتفاع رينو ميجان بحوالي 60 مم، وخلوص أرضي 161 مم وقاعدة عجلات 2649 مم بفارق 62 مم فقط عن رينو ميجان، وتوفر مساحة داخلیة واسعة بفضل ھذه الأبعاد لتناسب 5 أشخاص بشكل مریح مع وجود أماكن تثبیت مقاعد الأطفال مع مساحة للشنطة 528 لتر لتضمن مساحة تخزينية مناسبة أكثر للعائلات.

مواصفات الأمان في رینو تالیانت

الأمان ھو من أھم أولویات علامة رینو، لذلك تتوفر السیارة رينو تالیانت في مصر بالعدید من المواصفات وتجھیزاتالأمان، والتي تشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع إنغلاق الفراملABS ،برنامج توزیع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامیة وخلفیة، مع نظام تحذیرعند إنخفاض ضغط الإطارات.

مواصفات المحرك

تأتي رینو تالیانت بمحرك تربو تم تطويره بالتعاون مع فريق رينو العالمي لسابقات فورميولا 1، مع أداء سلس سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصانوعزم دوران یبلغ 140 نیوتن مترمتصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

المواصفات التقنیة والكمالیات

أما عن المواصفات التقنیة والكمالیات، فتأتي تالیانت بإضاءة نھاریة من الـLED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامیة وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارترینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقیاس4.2 بوصة، شاشة بقیاس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

أسعار سيارات رينو تاليانت

جدیر بالذكر، أن السیارة رینو تالیانت تتوفر في جمیع معارض رینو مصر بفئتینبتجھیزات مختلفة أول فئة “Evolution” بسعر 810.000 جنية مصري والفئة الثانية “Techno” بسعر 890.000 جنية مصري، مع العدید مناختیارات الألوان لترضي جمیع الأذواق.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM هي الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في السوق المصري لمدة 45 عاماً، وأصدرت العديد من أجيال سيارات رينو التي حققت نجاحاً في جمهورية مصر العربية كان آخرها السيارة رينو أوسترال والتي تم إطلاقها منذ 3 أشهر في السوق المصري، ولأول مرة يتم تسليم أول ثلاث دفعات بالكامل للحاجزين قبل الموزعين.